Juan Riera exige respeto hacia la Cámara de Alicante en una campaña en la que se ha elevado el tono

Juan Riera, el actual presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, defiende su “dedicación y compromiso con la institución”, donde ha desempeñado distintas responsabilidades desde hace 35 años. Pero en especial, los últimos cuatro años: “Hemos trabajado duro, en un mandato en el que hemos sufrido una dura pandemia con gravísimos efectos económicos y sociales, y ese trabajo ha dado sus frutos. Hemos tenido unos resultados económicos positivos estos cuatro años en momentos donde nadie daba un duro por nosotros”.

El veterano empresario se presenta durante un largo proceso interno -que desarrollará hasta junio- a su reelección como presidente. Y lo hace frente a su actual vicepresidente, Carlos Baño, que el lunes hizo la presentación oficial a su candidatura.

Baño eligió el día en que se celebraba el principal acto público de la entidad, la Noche de la Economía Alicantina, para anunciar su concurrencia al proceso. Riera hizo lo propio. Desde entonces se ha especulado con un acuerdo entre ambos y una lista de integración, que suele ser lo habitual en la institución.

Pero no ha sido posible porque Baño asegura que necesitaría dejar por escrito el relevo porque ya le sucedió en las elecciones anteriores que se le prometió relevar a Riera y luego este cambio no se produjo. Riera, por su parte, afirma que la pandemia le ha impedido completar sus proyectos planificados para 8 años y que le hacen falta al menos dos más.

“Los dos años de pandemia, 2020 y 2021, han significado una importante apuesta por las nuevas tecnologías, el acelerar nuestra transformación digital, el utilizar las tecnologías para seguir prestando nuestros servicios, el teletrabajo. Hemos puesto en marcha el Portal de las Tecnologías de la Cámara (TicNegocios), la oficina de transformación digital, la Oficina Acelerapyme; hemos entrado en Blockchain. Creamos nuestros Boletines Digitales, nuestra Bolsa de Empleo y Talento... Creo que ahora debemos profundizar en ello y hacerlo de manera ordenada”.

El actual presidente no se cierra en banda y afirma que podría nombrar sucesor a mitad del mandato. “En las Cámaras rigen principios democráticos en la elección de sus órganos de gobierno. Es cierto que en el mandato de Fernández Valenzuela y en el de Garrigós, faltando un año para finalizar sus segundos mandatos, dejaron la presidencia y, tal como establece la normativa que nos rige, les sustituyó el vicepresidente. Y después se presentó como candidato a la Presidencia”.

Riera se muestra molesto con algunas de las afirmaciones de su adversario, como la de que la Cámara se ha convertido en “un cementerio de elefantes”. “En primer lugar, considero que esa no es una expresión demasiado afortunada. Tengo el máximo de los respetos por todos los empresarios y empresas que forman parte de nuestros órganos de gobierno así como de nuestras comisiones de trabajo, etc. Considero a la Cámara una institución dinámica y que presta unos servicios destinados a mejorar la competitividad de las empresas, su digitalización, y eso no se hace desde ningún cementerio”.

Tampoco le ha gustado que se dude de sus planes de “igualdad” para la institución cameral. “¿Debe haber más mujeres en el Pleno? Sin ninguna duda. Debe haber más mujeres en el Pleno, en el Comité Ejecutivo, en la Comisiones, etc... El Pleno de la Cámara es un órgano electivo y de carácter democrático. Nosotros lo que debemos es incentivar la presencia de mujeres como candidatas. Es distinto en los órganos de designación donde tengo el firme compromiso de que sean paritarios con una importante presencia de mujeres”.

También sobre los jóvenes. Para Riera, en el Pleno de la Cámara hay personas de todas las edades. “Nunca nos hemos fijado en la edad que aparece en el carnet de identidad, en el Pleno todos somos iguales y nuestro voto vale lo mismo. Lo que si que quiero es agradecer la implicación y trabajo de todos los miembros del Pleno y del Comité Ejecutivo durante estos años”.

La gestión

“Considero que el mayor activo de la Cámara es su personal. Me siento muy satisfecho con su trabajo. En la pandemia tuvimos que hacer un ERTE que afectó a toda la plantilla y combinamos el trabajo presencial con el teletrabajo donde hubo que adaptarse a nuevos métodos para prestar nuestros servicios. Es cierto que tenemos carencias, que debemos incidir en la formación continua y el reciclaje. Durante mi presidencia se ha valorado el talento y eficiencia”, asegura el candidato.

Riera niega la mayor sobre la necesidad de un cambio de rumbo y sobre la falta de reconocimiento en la sociedad: “No creo que la Cámara en la actualidad tenga una mala imagen, todo lo contrario. Es cierto que algunos no saben qué hacemos, pero también es cierto que ente los que hacen uso de nuestros servicios el grado de satisfacción es elevadísimo. Sinceramente creo que pocas organizaciones desarrollan tantas actividades como las Cámaras.

