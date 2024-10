TM Grupo Inmobiliario lidera el turismo residencial bajo el compromiso con el entorno y el medioambiente

Las nuevas realidades empresariales implican nuevos retos y compromisos en la gestión, abriendo un abanico de oportunidades en el que se tenga en cuenta los impactos de la actividad económica generada sobre el ecosistema social. Se trata de impactos que la sociedad demanda que se enfoquen en el progreso y bienestar general. Es la conocida como la Responsabilidad Corporativa (RC).

Desde la provincia de Alicante, TM Grupo Inmobiliario, un holding con 55 años de trayectoria que se ha especializado en la promoción, construcción y comercialización de viviendas de turismo residencial en el arco Mediterráneo español y en el caribe mexicano, ha enfocado de forma efectiva la sostenibilidad.

De este modo, paralelamente a afianzar la compañía como líder en el sector del turismo residencial en España por volumen de facturación, TM quiere liderar un compromiso social. No en vano, la firma se sitúa a la cabeza del sector promotor inmobiliario de la Comunitat Valenciana gracias a una facturación anual superior a los 300 millones de euros, cifras que la colocan como una de las 10 primeras empresas del sector promotor inmobiliario nacional.

Desde esa posición de liderazgo, TM Grupo Inmobiliario ha adquirido el compromiso de ser un referente del turismo residencial responsable y una empresa capaz de aportar valor real a todos sus grupos de interés.

Para afianzar y consolidar este compromiso, el Grupo ha puesto en marcha su II Plan Director de Responsabilidad Corporativa. Para su elaboración, se realizó un análisis de materialidad que permitió identificar y priorizar los asuntos materiales en los que la compañía ha enfocado su hoja de ruta durante el periodo 2023-2025, en función de su estrategia y de las expectativas de sus grupos de interés.

El II Plan Director de Responsabilidad Corporativa contiene 50 compromisos ambientales, sociales y de buen gobierno articulados en torno a cuatro ejes estratégicos: construcción sostenible, acción por el clima, cuidado de las personas y valor social compartido; guiados por los criterios de ética, transparencia y gobernanza.

Para alcanzar las metas de 2025, la compañía ha establecido objetivos de consecución gradual que permiten asegurar que la operativa, desde su inicio, se orienta al cumplimiento del objetivo final.

La Comisión de Responsabilidad Corporativa es el organismo responsable del seguimiento de este plan y de reportar esta información al Consejo de Administración de la compañía, así como de establecer las medidas de acción necesarias.

En este sentido, 2023 ha finalizado con una tasa de cumplimiento de objetivos del 90%, alcanzando así el primero de los hitos establecidos. A continuación, se exponen las acciones más destacadas del holding en materia ambiental, social y de buen gobierno.

Proyectos medioambientales

Consciente de la necesidad de conservar y proteger el medioambiente y asumiendo el compromiso de prevenir y minimizar los impactos de su actividad, TM Grupo Inmobiliario aplica soluciones de sostenibilidad urbanística y ambiental en las zonas en las que opera. De hecho, como se menciona en las líneas anteriores, la construcción sostenible y la acción por el clima son dos de los cuatro ejes estratégicos en su II Plan Director de Responsabilidad Corporativa.

TM Grupo Inmobiliario desarrolla iniciativas de urbanismo sostenible para la recuperación del entorno y su biodiversidad. Las más destacadas son el proyecto en el sector de La Hoya de Torrevieja, la restauración de la cantera del Racó de l’Infern en Benidorm y su Plan Mediterráneo Responsable.

TM Grupo TM Grupo inmobiliario, reconocido con dos galardones en los Premios International Property Awards

El proyecto de restauración ambiental en el sector de La Hoya de Torrevieja es uno de los desarrollos urbanísticos más importantes de la Comunitat Valenciana, es el más reciente. Este proyecto contempla el desarrollo de 420.000 m2 de zonas verdes con función ecosistémica, actuando como zona de transición y protección al Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja.

Infografía del boulevard ecológico que TM Grupo Inmobiliario está desarrollando en Torrevieja.

También incluye la restauración ambiental del Parque Natural, con retiradas de escombros y la plantación de 220.000 árboles y arbustos. A la par, se está desarrollando un bulevar ecológico de 3 kilómetros, de entre 42 y 46 metros de ancho, de ámbito peatonal y una infraestructura exterior de drenaje pluvial que se convertirá en uno de los mayores sistemas de drenaje urbano sostenible de la Comunitat Valenciana.

Cantera del Racó de l'Infern en Benidorm. TM Grupo Inmobiliario

En Benidorm, TM Grupo Inmobiliario ha adquirido con la capital turística de la Costa Blanca el compromiso de regenerar paisajística y ambientalmente la Cantera del Racó de l’Infern en el Parque Natural de Serra Gelada. Este proyecto integra en la grieta de la antigua cantera el excedente de tierra extraída de las parcelas en las que la compañía desempeña su actividad, evitando desechar el excedente en el vertedero, contribuyendo de esta forma a la economía circular.

