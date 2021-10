El doble prisma de PP y PSOE sobre el maltrato presupuestario de Sánchez a la Comunidad Valenciana

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) y el PSPV han vuelto a enfrentar posturas a cuentas del presupuesto que ha destando el estado a la Comunidad Valenciana que vuelve a maltratar a la región, especialmente a Alicante. En un intento de ganar el relato y pese a que el lider socialista valenciano, Ximo Puig, ha reconocido que no son injustos, ambas formaciones han tirado de calculadora para sacar a relucir las verguenzas del contrario.

Acusación del PP

Así, el PPCV ha señaldo que la Comunitat Valenciana recibirá el próximo año 4.036 millones de euros menos del Gobierno de Pedro Sánchez por el descenso de los fondos covid, de la liquidación del sistema de financiación, la fijación del límite de déficit público y por el rechazo al fondo de nivelación".

Así lo ha asegurado el portavoz de Hacienda y Presupuestos del Grupo popular en Les Corts, Rubén Ibáñez, quien ha indicado que el president de la Generalitat, Ximo Puig, "manda a la deriva a la Comunitat", según un comunicado remitido por la formación.

Lo hace, ha dicho, "con un aumento de la deuda terrible y con un recorte de servicios esenciales tremendos, que agravará el colapso que padece la sanidad valenciana con listas de espera disparadas, más listas de espera en la dependencia o en aumento el nivel de pobreza".

"En solo seis años, las políticas de Puig han empobrecido a la Comunitat en más de 11.000 millones de euros", ha señalado el portavoz popular. En este sentido, Ibáñez ha recordado que la Comunitat Valenciana "ha alcanzado con Puig una deuda superior a los 50.000 millones de euros, una tasa de pobreza que alcanza ya casi el 30 % y los impuestos más altos de la historia".

Ha acusado a Puig de "no defender los intereses de la Comunitat Valenciana y de ser sumiso ante Sánchez. Esta sumisión nos costará a los valencianos más de 4.000 millones que irían destinados a la sanidad, la educación y las políticas sociales".

"Este recorte respecto a 2021 se produce con el beneplácito de Puig que no solo no se queja sino que lo aplaude e intenta maquillarlo, inventándose las cuentas para tapar esta evidente falta de fondos de Sánchez", ha añadido.

Ibáñez ha afirmado que "la práctica habitual de incluir en los presupuestos 1.325 millones de euros que no vamos a recibir ha venido siendo censurada de manera sistemática por la Sindicatura de Comptes quien ha advertido durante cinco años seguidos que esa práctica no es correcta".

"Mientras Puig se inventa las cuentas y no defiende a los valencianos -ha continuado-, Sánchez le sigue ninguneando y dándole la espalda en el cambio de modelo de financiación". Ibáñez ha señalado que Puig "frente a eso, el agujero que deja Puig todos los años ha generado una deuda acumulada que asciende a 11.000 millones de euros desde que Puig es presidente", ha destacado.

Según el portavoz popular, "Puig nos engaña y nos endeuda. Genera un agujero de más de 1.336 millones de euros cada año y, al ser unos ingresos ficticios y no ingresarlos nunca, lo lleva directamente a deuda de todos los valencianos". Ha lamentado que esta cantidad "la consideren reivindicativa de no se sabe qué porque la ministra ya ha dicho que no piensa abonarla".

Reacción del PSPV

El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, ha asegurado que "en sólo dos presupuestos, el Gobierno liderado por Pedro Sánchez ha incrementado la dotación para la Comunitat Valenciana en un 102 % con respecto a los últimos Presupuestos Generales del Estado del PP".

Muñoz ha respondido así al popular Rubén Ibáñez, de cuyo partido ha dicho que "frente a los 792 millones de euros que recibimos de los últimos Presupuestos aprobados por el PP, en 2022 los y las valencianas recibiremos 1.600 millones de euros". José Muñoz ha denunciado que "con el PP en el Gobierno, los valencianos y las valencianas sólo recibíamos marginación y ninguneo", según un comunicado remitido por el partido.

"El PPCV parece tener la memoria muy corta y ha olvidado que los últimos Presupuestos heredados del PP otorgaron a la Comunitat Valenciana únicamente el 7,3 % de la inversión estatal, mientras que ahora nos acercamos al 10 % que nos corresponde", ha recordado Muñoz.

A su juicio, la "nociva tendencia de los Presupuestos que aprobaba del PP, cuyas inversiones para la Comunitat Valenciana nunca se acercaron a nuestro peso poblacional, se rompió con las cuentas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez".

"Nuestra autonomía es ahora la tercera comunidad con mayor inversión directa, con 1.209 millones de euros", ha subrayado el dirigente socialista. Ha destacado que, además, "el Gobierno ha comprometido en los PGE de 2022 otros 300 millones en convenios extraordinarios para infraestructuras y proyectos innovadores de movilidad sostenible".

"Eso es compromiso con la Comunitat Valenciana, algo que nunca vimos con los Gobiernos del PP, ni siquiera cuando también gobernaban en la Moncloa", ha lamentado Muñoz. Asimismo, ha declarado que "la época en la que los valencianos y las valencianas sólo encontraban silencio en los Gobierno del PP frente a un sistema de financiación injusto ha quedado atrás".

"Ahora, los PGE reflejan la alianza entre el Consell de Ximo Puig y el Gobierno de España para que, incluso durante la peor pandemia que hemos sufrido, los valencianos dispongamos de los recursos necesarios para reforzar nuestro Estado de Bienestar", ha dicho.

Según Muñoz, "la reactivación anímica, social y económica de nuestro territorio será posible gracias a que los valencianos tenemos un Consell liderado por Ximo Puig, y un Gobierno de España liderado por Pedro Sánchez".

