Asensi, leyenda de Elche y Barça: "Va a ser un partidazo entre dos equipos que juegan para ganar"

Nadie mejor que Juan Manuel Asensi (Alicante, 1949) para analizar el encuentro del próximo sábado entre el Elche y el Barça.

El mítico centrocampista, posiblemente el mejor futbolista alicantino de la historia, formó parte del mejor Elche de siempre y también dejó huella en el gigante azulgrana, en el que permaneció más de una década y del que llegó a ser capitán.

Actualmente, Asensi, que conquistó Ligas, Copas y competiciones europeas como azulgrana, es el presidente de la Agrupación de Jugadores del FC Barcelona, entidad dedicada a apoyar a todos los futbolistas que han pasado por el club catalán.

Sin embargo, no pierde de vista al Elche, el equipo que le lanzó a la fama y al que siempre lleva en su corazón. "Va a ser un partidazo", pronostica.

Pregunta.– El rendimiento del Barça en el campeonato es más o menos el esperado, pero ¿qué le está pareciendo el Elche?

Respuesta.– Lleva ahora algunos partidos sin ganar, con puntos que se le escapan al final, pero tiene muy buena pinta, me ha sorprendido. He visto muchos partidos y me gusta su forma de jugar, de presionar y de combinar. Los veo muy bien, aunque el Barcelona también lo está.

P.– ¿Qué partido espera el sábado?

R.– Un partidazo, porque el Elche necesita sumar y el Barcelona siempre sale a ganar. Les deseo lo mejor, porque son dos equipos que están en mi corazón.

P.– ¿Qué es lo que más le está llamando la atención del Elche?

R.– Su valentía, y eso viene del entrenador, que para nada es amarrategui. Sarabia no sale a especular ante los grandes ni a jugar atrás para intentar perder por pocos goles. Se la juega ante todos los equipos y en todos los campos, y eso es atractivo de ver. No es habitual que un recién ascendido se comporte de esa manera. Me gusta que mi equipo, aunque ya hace tiempo que me fui, triunfe y le vaya bien.

P.– En sus tiempos, el Barcelona sufría mucho para sumar en Elche. Últimamente es otra cosa. Van cuatro victorias seguidas…

R.– Eran otros tiempos. Altabix era muy especial, un campo más pequeño y estrecho, con la gente muy encima, y los rivales lo notaban. No había tanta diferencia de calidad en las plantillas como puede haber ahora. El Martínez Valero es un estadio tremendo, bonito y grande, que invita a jugar más abierto. También es verdad que el Barcelona ha tenido grandísimos jugadores en los últimos años y que nunca es fácil ganarle.

Asensi vistiendo la camiseta del Elche CF.

P.– Usted ha jugado estos partidos con las dos camisetas. ¿Qué recuerdos tiene?

R.– Muchos, pero sobre todo recuerdo un partido en el que el Elche ganó al Barcelona 1-0 con un gol mío, en la temporada 1969-70. Fue en la última jornada de Liga, en mi último partido en Altabix, porque al año siguiente me fui al Barça. Ese gol nos permitió evitar el descenso. No había mejor despedida.

P.– El club ilicitano vive una segunda edad de oro a nivel social. ¿Le sorprende el resurgimiento del Elche?

R.– No, porque Elche siempre ha sido una ciudad futbolera. El equipo ha tenido siempre conexión con los pueblos vecinos y con la comarca. Sé que, si el estadio tuviera más aforo, habría aún más abonados. Es tremendo lo del fútbol: siempre se dice que si esto o aquello va a acabar con él, pero nadie puede con el deporte más grande.

P.– ¿Puede afectar a los jugadores del Elche su mala racha de resultados ante un rival tan potente?

R.– Yo creo que no. Cuando te viene un equipo tan grande, esas cosas no se tienen en cuenta. Además, es el mejor rival posible para despejar dudas si logras un buen resultado. Yo he sido futbolista y en estos partidos uno siempre da un poco más por la entidad del rival y porque, como deportista, siempre quieres enfrentarte y competir de tú a tú con los mejores.

P.– Y en clave azulgrana, ¿puede el Barcelona acusar el desgaste de un calendario frenético?

R.– A nivel mental no, porque son jugadores acostumbrados a competir cada tres días durante muchos meses, aunque otra cosa son las piernas. Al final, los esfuerzos, los viajes, los diferentes campos… todo eso se acusa, pero también te digo que todos los futbolistas del mundo pagarían por competir cada tres días, porque eso significa que estás en la élite.

Asensi es, probablemente, el mejor futbolista alicantino de la historia. FC Barcelona

P.– Como parte del entorno del Barcelona, ¿cómo ve al equipo?

R.– Están muy fuertes en todas las competiciones. Lo están haciendo bien. Hansi Flick ha conectado perfectamente con lo que es el club y el vestuario, y los resultados le acompañan.

P.– ¿Cree que el técnico alemán es la clave por encima de los jugadores?

R.– El gran acierto del Barcelona en los últimos años se llama Hansi Flick. Todos los entrenadores saben de fútbol y conocen las tácticas, pero lo que marca la diferencia en los grandes equipos es el manejo del vestuario. Él ha logrado convencer a todos y tiene al grupo en su mano. Quiere a todos los jugadores como a sus hijos, pero no se casa con nadie. Si uno llega cinco minutos tarde a la charla, se queda fuera. Da igual si es la estrella o el reserva. Y eso impacta en el vestuario.

P.– Por último, ¿cómo se siente en su nuevo rol de comunicador audiovisual en el espacio dedicado a los veteranos del Barça?

R.– Muy bien. Cuando llegué a la presidencia de la agrupación de veteranos, uno de mis objetivos era dar un poco de espacio y protagonismo a los compañeros que algún día jugaron en el equipo, tanto masculino como femenino. Creo que es un ambiente bonito para recordar anécdotas y vivencias. A la gente le está gustando.