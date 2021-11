¿Está en Elche la Universidad Miguel Hernández?: La ciudad, ante el 'destierro' de su topónimo

Universidad Miguel Hernández (UMH) o Universidad Miguel Hernández de Elche (UMHE), esa es la cuestión. La denominación "de Elche" ha sido llevada al pleno del Ayuntamiento, este lunes, como acuerdo de todos los grupos para que la institución académica cambie toda su imagen corporativa para incluir la ciudad donde descansa su sede. Ahora le toca pronunciarse a la universidad pública, cuya versión de la polémica ha tratado de recabar este medio, sin éxito.

La reivindicativa petición ha llegado a la plaza del Ayuntamiento donde una nutrida representación de la sociedad ilicitana, incluido el empresario de Pikolinos Juan Perán o el investigador de la Universidad de Alicante (UA) y candidato al nobel de Química, Francis Mojica, ha hecho suya la reivindicación del catedrático Justo Medrano, quien se integró en la UMH cuando esta universidad acogió en 1997 la carrera de Medicina que hasta entonces se cursaba en la UA.

Este doctor escribió hace tres meses una misiva al rector de la UMH, Juan José Ruiz, que ha servido de base para la declaración institucional que ha llevado Compromís a la sesión plenaria. ¿Recibió respuesta? Le preguntamos. "No me ha respondido y creo que es porque están estupefactos con la situación", asegura.

"Debo recordar que, por primera vez en este país, un ayuntamiento reclama a su universidad que cumpla la ley", apostilla. Creada a finales de 1996, la ley por la que salió adelante se refiere a Universidad Miguel Hernández "de Elche" en su preámbulo y artículo primero.

El rectorado de la UMH en su sede principal, Elche.

"Del contenido de esta ley conviene subrayar que legalmente queda establecida la denominación 'Universidad Miguel Hernández de Elche'", se puede leer en la declaración institucional. Después, en 2002 llegaría la aprobación del Estatuto de la UMH, donde y pese a incluir el topónimo de Elche en su artículo 3, esta designación "acabaría siendo mutilada de la denominación legal, incumpliendo la ley de su creación y su propio estatuto".

¿Está en Elche?

Cree Medrano que "este incumplimiento de la ley" está pasando factura a la ciudad en términos de "visibilidad al exterior". Tanto es así, que "de Albacete hacia fuera, nadie sabe que la Miguel Hernández está en Elche". La confusión, a su juicio, se da porque al parecer el nombre del poeta, "mucha gente la asocia a Orihuela", donde está uno de los campus.

Esa misma situación, a su juicio, se da en Sant Joan, donde está Medicina y "en cuyos carteles no hay ninguna referencia a Elche, por lo que hay gente que cree que sigue perteneciendo a la Universidad de Alicante". Además de estos dos campus, también se encuentra el de Altea, una disgregación que, entiende, que puede esconder el motivo de la institución de no incluir la palabra ilicitana "para no inoportunarles".

"Lo que está pasando es que se está difundiendo la imagen de la universidad y se están publicando artículos científicos sin que aparezca Elche, por lo que estamos perdiendo una visibilidad y publicidad impresionante que no nos merecemos", asume. "El Elche C. F., por ejemplo, hace que se hable de la ciudad en la primera división del fútbol, pero en la primera división de la ciencia y de la cultura no se habla de Elche", añade.

¿La siente Elche?

El reputado catedrático, Justo Medrano, también ha insistido en otra cuestión anexa, la de la "escasa vida universitaria en la ciudad". "Los universitarios no entran en Elche, vienen en tren, bus o coche de otros puntos de la provincia y se vuelven a sus casas en acabar las clases", denuncia.

"Cuando llegó la UA a Alicante, se propició un cambio cultural impresionante y mejoró su situación como ciudad, pero la UMH más allá del parque industrial y de las cátedras, no se ha metido en el ánima del municipio y no ha mejorado nuestro acervo cultural", sostiene.

Cree que la negativa, hasta ahora, de crear una sede universitaria en la propia ciudad, como tienen otras universidades, pese a los intentos que ha habido por parte de la UMH de comprar espacios en el casco histórico, le ha reducido "presencia".

"No nos merecemos esta invisibilidad y menos habiendo hecho el esfuerzo de expropiar unos terrenos para la creación de la universidad", por los que la Generalitat Valenciana adeuda a Elche unos 43 millones de euros desde hace 25 años.

Sigue los temas que te interesan