El FC Barcelona se une a la lista de grandes clubes en los que ha militado Rodri. Entre Atlético de Madrid, Villarreal y Manchester City, no obstante, se encuentra un club mucho más modesto de Castellón que se ha convertido en una de las mayores fábricas de futbolistas españoles.

El madrileño comenzó su carrera futbolística en el CD Villanueva de la Cañada, donde permaneció hasta los diez años de edad. En 2006 continuó su carrera en las filas del Rayo Majadahonda, para recalar en las categorías inferiores del Atlético de Madrid en el verano de 2007.

Sin embargo, en verano de 2013 dejó su casa y fichó por el Villarreal CF donde comenzó a jugar en su equipo juvenil. El club castellonense disfrutó a la futura estrella mundial y Balón de Oro en el CD Roda, un equipo estrechamente hermanado a la entidad grogueta donde los futbolistas se forman antes del paso al fútbol profesional.

Pero no es la única estrella que ha pasado por las categorías inferiores del equipo castellonense. De sus filas han salido decenas de jugadores profesionales de Primera, Segunda y divisiones inferiores del fútbol español.

De entre ellos, cuatro jugadores campeones del mundo que formaron parte de la selección española que levantó el Mundial de 2026: Rodrigo Hernández, Álex Baena, Yeremy Pino y Borja Iglesias.

Los cuatro futbolistas compartieron en algún momento de su formación las instalaciones y el método de trabajo de un club que también vio crecer futbolísticamente a otros deportistas como Isi Palazón (Rayo Vallecano), Iñaki Peña (Panathinaikos) o Javi Guerra (Valencia).

Proyecto familiar

El secreto de su éxito ha sido mantener el espíritu familiar que ha caracterizado el proyecto desde sus inicios.

El CD Roda fue fundado en 1974 por José Roda, un aficionado al fútbol que quería crear un espacio en el que sus hijos y otros jóvenes pudieran practicar este deporte en un entorno cercano y educativo.

Desde entonces, el club ha mantenido esa vocación de formación. Su filosofía no se limita al terreno de juego y pone el acento también en valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la amistad. El apellido de su fundador quedó ligado para siempre a una entidad que comenzó dedicada exclusivamente al fútbol base y que en 1999 incorporó un equipo aficionado.

Desde la temporada 2017-2018 compite en Tercera Federación (Grupo VI), llegando a lograr el play-off de ascenso a Segunda Federación hasta en tres ocasiones.

Uno de los capítulos más importantes de su historia llegó en 2006, cuando el CD Roda estableció un convenio de colaboración con el Villarreal CF. Desde entonces desarrolla su actividad en la Ciutat Esportiva Pamesa y se convirtió en una de las estructuras de formación vinculadas al club amarillo.

La estructura actual poco tiene que ver con aquel proyecto que nació hace más de medio siglo. El CD Roda cuenta actualmente con 35 equipos federados, además de una Escoleta de iniciación al fútbol, y reúne alrededor de 700 fichas entre jugadores y técnicos. Su cantera continúa nutriendo a las selecciones valencianas y españolas en distintas categorías.