Este proyecto, que finalizará en este 2024, logrará la revegetación de la zona con especies autóctonas para recrear un bosque mediterráneo, con más de 2.500 árboles y cerca de 3.650 arbustos. Con ello se pretende reducir 1.796 toneladas de CO2 durante 40 años y compensar el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

La reutilización de tierra derivada de las excavaciones durante la construcción de los proyectos residenciales es una práctica habitual en el proceso de construcción de TM Grupo Inmobiliario y solo en los dos últimos años, ha reutilizado 246.429 toneladas de tierra.

Por otro lado, para dar respuesta a las prioridades de la compañía y de sus grupos de interés, en materia de acción por el clima, TM Grupo Inmobiliario ha impulsado el Plan Mediterráneo Responsable, junto con Cruz Roja y la Asociación Hippocampus.

Presidentes de Asociación Hippocampus, Cruz Roja Española y TM Grupo Inmobiliario en la firma de convenio del Plan Mediterráneo Responsable. TM Grupo Inmobiliario

Estructurado en tres fases de trabajo: investigación, concienciación y acción, el Plan prevé 80 acciones a desarrollar en el periodo 2023–2025 para favorecer la preservación del mar y su biodiversidad a lo largo del arco Mediterráneo, con Alicante, Murcia, Almería, Málaga y Mallorca como principales zonas de actuación. Hoy, ya se han realizado alrededor de 40 actuaciones en el arco Mediterráneo y se han retirado 5.000 kg de basura de playas y fondos marinos.

En términos de construcción sostenible, todos los proyectos de TM Grupo Inmobiliario se realizan teniendo en cuenta criterios ambientales y de eficiencia energética, adaptándolos a las características climáticas y paisajísticas del entorno para optimizar el consumo y garantizar el confort de los clientes.

En este sentido, el Grupo impulsa el uso responsable del agua en su proceso productivo y en sus proyectos residenciales. Entre otras acciones, en los últimos cuatro años ha implementado sistemas de reutilización de aguas pluviales en 484 viviendas y aguas grises en 41 viviendas.

También, ha dotado a sus proyectos residenciales con más de 110.433 m2 de zonas ajardinadas y 8.564 árboles de origen autóctono, que requieren de un menor consumo hídrico. Además, en 2023, el consumo hídrico anual de la división promotora y agrícola ha disminuido en un 6% respecto al ejercicio anterior.

En lo que al consumo de energía se refiere, en los últimos cuatro ejercicios, las placas solares instaladas en los proyectos residenciales y en la división agrícola, han evitado la emisión de 136,8 toneladas de CO2 a la atmósfera.

Proyectos sociales

El compromiso de TM Grupo Inmobiliario va más allá del ámbito social, centrándose en las diferentes necesidades de los grupos de interés y alineando sus acciones con los ejes de su estrategia de Responsabilidad Corporativa, entre los que destacan la promoción de la educación, del deporte y el acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables.

En este sentido, TM Grupo Inmobiliario desarrolla distintas acciones sociales alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para lograrlo, el holding destina anualmente el 1% de su beneficio al apoyo de proyectos de Responsabilidad Corporativa, habiendo impulsado en los últimos cuatro años 225 proyectos que han beneficiado a cerca de 50.000 personas en España y México y en los que la compañía ha invertido 1,2 millones de euros.

El Cash Flow Social generado por la compañía y su distribución entre sus grupos de interés en España y México, ha superado en los últimos cuatro años los 1.000 millones de euros.

Mujeres de Uganda beneficiarias del programa de microcréditos impulsado por TM Grupo Inmobiliario. TM Grupo Inmobiliario

Uno de los proyectos más destacados que TM Grupo Inmobiliario ha realizado en los últimos dos años, ha sido la colaboración con la ONG Rafiki África, que impulsa múltiples proyectos de acción social en Uganda para erradicar la pobreza extrema. Atendiendo a las labores humanitarias que la ONG realiza en este país y a los ejes estratégicos de TM Grupo Inmobiliario, la compañía ha impulsado cuatro grandes proyectos:

Por un lado, la construcción de un alojamiento juvenil. Los habitantes más jóvenes de las zonas rurales del país tienen que recorrer largas distancias a pie para acudir a la escuela por lo que la tasa de abandono escolar es muy elevada.

Para reducir la tasa de abandono y proporcionar a la población la oportunidad de acceso a la educación, TM Grupo Inmobiliario ha colaborado en la construcción de un internado próximo a la escuela con capacidad de alojamiento de más de 100 niños. Dotado con biblioteca y comedor, el internado ofrece a los niños de la zona la posibilidad de continuar con su educación en un entorno seguro y preparado para atender a sus necesidades.

