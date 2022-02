Pugna por la Cámara de Comercio de Alicante: renovación o continuidad en una batalla generacional

Quienes conocen la Cámara de Comercio desde dentro aseguran que nunca en la historia reciente se habían presentado tantas candidaturas (103) para optar a los 40 puestos de vocales en la institución Cameral. Esos vocales, junto con los 8 nombrados directamente por la CEV y los 12 de los patronos, son los que elegirán al nuevo presidente alicantino.

Ese centenar de candidaturas supone que al menos los dos previsibles candidatos, el actual presidente Juan Riera y el aspirante, el actual vicepresidente segundo, Carlos Baño, han situado a los suyos en el hipódromo de salida. Pero, como suele suceder en estos casos, eso no les asegura que los vocales en principio afines les den su voto en la liza final, que es secreto.

Como ha venido informando este diario, lo que está en juego es la continuidad o la modernización de la institución. Pero también, la renovación generacional de la patronal alicantina dentro del ente semipúblico (corporación de derecho público). Así, Riera está apostando por el mismo sector de empresas que han controlado la Cámara en las últimas décadas mientras que Baño impulsa la entrada de nuevos referentes.

Cada vocal se elige en un grupo económico concreto en el que solo pueden votar las empresas de ese sector: Metal, Exportación, Hostelería, Hoteles, Comercio... Así, por ejemplo, en el sector comercial se han presentado hasta 24 empresas para 8 plazas y en hostelería, 9 para 3 plazas. En los últimos comercios las patronales del metal y del comercio apoyaron al aspirante.

Y comprobando qué empresas han decidido concurrir y antes no lo hacían, los veteranos saben con qué candidato es más probable que se alineen. En el caso de la Hostería, por ejemplo, demás de la propia presidenta de Aphea compiten el Nou Manolín y La Finca. O en el hotelero, la presidenta de Apha, Victoria Puche, y firmas como el Bali de Benidorm. En el caso del Metal hay dos plazas y dos candidatos, por lo que están prácticamente asignadas.

Lo que está en juego

Además del poder empresarial, del que tendrá que decir mucho qué voten los representantes de la CEV en el último momento, ya que suman 8 votos, también se dirime una batalla política soterrada. Riera ha buscado en los últimos tiempos el apoyo del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Y Baño, es amigo personal del presidente de la Diputación, Carlos Mazón.

Los políticos por el momento no se han mojado, pero cuando termine la contienda se mirará no quién ha ganado, sino quién ha perdido. No en vano, es un pulso previo a las autonómicas y municipales de 2023.

Todavía hay tiempo de llegar a un acuerdo con una lista de consenso, pero eso pasaría por un compromiso firme de Riera de dimitir en dos años. Algo que legalmente no está estipulado en ningún sitio. Además, los de Baño aseguran que ya se produjo ese compromiso en el pasado y no se cumplió.

