Detienen a 5 personas en Alicante por explotar a trabajadores de empresas de paquetería para Shein, Temu y AliExpress

¿Cómo llegan los paquetes que compramos por pocos euros a nuestros hogares? La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Alicante a cinco personas acusadas de explotar a trabajadores a los que encargaban trabajar para una empresa de reparto especializada en los gigantes del comercio chino.

La operación Scooter toma nombre de una de las compañías para la que encargaban estos trabajos, EcoScooting. Esta firma es la que habitualmente trabaja para plataformas como Temu, Shein o AliExpress.

Los cinco detenidos en las localidades alicantinas de Elda, Petrer, Monóvar y Sax se enfrentan ahora a delitos contra el derecho de los trabajadores, favorecimiento a la inmigración irregular y pertenencia a grupo criminal.

El trabajo policial ha descubierto el que definen como un sofisticado entramado que operaba desde una nave industrial en Elche, bajo la apariencia de empresas de logística. Desde ahí los cabecillas organizaban la distribución masiva de paquetes mediante una estructura jerarquizada que incluía intermediarios y repartidores en las vecinas localidades.

Fuentes de la investigación explican a EL ESPAÑOL que se acercaban con las furgonetas a concurridas plazas como el parque Hipólito Navarro en Petrer o la de la Fraternidad en Elda donde sabían que podían captar a personas en situación irregular, al menos tres de ellos de nacionalidad colombiana. Una vez dentro les sometían a condiciones laborales abusivas.

Para empezar les hacían trabajar sin contrato laboral ni alta en la Seguridad Social los siete días de la semana durante más de diez horas diarias. Estos cobraban por paquete entregado, unos 60 céntimos. Con eso llegaban a recibir unos ingresos al mes que oscilaban entre los 600 y 900 euros.

La organización estaba liderada por dos individuos que dirigían la operativa y gestionaban la aplicación utilizada para el reparto. Contaban con colaboradores encargados del transporte, la coordinación local y la distribución de pagos. Estos intermediarios subcontrataban diariamente a entre 15 y 20 repartidores, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad y necesidad económica.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elda.

La Policía Nacional destaca que con este tipo de operaciones se centran en la lucha contra la explotación laboral y la trata de seres humanos. Asociaciones como FIET denuncian que este tipo de delitos "está más cerca de lo que pensamos" y ofrecen teléfonos de ayuda para asistir a sus víctimas