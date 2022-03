El PP busca acorralar al PSOE de Elche tras enfriar Ximo Puig la deuda de 43 millones del Consell

El grupo popular en el Ayuntamiento de Elche ha solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario para exigir a la Generalitat Valenciana que "salde la deuda de 43 millones de euros" que tiene con el municipio por el pago en su día de los terrenos expropiados que el ayuntamiento cedió para la construcción de la Universidad Miguel Hernández (UMH).



El anuncio lo ha formulado este lunes el portavoz del PP, Pablo Ruz, quien ha señalado que, a través del pleno extraordinario, se pretende pedir al jefe del Consell, Ximo Puig, la firma de un convenio para determinar las inversiones que se deben llevar a cabo en el municipio y establecer un calendario de las actuaciones, como medida compensatoria por esa deuda.

De manera indirecta, el principal partido de la oposición busca forzar el posicionamiento del PSOE local sobre la postura adoptada por el PSOE autonómico, cuyo líder Puig aseguró la semana pasada que esos 43 millones ya estaban saldados con las inversiones que se han venido realizando, como el bloque quirúrgico en el Hospital General, o las esperadas, como acabar la Ronda Sur, la conexión del AVE con el aeropuerto o las obras en infraestructuras educativas a través de Edificant.

Unas afirmaciones que han no solo han recibido las duras críticas del PP, sino también del socio en el Gobierno local del PSOE, Compromís, cuya portavoz Esther Díez no vio con buenos ojos el anuncio del president. “El Govern del Botànic está llevando a cabo un importantísimo plan de inversiones en nuestro municipio, pero eso no exime a la Generalitat de su obligación de compensarnos los 43 millones que nos adeuda por la adquisición municipal de los terrenos para la construcción de la UMHE”, dijo en rueda de prensa el pasado viernes.

Ahora, el PP va más allá de las palabras y pide que el alcalde Carlos González convoque un pleno extraordinario en el que el grupo socialista deberá mojarse, ya que hasta este lunes González no se había pronunciado. Hoy el primer edil lo ha hecho para asegurar que sí que están por la labor de reclamar al Consell la deuda histórica que les debe desde la construcción de la universidad, inaugurada en 1997, al tiempo que han celebrado que el PP se sume a una postura que no mantuvo cuando gobernaba.

"Insulto a la inteligencia"

En cambio, para Pablo Ruz, Ximo Puig ha "insultado a la inteligencia de los ilicitanos", algo que "no se puede consentir". Por ello, piden a Carlos González que sea "firme", deje "sus intereses partidistas a un lado y trabaje por los intereses de todos los ilicitanos".

Pablo Ruz en su comparecencia con los medios este lunes.

El también senador del PP ha asegurado que parte de esos 43 millones se destinen al barrio de Carrús y a las pedanías, en concreto al solar de Jayton, donde el PSOE quería que fuera a parar el nuevo centro de congresos, y que pase de tener aparcamientos a un centro socio-cultural.

“La actitud cómplice y pasiva de González está haciendo mucho daño a la ciudad de Elche. Desde el Partido Popular no vamos a permitir que los jefes de González de Madrid y Valencia se rían de los ilicitanos como lo están haciendo", ha añadido Ruz.

"El equipo de gobierno de PSOE y Compromís en Elche se ha olvidado de defender nuestra ciudad. Han mirado para otro lado ante la voluntad de Sánchez de cargarse el Tajo – Segura, con el traslado de la Dama, con el cambio de la estación del AVE de Atocha a Chamartín, y ahora con la deuda histórica de 43 millones de euros que Puig quiere dar por pagada con inversiones ordinarias por parte de la Generalitat”, ha lamentado el portavoz popular.

