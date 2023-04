Sandroni: “El Intercity es la oportunidad que estaba esperando”

Alejandro Sandroni ya ha tomado los mandos del Intercity con el objetivo de evitar el descenso del equipo. El argentino, que ha firmado sólo hasta el 30 de junio, tiene seis partidos por delante para corregir la deriva del equipo y ganarse un nuevo contrato.

"Era la oportunidad que estaba esperando, el momento de mi carrera de aspirar a estar cerca del fútbol profesional", afirmó durante su presentación el preparador, quien llevaba más de un año sin equipo.

El nuevo técnico quiso, en primer lugar, dar las "gracias" al director deportivo, Jorge López, y a la cúpula directiva de la entidad por haber confiado en él. "Es muy difícil que un club como el Intercity se fije en un entrenador como yo. Sabemos cómo es el fútbol y lo que son los nombres", confesó el técnico, quien precisó que se siente "perfectamente preparado" para el reto. "Mi agradecimiento al club será con trabajo", apostilló.

Inmediatamente después, Sandroni elogió a su predecesor, Gustavo Siviero, al que conoce desde hace más de 10 años, cuando ambos trabajaron juntos en la estructura del Real Murcia. "Es una de las mejores personas que me he encontrado en el fútbol. Aquí ha sido una leyenda profesionalmente. Mi reconocimiento a él y ojalá pueda hacer la mitad de lo que él ha hecho", señaló.

El argentino restó importancia a la duración de su contrato y aseguró que para él los seis partidos valen "por una temporada entera". "Lo primero es que se salve el club y luego habrá tiempo de todo. Lo voy a disfrutar. Habrá momentos de tener el culito apretado, pero para mí es un lujo. Espero trasladar la ilusión que tengo yo", agregó.

Sencillez

Sandroni no viene con la intención de marear tácticamente a su equipo "porque hay un buen trabajo de base". "No me llamo Alejandro Guardiola ni Alejandro Ancelloti. No vengo a inventar nada. Voy a ser muy simple y a marcar tres pautas. No hay que jugar 66 sistemas. Si el equipo está así es porque no se han cuidado ciertos detalles en el campo. Es una cuestión más de concentración que de trabajo, porque conozco a Gustavo y sé cómo trabaja", argumentó.

El argentino aseguró que en estas seis jornadas que restan para el final "va a pasar lo que quieran los jugadores" y asume que la plantilla vive "una situación de duelo" por la salida traumática de un técnico como Siviero.

"En la primera sesión me he encontrado una predisposición tremenda. Pero a eso hay que darle consistencia mañana y así cada día", explicó Sandroni, quien ya ha detectado la principal avería del Intercity.

"Hay que mejorar el estado de ánimo del equipo. Hay una plantilla muy buena pero hay que demostrarlo y saber jugar ciertos momentos", dijo el argentino para quien el primer objetivo debe ser cerrar el agujero defensivo. "Somos de los equipos con más goles en contra. Necesitamos dos para ganar y a veces no alcanza, como ante La Nucía. Buscamos crecer desde atrás. Si hacemos el trabajo siempre estaremos cerca de ganar", apostilló.

El técnico, por último, no se fijó más horizonte que sumar los tres puntos ante el Numancia, próximo rival. "Es el rival perfecto porque hacen tres cosas y las hacen perfecto, pero vamos a tratar de ganarles con nuestra ilusión y energía", concluyó.

El director deportivo, por último, quiso agradecer la aportación de Siviero al Intercity, pero señaló que "era el momento de un cambio". "Sandroni viene con hambre y energía para ayudarnos en estas seis finales que quedan para mantener la categoría", dijo.

"Cuando hay un cese de un entrenador todos tenemos nuestra responsabilidad, yo el primero. Todo el mundo está metido e implicado en sacar esta situación que no esperábamos y que hay que afrontar. No es demasiado tiempo para el nuevo entrenador, pero suficiente", finalizó.

