Labora lanza 2.000 puestos de trabajo para empezar en 2024: estas son las vacantes disponibles en Alicante

¿Estás buscando trabajo en la Comunitat Valenciana?, da igual si actualmente estás ocupado o desempleado porque el Servicio Valenciano de Empleo y Formación cuenta hoy con más de 1.973 puestos vacantes en su portal web 'PuntLABORA'. El único requisito para acceder a ellos es estar previamente registrado en este servicio.

La provincia de Alicante cuenta con un total de 394 puestos disponibles en municipios como Orihuela, Benidorm, Calpe, Dénia, Elche, Elda, Onil, Ibi, Torrevieja y Alcoy, entre otros. Entre los puestos ofertados, destacan: maestros para impartir actividades extraescolares, marmolistas, auxiliares de enfermería, carniceros, peluqueros, cocineros, camareros, comerciales y hasta economistas.

¿Cómo acceder? Una vez inscritas, para acceder a las ofertas de PuntLABORA sólo es necesario identificarse con el DNI / NIE y el pin. Posteriormente, las personas interesadas pueden buscar por palabras clave según el ámbito laboral y/o escoger la provincia si no tienen tan definido el puesto de trabajo. En lo referente a 2023, PuntLABORA ha superado las 33.000 ofertas de trabajo en la Comunitat Valenciana.

En los puestos de trabajo, la ciudadanía dispone de información como la descripción de las tareas, requisitos y condiciones laborales. Asimismo, cada oferta dispone de un código de referencia que permite a las personas poder consultar en su Espai Labora en caso de duda. Si procede, la persona aplicante podrá indicar qué le interesa y empezar el proceso de candidatura.

Cabe recordar que son las empresas de la Comunitat las que ponen las ofertas en el portal PuntLABORA y las que realizan la selección entre las personas que se presenten y cumplan con los requisitos que demanden.

En relación a este tema, se informa que Labora ha fortalecido su equipo de profesionales especializados en empresas con la incorporación de 54 nuevos miembros. El propósito de este refuerzo es aumentar la captación de ofertas de empleo destinadas a las personas desempleadas de la Comunitat.

Es fundamental que las personas mantengan actualizada su demanda de empleo, proporcionando información completa sobre su formación y experiencia mediante el proceso de autoentrevista implementado por Labora.

La ventaja de este sistema radica en que, al aplicar a una oferta, no será necesario completar nuevamente los datos personales, la formación (méritos académicos), la experiencia laboral (fusionada con la demandada), la disponibilidad horaria, los conocimientos informáticos, el carné de conducir u otros certificados, ya que estarán previamente registrados en el sistema.

Es importante destacar que el sistema permite adjuntar un currículum en formato PDF en cada inscripción, brindando la posibilidad de incluir información complementaria, como cursos no reglados y voluntariados, que no se recoge en la autoentrevista.

Es necesario tener en cuenta que, si la persona candidata no cumple con los requisitos esenciales o si ya hay suficientes postulantes, el proceso no podrá continuar. No obstante, se ofrecerá la opción de enviar el currículum vitae de todas maneras.

¿Te gustaría trabajar en Europa?

Otro de los servicios que ofrece Labora es el de las ofertas de empleo a nivel europeo. Para ello, la red EURES se convierte en un servicio que se ha demostrado especialmente útil.

Este portal de cooperación europea de servicios de empleo diseñado para facilitar la libre circulación de las personas trabajadoras permite realizar una investigación más cuidadosa y filtrar más específicamente, como por ejemplo qué país de la Unión Europea se desea, el sector o la profesión.

Consulta desde aquí las ofertas disponibles de 'PuntLABORA' en la provincia de Alicante.

