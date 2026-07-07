El Lucentum necesita 100.000 euros para culminar cinco años de apuesta por el baloncesto femenino

El Lucentum Alicante se enfrenta ahora al partido más importante de la temporada, aunque esta vez no se juega sobre una pista. Cinco años después de poner en marcha su apuesta por el baloncesto femenino, el club necesita reunir alrededor de 100.000 euros antes de que finalice julio para poder inscribir a su equipo en Liga Femenina 2, la categoría conquistada esta temporada tras un ascenso que abrió una nueva etapa para la entidad.

El club quiso explicar este martes de forma presencial la situación a padres, abonados, representantes institucionales, empresas y medios de comunicación en el Centro de Tecnificación. La reunión tenía un doble objetivo, buscar apoyos para afrontar el salto de categoría y trasladar transparencia sobre una operación que la entidad considera clave para el futuro de la sección femenina.

El presidente de la Fundación Lucentum Alicante, Daniel Adriasola, dejó claro que el ascenso no debe quedarse en una celebración puntual, sino convertirse en el impulso definitivo para un proyecto que ha ido creciendo durante los últimos cinco años.

“Vamos a pelear hasta el último día. Queremos que esto no sea solo un año, queremos darle continuidad, consolidarlo, asumirlo y disfrutarlo”, afirmó Adriasola, que reclamó la implicación de empresas e instituciones para que el equipo pueda competir en la nueva categoría.

El dirigente fue más allá y pidió que el respaldo al proyecto se traduzca en hechos. “Si la ciudad quiere que compita, hace falta apoyo demostrado, que no sean solo palabras”, señaló.

Para Adriasola, Alicante tiene una oportunidad de recuperar una presencia importante en el baloncesto femenino. “Después de 20 años, la ciudad debería tener un equipo en liga profesional”, afirmó.

El Lucentum cuenta con el respaldo del grupo inversor mexicano propietario del primer equipo masculino en caso de que fuera necesario, pero la voluntad del club es que la sección femenina pueda demostrar que tiene capacidad para caminar por sí misma. La intención es que el femenino tenga una estructura propia y no depender únicamente del apoyo del equipo masculino.

La entidad también ha recibido propuestas de otros clubes interesados en adquirir su plaza en Liga Femenina 2. Sin embargo, el Lucentum no contempla el ascenso como una oportunidad para hacer caja. La postura del club es mantener la plaza y consolidar un proyecto que considera estratégico para el crecimiento del baloncesto femenino en Alicante.

Desde el vestuario, las capitanas defendieron que el salto de categoría supone un reto colectivo. Judit Farrando destacó la ilusión de la plantilla, pero también la exigencia que implica competir en un nivel superior.

“Todas tenemos mucha ilusión, pero es una competición que exige más tiempo y no es solo para las jugadoras, también supone un esfuerzo por parte del club. Nosotras estamos dispuestas a asumir ese esfuerzo y necesitamos que Alicante apoye”, explicó.

La jugadora añadió que la presencia en Liga Femenina 2 permitirá que el nombre del Lucentum tenga más recorrido. “Vamos a sacar el nombre del Lucentum más allá de la Comunitat y debería ser un aliciente para empresas e instituciones”, indicó.

Otra de las jugadoras puso el foco en la dimensión social de la iniciativa y en el papel que puede jugar como referencia para las categorías inferiores. “No es solo un proyecto del club, es un proyecto de la ciudad. Queremos impulsar a niñas que tengan referentes, que se vean reflejadas en nosotras y mirar hacia la base para mostrarles un camino”, explicó.

El Lucentum mantiene abiertas diferentes vías de colaboración para alcanzar los 100.000 euros necesarios antes de que termine julio. El reto ahora es convertir el ascenso en el comienzo de una historia más larga y no en un episodio aislado.