También, la construcción de una escuela de formación agraria en la zona rural de Kenziga. En este área el 85% de la población vive de la agricultura. Sin embargo, sufren graves problemas debido a su clima adverso y a que no tienen formación en este ámbito.

Escuela de formación agraria desarrollada por TM Grupo Inmobiliario. TM Grupo Inmobiliario

Por este motivo, TM Grupo Inmobiliario ha impulsado la construcción de una escuela de formación agraria en la que la población pueda adquirir los conocimientos necesarios para labrarse un futuro, aprendiendo a sacar el máximo partido a la tierra y aprovechando los recursos de la zona.

Además, TM ha llevado a cabo la construcción de una planta potabilizadora ya que las zonas rurales de Uganda no cuentan con agua potable y no acostumbran a almacenar el agua durante la época de lluvias. Al no tratarla, su estancamiento provoca que se llene de mosquitos y derive en enfermedades sobre la población, como la malaria.

Para dar solución al problema, TM Grupo Inmobiliario ha financiado la construcción de una planta de potabilización compuesta por diez grifos que proporcionan acceso a agua potable a los alumnos de la escuela y a las familias que habitan en los alrededores.

Por último, hay que destacar el programa de microcréditos a mujeres emprendedoras. La iniciativa busca empoderar a las mujeres de la zona, permitiendo a decenas de ellas aprender y emprender pequeños negocios agrícolas y ganaderos que les ayuden a mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

El proyecto también sirve de inspiración para el resto de la comunidad y permite que los habitantes de la zona aprendan métodos eficientes y sostenibles de cría de ganado y cultivo.

Proyectos de Buen Gobierno

TM Grupo Inmobiliario considera estratégico el ámbito de la gobernanza como eje central de su ADN corporativo de empresa familiar. La compañía cuenta con un departamento de Gobierno Corporativo, liderado por la presidenta, que da soporte a todos los órganos de gobierno del holding. El modelo de gobierno corporativo de TM Grupo Inmobiliario está articulado en torno a los principios de buen gobierno, la normativa interna, los códigos y las políticas corporativas.

El grupo cuenta con una estructura de órganos de gobierno compuesta por el Consejo de Familia, la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración y el Comité de Dirección España y México. El seguimiento del Plan Director de Responsabilidad Corporativa se realiza a través de la Comisión de Responsabilidad Corporativa.

TM dispone de un conjunto de normas corporativas y de buen gobierno que guían las actuaciones del grupo donde la ética y la transparencia resultan esenciales para conseguir la confianza y el compromiso de los grupos de interés. Este compromiso se refleja a través de su Memoria de Responsabilidad Corporativa y su Código Ético.

El Grupo también cuenta con un sistema de Corporate Compliance que, a través de dieciocho procedimientos, protocolos y controles, refuerza su compromiso contra la corrupción, el soborno, el blanqueo de capitales, el acoso y la revelación de secretos, entre otros.

La Política de Respeto a los Derechos Humanos y los elementos de seguimiento y control integrados en la compañía, muestran su compromiso con el cumplimento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y el respeto de los 10 principios del Pacto Mundial de la ONU, así como el total rechazo a cualquier práctica de discriminación, trabajo infantil y trabajo forzoso u obligatorio.

Además, dispone de diferentes mecanismos que velan por la correcta gestión de la información, que engloba tanto a sus profesionales como a los diferentes grupos de interés. Cuenta con una Política de Protección de Datos y un modelo de gestión de seguridad de la información basado en el estándar ISO 27001.

El modelo de gobierno, gestión de riesgos y cumplimiento (GRC), cuyo pilar es la Política de Control y Gestión de Riesgos, permite a TM Grupo Inmobiliario identificar los principales riesgos del mercado, negocio, reputacionales, de ciberseguridad, financieros o seguridad laboral, entre otros, para enfrentarlos y anticiparse a ellos estableciendo un marco de actuación.

Por último, el diálogo continuo con los grupos de interés es un compromiso clave en materia de buen gobierno. Por ello, la compañía tiene habilitados múltiples canales de comunicación, realiza encuestas de satisfacción, eventos corporativos y prioriza las acciones de su estrategia de Responsabilidad Corporativa en función de los resultados obtenidos en los análisis de materialidad.

Un ejemplo de este compromiso es la encuesta a proveedores que TM Grupo Inmobiliario realiza anualmente. El Grupo ha trazado un plan de acción que engloba cuatro grandes compromisos: transparencia, agilidad, económico y reconocimiento como respuesta a las áreas de mejora identificadas en esa encuesta.

Este plan de acción se comunicó a los proveedores en la Convención de Proveedores TM 2023, una jornada de networking y convivencia creada exclusivamente para ellos que tuvo lugar en el Estadio de Mestalla del Valencia CF.