Ángel Rodríguez: "El objetivo es ser primero desde el primer minuto"

La piedra angular del nuevo proyecto deportivo del Hércules ya está en Alicante y ha tomado el mando, junto a Paco Peña, nuevo secretario técnico del club, el mando de las operaciones para diseñar una nueva plantilla. El técnico leonés se ha mostrado ambicioso en su primera aparición pública y no ha dudado en señalar el ascenso como campeón como primer y único objetivo, antes incluso de que llegara la primera pregunta.

"El objetivo no puede ser otro que ser primero desde el primer minuto. Es la mejor manera de afrontar el reto y es lo que nos dará el objetivo", afirma el preparador, quien no considera que haya dado un paso atrás en su carrera tras dejar al Pontevedra, al que ascendió a Primera RFEF, por el Hércules. "Tengo la sensación de tomar impulso. Puede ser que el primer año baje una categoría, pero no sé cuántas voy a subir. Este club, por afición, ciudad e historia, merece una categoría superior", ha explicado Rodríguez, quien pide "remar todos juntos" para sacar al club del pozo.

El entrenador, al que Peña llevaba siguiendo desde su etapa en el Intercity, ha desvelado que no renovó con el Pontevedra porque tras el ascenso "hubo demasiado tiempo de espera" con el club gallego y que durante ese periodo aparecieron otros equipos atractivos "como el Hércules". El técnico señala el "trabajo, sacrificio e implicación" como las claves del éxito y se ha mostrado "convencido" de que va a disfrutar de un buen año en Alicante.

El técnico asume que el Hércules, que solo tiene dos jugadores con contrato en vigor, deberá formar "un equipo nuevo", si bien adelanta que ya tiene "muchas operaciones avanzadas". Rodríguez no ha querido valorar la crisis social que vive la entidad, con gran parte de la afición reclamando la salida del propietario, Enrique Ortiz, pero admite que desea formar un equipo que esté "en sintonía con la afición".

"No soy el típico entrenador que quiere que el equipo juegue como a mí me gusta, sino que lo haga en función de las características de los jugadores", explica el leonés, quien adelantó que el Hércules será "ofensivo, agresivo y con transiciones rápidas". "A la gente solo se la engancha con victorias y en nuestra mano está poder conseguirlo", añade.

Sin techo

Ángel Rodríguez ha definido al Hércules como un club importante en horas bajas "que no tiene techo". "Hay otros clubes que sí saben su techo, pero si el Hércules comienza a caminar no se va a parar en Primera RFEF, ni luego en Segunda. Ya os digo que no se va a parar", explica. "Si me quiero proyectar como entrenador quiero estar en un club del nombre del Hércules", asegura el entrenador, quien concede excesiva importancia a la composición del grupo en el que competirá su equipo. "Lo importante siempre es el Hércules, no los rivales", puntualiza.

Asume que el proyecto del Hércules debe ser "ambicioso" porque no quiere estar solo un año aquí, sino tres o cuatro "y formar parte de la historia del club". Rodríguez desea comenzar la pretemporada el 18 de julio y llegará junto a su equipo de trabajo de confianza.

Regreso a casa

El nuevo secretario técnico del Hércules, Paco Peña, será presentado en los próximos días, aunque ha aprovechado el acto con el nuevo entrenador para afirmar que es "un placer" regresar al club alicantino para desempeñar un cargo en la parcela técnica tras haber jugado en el equipo, del que fue capitán, durante nueve temporadas.

El extremeño, el tercer jugador con más partidos en la historia del club, se mostró convencido de que con la ayuda del nuevo entrenador se podrá conseguir el objetivo de "ascender este año". "Desde fuera uno siempre está pendiente de este sitio", dijo Peña, quien ha agradecido al presidente del Intercity, Salvador Martí, las facilidades que le ha dado para regresar a una entidad con la que se siente "muy identificado".

