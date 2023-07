Chollos fresquitos: casas reformadas y con piscina que están a la venta en Alicante por algo más de 100.000 €

¿A quién no le gustaría disponer de un chalé con piscina en verano?, si no lo has comprado todavía, puede que esta temporada tengas que conformarte con alquilarlo. Pero, si estás buscando una casa grande y fresquita en la que pasar las próximas vacaciones o directamente vivir, puede que alguno de estos chollos de Idealista te interesen.

'Casas y chalés reformados con piscina a la venta desde 60.000 euros', es el título de uno de los artículos más leídos de estos días en la web del portal inmobiliario. Desde El Español de Alicante, hemos querido analizar las ofertas publicadas en la provincia, así como su precio.

En primer lugar, una mala noticia: en este momento, no hay ninguna casa reformada y con piscina en Alicante que esté a la venta desde 60.000 euros. Pero, no te preocupes porque también hay importantes ofertas, -aunque con un precio superior-, en las siguientes ciudades: Orihuela, Torrevieja, La Nucia, Gran Alacant, Elche, Denia, Busot y San Miguel de Salinas. En este artículo, destacaremos las cuatro viviendas más atractivas y económicas, a la venta desde los 107.000 euros.

Chalé en Cabo Roig, Orihuela

A la venta este adosado situado en Orihuela Costa por un precio de 107.000 euros. Se encuentra en una urbanización, entre el parque natural del Castillo de don Juan y el centro comercial La Zenia. Además, la zona dispone de piscina, jardines y zona deportiva.

La vivienda, que dispone de 87 metros cuadrados, cuenta con terraza parcialmente techada rodeando la casa y un trastero incluido. Según destaca el anuncio de Idealista, la casa ha sido reformada incluyendo una escalera interior para acceder a la parte superior. En la parte superior hay otra terraza. Además, destaca lo económico del precio de la cuota de la urbanización, de 180 euros al año. Referencia del anuncio: 261133.

Chalé adosado en Dalias, Torrevieja

A la venta por 109.000 euros esta casa "esquinera" totalmente reformada, "lista para entrar a vivir". Se encuentra en la calle Dalias en Torrevieja. La vivienda, que cuenta con una terraza de 27 metros cuadrados con espacio para el coche, dispone de un salón-comedor, cocina americana, baño, dos dormitorios y un tercer espacio para estudio.

Destaca la segunda planta, donde se encuentra un solárium de 57 metros cuadrados con ducha. La vivienda se vende con el mobiliario que aparece en las fotos. Según el anuncio de Idealista está a tan solo 500 metros el centro comercial, supermercados, zonas de ocio y también de la playa. Referencia del anuncio: CRV_003.

Chalé en San Miguel de Salinas

Idealista pone a la venta por 118.000 euros un precioso bungaló, de 74 metros cuadrados, ubicado en San Miguel de Salinas. La vivienda, que ha sido reformada, cuenta con dos habitaciones dobles y dos baños.

Según el anuncio se trata de una vivienda "luminosa" que incluye en el precio como extras el aire acondicionado, los armarios empotrados, la chimenea, lavandería, los puebles, así como lo más destacado, una piscina comunitaria. Referencia del anuncio: ES1RP000027.

Chalé en Gran Alacant

Calle de Creta, Gran Alacant.

A la venta por 135.000 euros esta casa independiente o chalé situado en calle de Creta en Gran Alacant. La vivienda, que está reformada, cuenta con tres dormitorios, un baño, una terraza y una piscina comunitaria en urbanización privada. Aunque una de las habitaciones actualmente es un vestidor.

La vivienda se encuentra en perfecto estado de conservación y se vende parcialmente amueblada y equipado lista para empezar a disfrutar de ella. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la vivienda se encuentra actualmente alquilada con un contrato que finaliza en diciembre de 2023. Referencia del anuncio: 2401

