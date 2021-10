Semana de estrés para el Elche

El empate ante el Espanyol de Barcelona (2-2) dejó un sabor agridulce en el entorno del Elche, pero no hay tiempo para lamerse las heridas porque a la vuelta de la esquina asoman curvas y cuestas para el conjunto de Fran Escribá. El Elche afronta una de esas semanas que pueden acabar marcando tendencia a lo largo del campeonato.

El primer episodio tendrá lugar este martes en Mendizorroza, donde el Elche se enfrentará a un Deportivo Alavés que se presenta a la cita revitalizado tras su victoria en Cádiz. El conjunto vasco, situado a cuatro puntos de distancia del ilicitano en la clasificación, aunque con un partido menos, es uno de esos rivales que desde el vestuario franjiverde se señala como rival directo en la lucha por la permanencia.

El técnico del Elche, Fran Escribá, no es partidario de hablar de “duelos directos”, ya que considera que los puntos que conceden la salvación están en “todos los partidos” pero el valenciano ya dejó caer la trascendencia de la visita a Mendizorroza, en un partido que calificó como “mega exigente”.

Además, aún escuece en el grupo franjiverde lo sucedido el pasado curso, cuando el Alavés venció en el Martínez Valero (0-2) en la antepenúltima jornada del campeonato, dejando al Elche en una situación crítica y con pie y medio en Segunda.

“Fue la derrota más dolorosa a nivel mental de todas las que sufrimos. Vamos con ganas de sumar los tres puntos y con ánimo de revancha”, confiesa el extremo onubense, quien incide en que no hay tiempo para lamentaciones “porque hay que descansar rápido y cargar las pilas.

El extremo considera importante ganar en Vitoria porque le daría “tranquilidad y confianza” al Elche de cara a los próximos compromisos que le esperan, Real Madrid y Mallorca, antes de un nuevo parón de la competición por los compromisos de las selecciones.

Real Madrid

El Elche no hace cuentas, pero un triunfo en Vitoria ayudaría a preparar la visita del Real Madrid con otro talante y sin la amenaza de caer a zona de descenso en caso de una nueva derrota. Levante y Getafe, dos de los equipos que ocupan zona descenso, ya han cambiado de entrenador, por lo que es de esperar una reacción inminente que les permita recortar puntos.

El equipo ilicitano ya fue capaz el pasado año de sorprender al Real Madrid, al que le arañó un empate (1-1), pero la estadística es muy favorable al conjunto blanco, que no pierde en Elche desde hace 43 años.

Para afrontar esta semana mágica, Escribá ya ha avisado que hará rotaciones, ya que no entiende otra forma que competir cada tres días que manejando todos los recursos de la plantilla. “Ningún equipo tiene un once base. Todos tendremos cinco o seis habituales. Yo estoy contento con la plantilla y afortunadamente no tengo ese once ideal. Tampoco juegan 25, pero sí contar con 17 o 18 futbolistas porque si no es imposible competir en la Liga”, concluyó.

