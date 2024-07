'Luisito', el jugador más veterano del fútbol español, se retira con 47 años

El veterano defensa ha tenido una carrera movida, jugando en numerosos equipos. Tras el Alicante pasó por el Hércules Promesas y su filial, el Jove Español San Vicente, antes de regresar al Alicante, donde ascendió a Segunda.

Siguieron etapas en el Pinoso, Villajoyosa, donde ascendió a Segunda B con Luis García Plaza, actual entrenador del Alavés, y el Novelda. También jugó en el Xàtiva, el Eldense, y el Crevillente Deportivo, el Almoradí y en el Jove de nuevo. En este último encontró estabilidad y ha defendido sus colores durante los últimos ocho años.

Homenaje a Luis Ortiz por sus 600 partidos en Tercera. FFCV

"He tenido la suerte de cruzarme con grandísimos entrenadores, algunos que llegaron a Primera División y otros que no, pero todos dejaron una marca en mí. Siempre guardaré buen recuerdo de todos ellos, de todos los compañeros, de todos los rivales y de todos los equipos que he estado", resalta.

Una cosa que no ha cambiado por el hecho de soplar más velas es su gen ganador. "El deporte es competir. Está claro que cuando pierdes no lo llevas bien. Aun con mi edad, cuando perdía me enfadaba siempre. Toda la vida me cabreaba muchísimo. Soy competitivo, pero también tienes que saber perder igual que tienes que saber ganar. Al final, los años te enseñan a gestionar eso", reflexiona.

Fortaleza física y mental

Además de la constancia, afirma que su fortaleza, tanto física como mental, es la que le ha permitido sobreponerse a los baches del camino. Siempre he sido muy fuerte físicamente, pero también mentalmente. Si no te cuidas no puedes llevar a jugar tantos años".

La mentalidad competitiva y el hambre adquiere otra dimensión en categorías en la que los salarios no dan para vivir del fútbol y en la que hay que entrenar casi todos los días de la semana y jugar cada fin de semana. "Tienes que compaginar el trabajo y los hijos, que tengo tres. Es muy difícil llevarlo todo si no eres fuerte mentalmente, porque también dejas de hacer cosas bonitas. Te pierdes bodas, cumpleaños, viajes..."

Luis con su familia tras un partido. Cedida

Ortiz ha hecho malabarismos para compaginar deporte, trabajo y familia. Más aún si cabe teniendo en cuenta las características de su profesión desde hace una década, en la que entra a trabajar a las 4:00 de la mañana y termina a la 1: 30 del mediodía. "Luego voy a casa, como, intento descansar un poco y después a entrenar", explica.