“¿Tenemos que cambiar algo? Seguramente. Nuestro objetivo debe ser mejorar, ser cada vez más eficientes y por tanto no podemos caer en el conformismo. Debemos mejorar el comunicar todo lo que hacemos”, añade.

También destaca que en este mandato ha mantenido una fluida interlocución y mantenido reuniones con empresarios de todas las comarcas de la provincia de Alicante. “Yo soy de Denia, de la Marina Alta, y mi objetivo siempre ha sido acercar los servicios de la Cámara a los destinatarios de los mismos, fundamentalmente la pyme. Hemos hecho uso de nuestras infraestructuras, de nuestras delegaciones (Denia y Elche) de nuestros Viveros de Empresa (Villena, Finestrat y Torrevieja), pero también de los espacios que nos ceden los Ayuntamientos para poder desarrollar nuestras acciones”.

“Tenemos una amplia agenda de actividades y cursos a lo largo de la provincia, -continúa Riera-. En Garantia Juvenil (PICE) llevamos a cabo cursos en todas las comarcas y tenemos Convenios con más de 30 ayuntamientos además de con CREAMA y Convega. Estas últimas fechas estamos haciendo Jornadas de Igualdad para pymes en nuestros Viveros, acciones de nuestra Oficina Acelerapyme en materia de digitalización, etc... Además en estos dos últimos años hemos desarrollado una importante experiencia en webinars, hemos llegado a hacer 4 a la semana. Aquí no hay fronteras”.

Una cámara “apolítica”

Durante la Noche de la Economía Alicantina, Riera destacó que ha intentado en todo momento mantener buenas relaciones con todas las administraciones independientemente de su color político. Lo cual, para él, no significa dejar de reivindicar las inversiones que necesita la provincia. “Siempre se ha hecho a nivel provincial en los casos de infraestructuras necesarias para nuestro desarrollo económico, a nivel sectorial empresarial cuando afectaban a un sector en concreto o bien multisectorial”.

Y matiza: “La naturaleza de las Cámaras está claramente definida en nuestra normativa, somos corporaciones de derecho público, somos órganos consultivos y de colaboración con las Administraciones Públicas. Nuestra estructura y funcionamiento es democrático. Estamos tutelados por la Consellería de Economía, eso no significa dependencia alguna, ni económica ni jerárquica”.

“De hecho no formamos parte de la Administración, pero si gestionamos fondos públicos a través de nuestros programas (fondos europeos mayoritariamente) que vienen de Cámara de España al ser organismo intermedio. Esto supone una supervisión y control riguroso de en qué y cómo empleamos esos fondos. Contamos con un representante de nuestra administración tutelante en el Comité Ejecutivo con voz pero sin voto”, añade.

Para concluir: “No estamos sometidos a los caprichos de la Administración ni de nadie. Velamos por los intereses del tejido productivo, de las pymes y autónomos y así lo hemos demostrado cuando hemos tenido que ser reivindicativos ante cualquier administración sea del color político que sea. Eso sí, ser reivindicativo no quiere decir que no seamos respetuosos. Hasta la fecha ninguna administración me ha dicho lo que puedo o no puedo decir”.

El actual presidente defiende la transparencia en su gestión y la representatividad de la institución. “Nuestros presupuestos y Cuentas anuales se remiten a la administración tutelante, se publican en nuestro portal de transparencia junto al informe de auditoría y se inscriben en el Registro Mercantil. Nuestras cuentas se someten a la Sindicatura de Cuentas. La ejecución de nuestros programas es también auditada por Cámara de España y esta a su vez por la UE”.

Es más, resume: “Nuestra manera de funcionar y el grado de colaboración con nuestra administración autonómica es envidiada por el resto de Cámaras de España. Todo es mejorable pero yo no me quejo de nuestra representatividad. En el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana la Cámara de Alicante ostenta la vicepresidencia y existe interlocución constante”.

Riera además reivindica el que será su legado, una nueva sede: “Tengo pendiente el poder contar con instalaciones adecuadas para poder ofrecer formación empresarial de calidad y los servicios de la Cámara. Creo que es legítimo que cualquiera pueda tener sus ambiciones y sus metas; podemos ser rivales pero quiero pensar que él también piensa que no somos enemigos. Lo que si que tengo claro es que el respeto es fundamental. Por otro lado, creo que es muy importante dejar claro que los méritos de la Cámara como institución no se los puede atribuir alguien en particular y más cuando se llevan a cabo con fondos públicos”.

“Precisamos unas instalaciones adecuadas y prácticas para poder prestar de manera eficaz nuestras funciones y servicios, para poder contar con aulas modernas para llevar a cabo nuestra formación y que los empresarios puedan contar con un lugar idóneo como lugar de encuentro con muy buena accesibilidad. Carecemos de espacios formativos. Es de lo que más hacemos y de lo que más. La nueva sede no es un gasto suntuario, es una infraestructura necesaria”, agrega Riera.

