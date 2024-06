Ramón Sola, premio Joven Agricultor 2023: "Necesitamos soluciones, no se puede vivir de la ilusión"

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Alicante reconoció el pasado viernes 14 de junio en la celebración de la Noche de la Agricultura Alicantina a Ramón Sola con el premio 'Joven Agricultor 2023' por su valentía y por seguir el camino de su padre haciéndose cargo de su finca en Ibi.

Sola es un joven agricultor de 38 años que ha visto toda su vida a su padre trabajar en el campo, por lo que cuando se jubiló hace siete años no dudó en hacerse cargo de las 50 hectáreas, ya que, como él mismo explica: "Mi padre fue quien me lo inculcó todo, me lo metió en la sangre".

ASAJA señala que Sola "es todo un ejemplo de relevo generacional". El galardonado cree que el premio es el reconocimiento al "esfuerzo y sacrificio" que ha hecho en la finca, ya que podría haber escogido otra salida con menos riesgos. "Hice una inversión muy grande al plantar almendros en lugar de los antiguos frutales", expresa el alicantino, quien apostó por el fruto seco ante la inviabilidad de la anterior plantación.

El galardón endulza un año amargo por la sequía que pone en jaque a todos los agricultores de Alicante. La tormenta que cayó en la provincia no soluciona la grave escasez de agua. La sequía está afectando a todos los cultivos de secano de la zona, especialmente a los almendros, ya que ante el aumento de temperaturas y la falta de lluvias, se encuentran apagados, con falta de cuaje en sus flores.

Sola tiene 14.500 almendros en sus 50 hectáreas de secano ecológico. El agricultor destaca que "el problema principal es que no llueve". Tanto es así que asegura que de entre todos sus árboles no ha recolectado ni un kilo de almendras porque "el árbol ha preferido salvarse a sí mismo y no empezar a florecer".

La situación le ha obligado a hacer tres pozos en busca de agua, pero ninguno ha tenido éxito. Reivindica que se necesita apoyo de las administraciones para paliar la falta de agua con la subvención de estudios geológicos para no ir a ciegas. El nivel de desesperación es tal que Sola ha intentado que sus almendros sigan vivos incluso realizando técnicas de riegos de socorro a mano.

Situación crítica

"El cambio climático está aquí para quedarse", lamenta el agricultor, quien teme que la situación vaya a más. "Hace dos años no tuve cosecha, la pasada recuperé gastos porque llovió un poco y salieron 47 toneladas. O tomamos una solución drástica o tendré que abandonar si vienen dos o tres cosechas malas", reflexiona, porque "no se puede vivir de la ilusión".

Toda la comarca de la Hoya de Alcoy se encuentra en una situación crítica, al igual que la Vega Baja. Sola cree que si no hay apoyo, todos los agricultores se irán a la ruina tarde o temprano y se pondrá en peligro al sector, pues "no hay relevo generacional" y el campo está envejecido.

Ramón Sola con el premio 'Joven Agricultor' y el presidente de ASAJA Alicante José Vicente Andreu.

"Sabemos que rico no se va a hacer nadie en el campo, pero antes te daba para vivir y además nadie te manda", sostiene el ibense, quien ha hecho un importante desembolso en maquinaria para mecanizar sus cultivos, pues él solo se ocupa de toda la finca. "Ahora no se hace a mano como antaño, pero aun así el frío y el sol te lo comes", comenta.

Otras de las reivindicaciones de los agricultores son los precios abusivos a los que les compran los productos. El 'Joven Agricultor 2023' resalta que "se paga a mucho menos de la mitad respecto a las cifras de hace 10 o 15 años. A nosotros nos lo compran barato y luego los intermediarios lo venden caro". Su caso es aún más sangrante por ser alimentos ecológicos que deberían ser "mucho más caros".

Todo ello se suma a la llegada de productos de mercados exteriores como California o Argentina que se comercializan a precios con los que "no se puede competir", sentencia Sola.

Tras recibir el premio en la Noche de la Agricultura Alicantina, el agricultor quisó lanzar un mensaje de esperanza y señaló que confía "en que vendrán años mejores, somos muchos los jóvenes que tenemos ganas de hacer de la agricultura nuestro medio de vida".