Pablo Ruz (PP): "Alicante mira con desprecio a Elche porque Elche nunca se ha hecho valer"

Pablo Ruz (Elche, 1983) ha renovado este sábado su mandato como presidente del Partido Popular de Elche, desde donde buscará su segundo asalto a la alcaldía en 2023. Aún noqueado por las formas en las que su partido ha dejado KO a su amigo íntimo, Pablo Casado, nos recibió este jueves por la mañana, pocas horas antes de que el PP de Castilla y León diera a conocer su acuerdo de gobierno con Vox.

Ha vuelto a salir elegido presidente del PP local sin que haya habido fisuras en el partido, una rara avis en el PP de Elche a lo largo de su historia.

Es histórico que se haya podido celebrar una asamblea local sin doble candidatura. También fue histórico que hubiera primarias, como anteriormente fueron históricas las gestoras eternas que hubo en este partido. Pero no es mérito mío. Hemos sabido dar con la tecla de que la gente se ponga a currar por un mismo objetivo. Como se ve viable llegar a la alcaldía, hemos entendido que tocaba unidad y cierre de filas para llegar lo más fácil posible a las elecciones del 23.

¿Qué explicación encuentra a que el PP solo haya gobernado 4 años en Elche frente a los 40 del PSOE?

Una doble explicación. Torpeza del PP por la desunión y acierto e inteligencia del PSOE, sobre todo por Diego Maciá. En 1995, cuando se da el vuelco, nos quedamos a 600 votos de la mayoría absoluta. Un partido independiente que sale de Torrellano y El Altet saca 2.000 y esto hace que iniciemos una senda de destrucción interna que nos ha restado mucha credibilidad hasta que cambia cuando llegar Mercedes Alonso en 2007 y se consolida cuando nosotros llegamos en 2017 y se plantean unas primarias, muy dolorosas, pero supusieron un cambio de tercio. Ahora, todo eso estamos a nada de gobernar, 14 concejales a 13, no la fastidiemos con lo interno, que no le importa a nadie.

Gobernar, ¿cómo? ¿Con Vox desde fuera o como socios de Gobierno?

Antes de toda la situación nacional, yo creo que era viable que nosotros estuviéramos en un Gobierno, no te digo con mayoría absoluta, que salimos a por ella, pero sí un Gobierno en solitario con pactos puntuales con Vox. Ahora todo ha cambiado mucho.

Como está haciendo el PP de Alicante con respecto a Vox, ¿no?

Sí, es un poco ese modelo que está funcionando bien en Alicante, aunque nosotros tenemos otro modelo de ciudad y los ilicitanos otra forma de ser con respecto a los alicantinos. Pero esa es nuestra idea, un gobierno en solitario, intentar llegar lo más próximo a la mayoría absoluta y llegar a acuerdos puntuales con Vox o con el PSOE. Yo voy a tender la mano desde el primer momento. Te puedo decir en confesión y lo puedes recoger si quieres que, pensando en mi discurso de investidura, voy a hablar de pactos al PSOE desde el primer momento.

¿Cómo ve Elche?

Elche es, como tú sabes, una ciudad dinámica, orgullosa de sí misma y con una fuerza brutal que no está acompañada por el equipo de Carlos González, que es un hombre plano que no se corresponde con la ciudad apasionada que es. Y si no fuera apasionado y tuviera un modelo de ciudad claro... pero no tiene ni idea de nada. De todas formas, hablar de Carlos González es hablar hoy en día de pasado. Falta un año para que termine como alcalde y su balance ha sido inane. Independientemente de que sea o no el próximo candidato, que Alejandro Soler ya ha dicho que no, nosotros tenemos que salir a seducir.

Una de las gestiones que van a marcar este mandato es la peatonalización del centro, que ha contado, recuerdan desde el equipo de Gobierno, con su oposición y que ahora, añaden, se ha visto que ha resultado beneficiosa para comercios y vecinos.

El equipo de Gobierno sabe perfectamente que nosotros no nos oponíamos a la peatonalización. Lo que decíamos era, primero el Mercado Central y después la peatonalización. Igual con los carriles bici, no es que estemos en contra. Estamos en contra de cómo se ha hecho, que las avenidas Juan Carlos I y de Alicante hayan ocupado uno de los dos carriles, cuando son de atención preferente. Entiendo que es fácil decir: 'Pablo Ruz que es un facha está en contra de que los carriles bici conecten la ciudad'. Pues no, Pablo Ruz está en contra de que se hagan las cosas tan mal.

Pablo Ruz, en su despacho municipal el pasado jueves. Emilio J. Martínez Salazar

Han forzado un pleno extraordinario -que tendrá lugar el próximo jueves- ante la postura de Ximo Puig de que ya ha saldado la deuda histórica con Elche de 43 millones.

El que habla de liquidar la deuda es Puig a instancias del equipo de Gobierno, que cifra en 43 millones la deuda histórica que yo cifraría en más. Son de las expropiaciones que pagó el PP de Mercedes Alonso tras 20 años de litigios. Que tenga que ser el PP quien pide un pleno extraordinario ante el silencio del alcalde es el relato perfecto de cómo funcionan aquí las cosas: para no enfadar a su jefe, se calla.

