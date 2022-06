Paco Peña asume el mando de la parcela deportiva, de momento

Un día después de lo que tocaba y tras alterar el orden de los factores, el Hércules ha presentado este martes en sociedad a su nuevo secretario técnico. Paco Peña, el tercer jugador con más partidos en la historia centenaria del Hércules, vuelve a casa cuatro años después, pero ahora su misión no es defender la banda izquierda sino construir desde los despachos un equipo que vuelva a ilusionar en Alicante a una afición descreída y decepcionada.

El extremeño asegura que actualmente él es el "máximo responsable" del área deportiva, a pesar de que no se le ha etiquetado desde el club con el cargo de director deportivo. Todo apunta desde hace meses a que este puesto, superior en rango, recaerá en Quique Hernández, con el que ya trabajó codo con codo y con éxito en el Intercity.

"Tenemos una relación estrecha y formamos un tándem muy bueno el pasado año", recuerda Peña, quien asume que la llegada del valenciano es una opción muy real. "Es herculano y para mí es una persona importante que me ha ayudado. Si tiene que venir, bienvenido sea, como todo el que venga a sumar", señala el extremeño, quien confiesa que el posible regreso del valenciano es algo que está "en el aire".

El objetivo, ascender

El secretario técnico desvela que el regreso al Hércules era algo que tenía en su cabeza desde hace tiempo y dijo que vuelve "con las ideas claras para intentar conseguir el objetivo, que no es otro que ascender". "No queda otra que ser primero", añade el extremeño, quien no es ajeno al clima de crispación que rodea al Hércules, si bien precisa que vuelve para "intentar que me dejen hacer mi proyecto".

"Animo a la afición, porque este año va a ser diferente. Sé que está todo enrarecido por los acontecimientos,", señala Peña, quien asegura que llega con sus ideas y sabiendo "cómo quiero trabajar". El excapitán quiere ser un secretario técnico "cercano al jugador en el día a día" y resta relevancia al nuevo grupo en el que competirá el Hércules, donde se verá obligado a realizar una profunda remodelación de plantilla.

En cuanto al objetivo, Peña reitera que no queda otra opción que ser campeón y niega que partir con este objetivo pueda ser una presión añadida para los jugadores, a los que recuerda que están "en un club con cien años de historia". Peña definió a Ángel Rodríguez, su nuevo entrenador, como un técnico exigente que siempre tiene al futbolista enchufado, como demostró en el Pontevedra".

Por último, el excapitán se refirió a su amarga salida del Hércules como jugador hace cuatro años. Él quería seguir, pero el cuerpo técnico, entonces liderado por Javier Portillo, decidió prescindir de sus servicios y ofrecerle un trabajo en los despachos que no aceptó. "Te vas con malestar porque era tu casa, pero en cuatro años han pasado muchas cosas. Este año ha habido un acercamiento. Hubo feeling desde la primera llamada y aquí estoy", sentencia.

Junta accionistas

Los accionistas del Hércules han aprobado este martes por unanimidad, en la Junta General realizada en el estadio Rico Pérez, las cuentas correspondientes al ejercicio 2020/21.

En la junta, en la que ha estado representado el 57 % del capital social, se ha procedido a aprobar en primer lugar las Cuentas Anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias; Estado de cambios en el patrimonio neto; y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021, así como la aprobación de la gestión del Órgano de administración.

La entidad ha cerrado el ejercicio con unas pérdidas de 3.336.496 euros, fruto en gran parte por las restricciones provocadas por la pandemia y también de no conseguir los éxitos deportivos marcados.

Posteriormente, los accionistas han aprobado la Delegación de facultades para la elevación a público de dichos acuerdos. En la junta, que apenas ha alcanzado el cuarto de hora de duración, han estado presentes el presidente del club, Carlos Parodi, y el de la Fundación del Hércules, Valentín Botella.

