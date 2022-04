Así es Hugo Calabuig, el tiktoker valenciano que se ha quedado a las puertas de MasterChef 10

"Hubiera sido un sueño para mi entrar en MasterChef 10", eso es lo que siente el tiktoker valenciano Hugo Calabuig tras haber sido uno de los 50 aspirantes a llevar el delantal blanco en el programa más visto de Televisión Española (TVE).

Hugo Calabuig Ferrer tiene 20 años y 5,3 millones de seguidores en la red social TikTok. Empezó a subir contenido en esta plataforma poco antes de la cuarentena, en una cuenta conjunta con su hermano Óscar. En su cuenta se pueden ver tutoriales, vídeos sobre retos o bromas, entre otros.

Ahora, subir retos y hacer directos se ha convertido en su segundo trabajo porque, según confiesa, dedica todos los días 6 horas de su tiempo a crear contenido para otros usuarios.

A este valenciano le gusta la cocina desde siempre, y esta fue la razón por la que se decidió a participar en el talent show de cocina más importante de España. Parece ser que su formación en cocina no ha sido suficiente para entrar en el programa, pero el valenciano tiene pensado seguir estudiando y volver a intentarlo el año que viene.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hugocalafer (@hugocalafer)

Calabuig, más conocido como Hugo Calafer en redes sociales, ha abierto recientemente una tienda de frutos secos y salazones en el Mercado de Algiros de Valencia. "Hay gente que se acerca a comprar y me dice que me ha visto en el programa", cuenta.

Una de las cosas que más le llamó la atención tras su paso por el programa es que "no se fijan en los seguidores" porque "yo tengo 5M y no he entrado". "Eso demuestra que son muy humildes y le dan la oportunidad a otras personas que no están en redes", explica.

Durante la fase final de las pruebas, Calabuig decidió elaborar un tartar de aguacate, hecho con una base de galletas saladas y otros ingredientes como queso de untar, nata montada, un toque de pimienta y caviar. Pero al jurado de MasterChef no le gustó mucho el resultado. El exaspirante, que no era muy amante del aguacate antes de elaborar el plato, no entiende porqué al jurado no le gustó "la explosión de sabores" resultante. "Me quedé en shock", admite.

Tartar de aguacate. MasterChef 10 RTVE

Tras la prueba, la presentadora Samantha Vallejo-Nágera quiso dar un consejo al concursante: "Fórmate, estudia y te vuelves a presentar si quieres". El tiktoker se lo ha tomado muy en serio y ya está mirando escuelas de cocina para apuntarse. Calabuig afirma sentir también pasión por los viajes. Y no descarta en el futuro dedicar más tiempo a YouTube para compartir sus aventuras.

Lo que el joven tiene claro es que va a pelear por conseguir su sueño, al igual que hace unos años quería convertirse en influencer, su próximo paso es acercarse a los fogones, pero sin dejar de lado las redes sociales.

Sigue los temas que te interesan