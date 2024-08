La ausencia de fichajes, las lesiones y las ventas amenazan la estabilidad del Elche

Otro final de mercado caliente para el Elche. A falta de 12 días para el inicio de la competición, el entorno franjiverde comienza a mostrar síntomas de depresión. El equipo, tras un inicio brillante de la preparación, ha perdido sus dos últimos amistosos ante rivales de su categoría, no ficha y, además, pierde jugadores importantes, como John Chatauya o Carlos Clerc, por lesión.

Por si fuera poco, el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, reconoce que la entidad está peleando para retener a sus mejores jugadores, los argentinos Nico Fernández y Nico Castro, si bien asume que en el caso de que lleguen ofertas importantes por ellos "no podemos ponerle puertas al campo".

El Elche sólo ha realizado hasta la fecha dos fichajes, por lo que es el equipo que menos se ha reforzado de la categoría, a una distancia sideral de varios de los hipotéticos rivales directos. Todo apunta a que el propietario, Christian Bragarnik, ha decidido elevar su apuesta para volver a realizar un salto mortal con tirabuzón el último día de mercado que permita dar un salto cualitativo a la plantilla.

A pesar de que todo son, de momento, malas sensaciones, Buitrago mantiene el rumbo y asegura que el único objetivo del Elche es el "ascenso". "Siempre que estemos en Segunda, el objetivo es jugar en Primera", ha señalado este martes durante la presentación en el Ayuntamiento del Trofeo Festa d’Elx que enfrentará el sábado al conjunto ilicitano con el Levante.

"Todos los equipos estamos igual, porque buscamos lo mismo. La realidad es que no sé si habrá para todos", ha dicho el presidente del Elche en referencia a los posibles fichajes. "Está siendo complicado, pero estamos trabajando y esperamos incorporar todo lo que el entrenador y el cuerpo técnico necesita", ha insistido Buitrago, que califica como "imprevisible" el mercado de fichajes.

En cuanto a la salida de jugadores, el presidente no cerró la puerta a la posibilidad de vender los mejores activos del club. "Hay jugadores nuestros que son apetecibles. Es como lo que pasó con Gonzalo Villar o Lucas Boyé. Si llega una oferta estratosférica, si el club gana y el jugador cobra tres veces más de lo que podemos pagarle…", argumenta Buitrago.

El presidente ha lamentado las lesiones de larga duración de Carlos Clerc y John Chetauya y se ha mostrado comprensivo con la "desazón" que aprecia en parte de la afición ante la falta de fichajes. "No fichamos porque no queramos, sino porque el mercado está así. No nos falta tanto para cerrar la plantilla", ha añadido.

En cuanto a la incorporación de un delantero, Buitrago apuesta por incorporar a un atacante "con proyección", ya que señala que los arietes consolidados que garantizan rendimiento inmediato "están como segunda o tercera opción de un equipo de Primera".

"No hay tanto dónde elegir, es complicado y no es tan sencillo", explica el mandatario, quien no ha querido desvelar el límite salarial del que dispondrá el club ilicitano la próxima temporada para fichajes. "Se trata de una información sensible que no podemos estar publicando porque es algo que nos perjudica", aclara.

Festa d’Elx

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha presentado este martes en el Ayuntamiento el Trofeo Festa d’Elx que enfrentará el sábado al Elche y al Levante en el estadio Martínez Valero (21:00 horas). El primer edil ha definido el trofeo como "más que una copa", ya que considera que es "un encuentro con la fiesta, el Elche, su afición y con todo lo que el equipo es capaz de promover y hacer sentir a los ilicitanos".

"La fuerza del Elche es que mueve corazones y abonos", afirmó el primer edil, quien deseó que el trofeo sirva para promocionar las fiestas de la ciudad.

El torneo, que pondrá el punto y final a la pretemporada del equipo ilicitano, ha contado durante su presentación, además, con la presencia del presidente del Elche, el concejal de Deportes, José Antonio Román, miembros de la Corporación municipal, y del director general del club, Pedro Schinocca.

Esta será la octava ocasión en la que Elche y Levante se enfrenten en el torneo. El equipo valenciano es, tras el Elche y junto al Real Madrid, Barcelona y Real Murcia, el segundo conjunto que más veces ha conquistado el trofeo con tres.