Benedetto, un goleador-accionista para el Elche.

El Elche ya tiene a su ‘galáctico’. El club ilicitano anunció este jueves, tras varias horas de campaña de expectación en las redes sociales, la llegada a su plantilla de Darío ‘Pipa’ Benedetto, un jugador diferencial llamado a marcar las diferencias en el juego de ataque del Elche.

El delantero, de 31 años, procede del Olympique de Marsella, club del que llega cedido pero con una opción de compra, y está representado por Christian Bragarnik, propietario de la entidad, quien por fin ha tirado de lo mejor de su catálogo para reforzar a su equipo.

Pero las vinculaciones con el Elche no se acaban aquí, ya que Benedetto no es solo un extraordinario jugador, con pasado en la selección argentina y clubes como América de México o Boca Juniors, sino también accionista y propietario del club ilicitano. Así lo desveló el pasado año Bragarnik, quien indicó que tanto el delantero como su compatriota Gustavo Bou eran sus socios en Score Club 2019, el grupo inversor que adquirió la mayoría accionarial de la entidad al ex presidente José Sepulcre.

“Salió un poco de ellos. Son parte del grupo que me acompaña y trabajamos todos en conjunto. Entraron con el equipo en Segunda y ha ido bien”, explicó Bragarnik sobre cómo surgió la posibilidad de crear una sociedad para adquirir la propiedad del Elche.

El jugador, sin apenas protagonismo en Francia, estaba en la órbita de varios clubes, entre ellos el Real Betis en España y Boca Juniors en Argentina, pero finalmente ha optado por jugar en un equipo con el que mantiene una relación que trasciende de lo deportivo.

En el pasado mes de junio, durante el acto oficial de renovación del contrato, el entrenador del equipo, Fran Escribá, ya fue cuestionado ante la posibilidad de contar con el delantero argentino, al que siempre se ha vinculado al Elche. “Yo quiero jugadores comprometidos y más que él será difícil encontrar, porque él forma parte del proyecto”, explicó el preparador valenciano en referencia a su sociedad con el propietario.

Benedetto tiene, además, otros vínculos con el Elche, como su amistad con Iván Marcone, ex compañero en Boca, al que visitó hace unos meses en la localidad ilicitana y con el que se fotografió tras un intercambio de camisetas.

La 'argentinización' del equipo

La llegada del delantero ha levantado una enorme expectación en Elche, ya que se le considera un jugador “mediático”, y supone un nuevo paso en la ‘argentinización’ de un equipo que ya cuenta en su plantilla con sus compatriotas Lucas Boyé, Pablo Piatti, Iván Marcone y Guido Carrillo.

Benedetto ya ha pasado reconocimiento médico y ha entrenado a las órdenes de su nuevo entrenador con sus nuevos compañeros en el Díez Iborra. La presencia del argentino en el ataque puede ser la principal novedad del Elche para su duelo del domingo ante el Atlético, vigente campeón de Liga, en el Metropolitano. Su llegada supone un salto de calidad en una plantilla que aspira a una permanencia más plácida que la del pasado curso.

