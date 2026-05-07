Elche se tiñe de franjiverde para impulsar al equipo hacia la permanencia

Elche ya juega el partido antes de que ruede la pelota. La permanencia se ha convertido en una causa colectiva y la ciudad ha comenzado a vestirse de franjiverde para acompañar al equipo en las cuatro jornadas que decidirán su futuro en Primera División.

El primer asalto llegará este sábado ante el Alavés, rival directo por la permanencia, en un encuentro que puede marcar buena parte del desenlace de la temporada, ya que una victoria permitiría al conjunto ilicitano alejarse a cinco puntos del descenso cuando solo quedarían nueve por disputarse.

Balcones, edificios históricos y algunos de los rincones más reconocibles del municipio amanecieron este jueves cubiertos con banderas del Elche en una imagen ya habitual en las últimas primaveras que busca trasladar al vestuario la sensación de que toda una ciudad empuja en la misma dirección.

La iniciativa, promovida por la Federación de Peñas y respaldada por el Ayuntamiento, arrancó con la colocación de enseñas en la fachada consistorial, la Torre de la Calahorra o uno de los puentes del municipio, mientras que el lunes se ampliará al Palacio de Altamira.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, reclamó "la fuerza de toda la ciudad" para afrontar el tramo decisivo del campeonato y pidió a los aficionados que saquen las banderas a los balcones para convertir las calles en una prolongación del Martínez Valero.

"Es un gesto que queremos tener con el club y con las peñas para hacer fuerza entre todos y conseguir el objetivo para que el sueño continúe", afirmó el regidor durante el acto celebrado junto al presidente del Elche, Joaquín Buitrago, y representantes de la Asociación de Peñas.

En el marco de este encuentro, el Ayuntamiento colaborará también con la Fan Zone previa al partido ante el Alavés en el estadio, donde se repartirán mil camisetas con el lema "La franja que nos une" entre los primeros asistentes.

Conexión social

El ambiente alrededor del club ha cambiado en los últimos dos años. Elche ha recuperado ilusión, conexión social y también una identidad reconocible sobre el césped. Buitrago incidió en esa idea al asegurar que el conjunto ilicitano "está de moda" y que es uno de los equipos que más ha crecido en seguimiento.

"Somos el equipo que cae bien", resumió el dirigente, que volvió a pedir a la afición que acompañe al equipo en el encuentro del sábado ante el Alavés.

El presidente rebajó el dramatismo clasificatorio, aunque admitió la trascendencia del momento. "Si conseguimos un tercio de los puntos que quedan estaremos salvados", señaló en referencia a las cuatro jornadas pendientes.

"Muchas ganas"

Buitrago aseguró que el equipo encara este tramo final "con cabeza fría, confianza y muchas ganas" y defendió el trabajo del grupo pese a la derrota de la pasada jornada ante el Celta.

El dirigente también aprovechó el acto para lanzar un mensaje al Ayuntamiento sobre el futuro del entorno del estadio. Buitrago pidió al alcalde "valentía" para acometer una reforma más ambiciosa de los accesos y de toda la zona que rodea al Martínez Valero, en alusión al espacio yermo donde hace años se ubicaban los campos anexos de entrenamiento.

Más allá del tema de los viales que mejoran los accesos, se trata de mejorar más. "Entiendo que hay que ser valiente en ese tema y la apuesta del Ayuntamiento tiene que ser arriesgada y de futuro. Le hemos planteado alternativas y se está trabajando en ellas", explicó el dirigente.

"Espero que fructifiquen, porque todo lo que sea mejor para el estadio va a convertir a Elche en una mejor ciudad", sentenció.