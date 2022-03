Una empresa asiática de fabricación de bolsos de lujo busca a 500 aparadoras para su sede en Elche

En un día en el que la Generalitat Valenciana ha celebrado la decisión de Volkswagen de fabricar baterías en Sagunto, el gobierno autonómico ha seguido con buenas noticias para el empleo al referirse al anuncio de una empresa asiática afincada que requiere a medio millar de trabajadoras del sector calzado.

Se trata de la compañía Stalwart Overseas Investment Project, dedicada al sector del cuero y tejidos de lujo y con sede en la India -también en Londres-. Más allá de la paradoja que representa que una firma procedente de Asia ofrezca puestos de trabajo en Alicante tras protagonizar esta provincia la deslocalización hace varias décadas de su producción en el consistente asiático, la oferta viene avalada por el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu.

Y es que el también director general de Labora ha sido en el encargado de avanzar las pretensiones de la multinacional con las que el Consell ha venido colaborando para favorecer su implantación en Elche Parque Empresarial. Entre las opciones que tenía esta firma dedicada a la fabricación de bolsos para una marca de lujo, finalmente,finalmente optó por la ciudad ilicitana tras varias reuniones con el IVACE y personal de LABORA, que le cedió sus instalaciones de Elda para que pudiera usar las máquinas de coser en sus entrevistas de trabajo.

Ahora, requieren de 500 personas del sector del calzado, "principalmente mujeres", ha dicho Nomdedéu durante su comparecencia en la comisión de estudio de Les Corts sobre la revisión del modelo de negocio para la mejora de la competitividad de la industria del calzado. Este alto cargo ha asegurado que ya hay un centenar de personas trabajando en la fábrica, "mayoritariamente aparadoras que venían de una situación complicada", ha dicho en alusión a la precariedad en el que está inmerso un colectivo que mayormente trabaja en negro.

Ha señalado que de esta manera, mujeres que se dedicaban al sector del calzado, cuentan ahora con un contrato fijo en otro sector, pero realizando una labor muy similar a que hacían anteriormente, la de coser tejidos.

Nomdedéu ha destacado la importancia que tiene el sector del calzado, que representa el 3,6 % del total de exportaciones de la Comunitat y el 41 % de las exportaciones del Estado, así como los avances hechos en los últimos años para frenar el alto grado de economía sumergida que existe en el sector.

En este sentido, ha indicado que uno de los retos que tiene Labora es el de la formación, para que ésta se ajuste a lo que demandan las empresas, y donde cree que se han hecho avances importantes, aunque aún queda mucho camino por recorrer.

Ha explicado que se han puesto los instrumentos para que sean las empresas la que diseñen los programas de formación, lo que permite que la gente que sale de los cursos tenga una mayor facilidad para integrarse en el marcado laboral.

INESCOP

En la comisión ha comparecido también Antonio Porta, el presidente del Centro de Innovación y Tecnología del Calzado-INESCOP, que ofrece además de formación especializada, sellos de calidad para mejorar el valor de las marcas de calzado y los proveedores.

Para Porta, el "gran fallo" que hay en el sector del calzado es que hay más herramientas tecnológicas que trabajadores formados para utilizarlas, y para solucionar esta cuestión es necesario, según ha dicho, la colaboración de la Administración y también de las universidades.

Ha defendido también la necesidad de la digitalización, pues sin ella "hoy día no se avanza", y de la sostenibilidad, pues a partir de 2025 si la industria no es sostenible "muchos clientes importantes de calzado de Europa no nos van a comprar".

Porta también ha explicado que las industrias que trabajan para marcas de lujo necesitan "especializar los departamentos de diseño y conectarlos" con las empresas de manera más rápida y efectiva, mientras que las marcas propias requieren de apoyo para implantar la marca, abrir tiendas en el extranjero o mejorar sus tiendas en internet.

Sigue los temas que te interesan