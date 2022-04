Beatriz Serrano: "La gente conoce IFA como recinto ferial, pero poco caen en que tenemos la parte del MEET"

Beatriz Serrano Cecilia, nacida en Elche en 1973, viene de la escuela que empieza a abundar en la clase política y empresarial, el periodismo. Nada más licenciarse, entró en el gabinete de comunicación y protocolo Asociación Técnico Empresarial de la Construcción (ATECO), dando ya pistas de que lo que a ella le gustaba era el mundo empresarial. Más tarde, acabaría dirigiendo el Círculo Empresarial de Elche y Comarca (CEDELCO), la que ha sido a la postre la pasarela que le ha llevado a la dirección general de la Institución Ferial Alicantina, cargo al que accedió en diciembre del año pasado en sustitución de la también periodista Esther Guilabert, designada responsable de la confederación empresarial valenciana.

¿Cómo está siendo la nueva normalidad en IFA? Con ganas o con prudencia.

Hay un poquito de todo, lo estamos viviendo con prudencia. Seguimos programando y haciendo nuestro trabajo con absoluta normalidad, pero siempre con la mirada puesta en tener un plan B. Y por otro lado, por parte del público y de los expositores, lo que había eran muchísimas ganas. Lo hemos notado con el número de visitantes en las ferias que hemos hecho hasta ahora. Los números en algunas ferias incluso han sido superiores a los registrados en prepandemia.

Anteriormente a la nueva normalidad, el recinto de IFA fue uno de los epicentros de la vacunación alicantina.

Aquí también se puede decir que hay dos lados. Está la visión de que, cuando fuimos centro de vacunación, pudimos sacar a nuestro personal del ERTE durante esos meses, y por otro lado, porque también es un orgullo haber podido ofrecer un servicio a la ciudadanía.

¿Y no cree que este hecho le ha dado un plus al recinto para un público que no está acostumbrado a pisarlo?

Pues no lo sé, lo que sí que es cierto es que hasta el día de hoy no he oído una sola queja de cómo se ha desarrollado la vacunación en IFA, sino todo lo contrario. La gente fue ordenada, todo fue rápido y teníamos sitios para poder sentarnos. La imagen que dimos fue muy buena para la sociedad en general.

¿Cuáles son las previsiones del calendario para este 2022?

No se ha caído ninguna de las ferias programadas, pero vamos con prudencia ante las medidas sanitarias. La próxima que tenemos es la del manga, a finales de este mes. Firauto, la feria gastronómica, Futurmoda, Firanovios, Expofiesta, todo eso lo tenemos. Y luego, para 2023 vamos a celebrar el campeonato mundial de juegos de mesa tras competir por la sede con León y al final el jurado se decantó por IFA. Esto es para septiembre de 2023, pero es un orgullo hacer estas cositas nuevas.

Serrano, en el recinto de IFA.

¿Qué se puede mejorar de la gestión de IFA?

Si te soy sincera, en los cinco meses que llevo aquí estoy intentando recalibrar y medir lo que tenemos porque lo que hasta ahora funciona, está funcionando. Sí que es cierto que estamos tratando de medir tiempos porque si ahora mismo dijéramos de hacer una feria nueva, no tengo calendario para poderla encajar. Por eso necesito medir tiempos, para ver la capacidad de acoger ferias nuevas. Eso es una parte, la de las ferias.

Pero, por otro lado, tenemos la parte del MEET para pequeños y medianos eventos contratados con la mínima antelación. Sí que es verdad que me gustaría potenciarlo porque la gente conoce de IFA que es un recinto ferial, pero muy pocos se dan cuenta de que también tenemos esa parte. Aquí tenemos por ejemplo reuniones de entidades financieras, que reúnen a todos sus directivos de la provincia porque donde mejor se reúnen es aquí; con este formato también se dan juntas generales de empresas porque tenemos un salón de actos con capacidad para 200 personas, o incluso cenas de gala como la de CEDELCO. Yo quiero mejorar y reforzar esas salas que tenemos pequeñas, medianas y grandes.

Y, ¿cómo afronta IFA la futurible aparición de nuevos centros de congresos en el puerto de Alicante y en el barrio de Altabix de Elche? Sin ser competencia directa, son sectores análogos.

No somos competencia, evidentemente, porque se está hablando de centros de congresos con unas capacidades que yo aquí no tengo. Yo lo vivo con la esperanza de que todo esto ayude a atraer economía, trabajo y turismo a nuestra provincia, que es lo fundamental que necesitamos aquí. Nos parece genial todo lo que sume.

Sigue los temas que te interesan