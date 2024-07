Alicante busca teleoperadores, peones y limpiadores: abiertas plazas de trabajo sin oposición

Encontrar trabajo puede volverse una tarea complicada, sobre todo si nos acabamos de estrenar en el mundo laboral o no tenemos mucha formación. Lo mejor siempre será estar bien preparado, pero si necesitas encontrar algo urgente mientras estudias, también hay muchas opciones disponibles.

Si no tienes formación o no encuentras trabajo en tu sector, una opción que nunca falla es la hostelería, sobre todo en las zonas costeras o grandes ciudades, como es el caso de Alicante. Pero si lo tuyo no es servir mesas, no te preocupes porque hay otros muchos puestos de trabajo para los que no se requiere formación.

Mucha gente aprovecha los portales de empleo para publicar su perfil como demandante de trabajo o buscar ofertas laborales. Entre los más conocidos se encuentran LinkedIn e Infojobs, Monster, Infoempleo, Indeed, Domestika y Google Empleos. También puedes hacerlo a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Ofertas en LABORA

LABORA es el Servicio Público de Empleo y Formación de la Comunitat Valenciana, y disponen de una amplia red de Espai Labora y Labora Formació para prestar servicios a empresas y personas de forma integral. En la actualidad, hay 2.833 puestos de trabajo disponibles en la Comunitat Valenciana, que hacen un total de 16.162 en 2024.

Labora cuenta con un total de 542 ofertas de trabajo disponibles en la provincia de Alicante. Los perfiles demandados son muy variados y para muchas de ellas no se necesita formación o piden nula o poca experiencia.

Se necesitan, entre otros, empleados para atención telefónica con valenciano en Jijona y mediadores de seguros, también en la misma localidad. Profesores de ciencias para centro privado de secundaria, peones o aprendices de colocación parquet en Sant Joan d'Alacant, auxiliares de ayuda a domicilio en Alcoy, así como un operario para transporte y limpieza de sanitarios portátiles en Novelda.

Durante este mes de julio, también buscan un fontanero para trabajar en Alicante, un cocinero de comida fusión para hacerlo en Alfaz del Pi, así como esteticistas y peluqueros unisex en Villena. Un aprendiz de electricidad en Elda, un auxiliar administrativo en Orihuela.

Alicante necesita pintores, un técnico estético corporal, un trabajador administrativo para ONG, conductores de furgonetas, educadores sociales y personal para limpieza de escaleras y zonas comunes a tiempo parcial, así como un auxiliar administrativo para administración de fincas.

Todas estas ofertas y muchas más se pueden consultar a traves de la página de Labora, pero antes deberás estar dado de alta como demandante de empleo; de lo contrario, podrás visualizar las ofertas pero no apuntarte en ellas.

El Servicio Valenciano de Empleo y Formación está compuesto por un equipo de 1.400 personas que no solo te ayudarán en la búsqueda de empleo. Labora también ofrece cursos de formación gratuitos con certificado de profesionalidad y orientación laboral personalizada.

Cuentan con ayudas para fomentar el empleo atendiendo de forma prioritaria a las personas pertenecientes a los colectivos más vulnerables. Por último, proporcionan apoyo a las empresas para encontrar a los mejores profesionales de la Comunitat Valenciana.