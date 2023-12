Bebé a la carta: el aumento de esperma en línea alerta a los expertos

La comodidad que aportan las redes sociales y el comercio en línea se ha instalado en la vida diaria y ha cambiado los modelos de comunicación, entretenimiento y de consumo. En Alicante, cada día miles de productos son comprados a golpe de clic, pudiendo conseguir casi cualquier cosa, hasta esperma. Ya hay compañías y webs que permiten comprar semen para engendrar a un bebé a la carta y desde casa, lo que choca con la regulación española y, sobre todo, afecta a la seguridad de las mujeres.

La doctora Carmen Avilés de la clínica Phi Fertility de Alicante explica que los expertos en fertilidad están preocupados por esta situación, que se debe a "una demanda creciente de métodos alternativos a la concepción, buscando opciones más accesibles y menos costosas que las tradicionales". Otra de las causas relacionadas son "el incremento de las mujeres que afrontan la maternidad en solitario y de las parejas de mujeres".

Uno de los principales problemas de la venta en línea de esperma es que es "muy difícil rastrearlo y saber cifras oficiales", añade. Lo que sí se conoce es la diferencia de precios con técnicas en centros especializados y los riesgos que implica. "Las muestras de semen compradas por estas vías tienen un coste mucho más bajo. Un equipo de inseminación se puede comprar en Amazon, en la farmacia y en páginas web desde los 10 hasta los 70 euros", señala la experta.

El valor de las muestras no reguladas "depende mucho del sitio donde se compre, pero es muy inferior al proceso monitorizado en clínicas, que oscila entre los 950 y los 1.300 euros". Al no tener permisos ni controles existe un gran riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, ya que no se sabe las pruebas que ha pasado el donante, "poniendo en peligro a la madre y al futuro bebé".

La doctora Carmen Avilés.

La especialista advierte de que es una técnica "totalmente ilegal que se hace sin supervisión médica, lo que también reduce mucho las posibilidades de éxito de una inseminación". Si la tasa para procesos controlados se sitúa en alrededor del 15 %, la realizada con métodos caseros la reduce por debajo del 5 %.

Vacío legal

Por su parte, el presidente de los abogados especialistas en Derecho de Consumo del Colegio de Abogados de Alicante, Carlos Zarco, resalta que existe "un vacío legal en esta práctica", ya que en 2006, cuando se aprobó la ley de reproducción asistida, no se planteaba el comercio en línea.

El letrado diferencia entre las empresas que lo comercializan y aquellas que ponen en contacto a donantes y consumidoras, en las que poco puede decir el derecho. En el primer grupo, añade Zarco, existen compañías que se escudan en que hacen "supuestas donaciones", cuando son transacciones que pueden llegar a los miles de euros. "Hay portales que permiten la posibilidad de que el 'donante' haga una donación exclusiva a un cliente por 12.000 euros, así como otras en la que se pueden escoger los rasgos del futuro bebé", expresa.

Según el presidente de los abogados de consumo, esto va contra la regulación española, porque esta contempla "la prohibición de escoger al donante y de remuneración. Solo se puede dar una pequeña cantidad que está sobre los 40 euros por los gastos o perjuicios de la actividad". A todo ello se suman los problemas de consanguinidad al no registrarse la cantidad de donaciones de cada hombre, limitadas en España. El llamado turismo reproductivo que se está generando en diferentes países, y las cláusulas abusivas que aplican, sin ninguna garantía legal para el comprador.

Algunas de las posibles soluciones son realizar un mayor seguimiento de los anuncios de empresas internacionales que ofertan esperma de manera irregular y aumentar la concienciación. La doctora Avilés apuesta por "la educación a nivel sexual y la divulgación sobre los riesgos que asumen las mujeres" para erradicar la actividad.