Como senador, le hemos visto hace unos días interpelando duramente a la ministra de Transportes por el cambio de estación del ave, de Atocha a Chamartín.

El Gobierno de Sánchez ha supuesto un ninguneo muy importante a la provincia de Alicante con cuatro acciones concretas, y esta es una más: El Tajo-Segura, cuestionado; la infrafinanciación autonómica desde Zapatero en 2008. En tercer lugar, la provincia de Alicante es la 50 de 52 en inversiones del Estado y aparte lo de la Dama y te preguntas, ¿qué problema tiene Sánchez con Alicante? Aquí falta reivindicación y de unidad. Es surrealista que el alcalde de Elche, por no enfadar a sus jefes, se coja de la mano de Luis Barcala y se vayan a Madrid a protestar.

Hablando de Alicante, ¿cómo solucionaría esa indiferencia histórica entre estas dos ciudades que siguen dándose la espalda? Si es que tiene solución o voluntad de solucionarlo.

Lo primero que haremos cuando lleguemos a la alcaldía será una reunión bilateral Luis Barcala - Pablo Ruz para trazar una hoja de ruta de cuatro puntos sencillos y esenciales e ir a dar golpes a las puertas de los ministerios en Madrid. Y digo literalmente y, aunque suene populista, ir a dar golpes a los ministerios en Madrid porque hay muchas cosas en juego que nos competen a los dos.

¿Por qué Alicante mira con desprecio o indiferencia a Elche? Porque Elche nunca se ha hecho de valer para con Alicante. Nosotros no vamos a rivalizar con Alicante a nivel administrativo ni institucional. La capital de provincia es Alicante, pero Elche es la capital económica, industrial y empresarial de la provincia, y eso es indiscutible. Ha llegado el momento de tratar a Alicante de tú a tú y que los dos alcaldes se sienten y encuentren frentes comunes de reivindicación pura.

Y, además de la reivindicación, ¿qué plan tiene como modelos de ciudad?

Vamos a poner en marcha algunas reformas concretas del área funcional Alicante - Elche. Y eso habrá que consensuarlo con Barcala y planteárselo. Y Elche no puede estar de espaldas a Alicante cuando tenemos un aeropuerto en término medio entre Alicante y Elche, una línea C1 que comunica Alicante con Elche, una ronda norte concluida... son muchas cosas y no podemos estar como la aldea de Asterix.

¿Es la Dama de Elche la solución a los déficits turísticos y culturales de la ciudad o usted dejaría de reivindicarla para la ciudad y se centraría en otros problemas?

Ninguna otra ciudad de la provincia tiene Patrimonios UNESCO y Elche tiene tres, que se dice pronto, y cuando llevas siete años que en materia cultural no has hecho absolutamente nada, más que mantener una programación estable en el Gran Teatro porque hay un gran programador, Julián Sáez, que también fue nuestro cuando gobernamos, pero salvo eso no se ha hecho absolutamente nada.

Frente a tu inacción e incapacidad, ahora dices que la Dama va a ser el maná que cae del cielo en forma de piedra caliza... Primero, no sé por qué se habla de 'cesión', en todo caso va a ser una 'exhibición'. Y creo que si esto se hace como una visión más cultural, más amplia que sitúe a Elche como capital del arte ibero; recuperamos y restauramos las relaciones con la Alcudia, que a día de hoy son bastantes planas; vemos de qué manera la Alcudia se reintegra en el circuito museístico de la ciudad, y haciendo los deberes hechos, podemos pedirla. Porque no puedes pedir que la traigan, y ya está. Se ha esgrimido que era por el 125 aniversario del hallazgo, pero eso es folclore, que está muy bien, que es importante, pero no te da entidad suficiente para que el Ministerio te permita la exhibición de la Dama en Elche, pero la Alcudia sí te la da.

Cómo ha vivido la salida forzosa a la que han sometido a Pablo Casado como líder del PP teniendo en cuenta su fuerte amistad y los escasos apoyos que ha tenido por los que eran sus compañeros.

Ha sido muy doloroso. Todo. Ha sido muy complicado y muy rápido pero, con las palabras que Pablo me dijo, "ahora toca unidad, tocayo". Nos llamamos así, con cariño. Estamos a un año de las elecciones y lo interno es absolutamente irrelevante. Ahora toca unidad en torno al que va a ser presidente del partido y presidente de España, y lo digo de corazón, porque estoy convencido de que va a ser así. Eso no quita que para nosotros, en lo personal haya sido muy doloroso.

¿Les ha pedido Casado, con claridad, que apoyen a Feijóo?

Hombre, si él no se presenta a la reelección y si en el congreso nacional va a demostrar que va a dar un paso al lado, evidentemente, la gente que él quiere y la que a él le quiere le va a recomendar la unidad, que es lo que toca. Sin quitar, el dolor que esto ha supuesto y lo precipitado de todo lo que ha ocurrido, que nosotros lo mantenemos.

¿No guarda rencores?

Ningún rencor. A la política, como dicen, hay que venir llorado de casa. Y los rencores no tocan.

