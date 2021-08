Catalá (PP): "El 'Madrid ens roba' de Ximo Puig ha quedado en una parodia nacional"

La secretaria general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), María José Catalá, ha afirmado que la "reculada" que a su juicio hizo este miércoles el socialista Ximo Puig "con el impuesto a Madrid es fruto del descrédito que sufre" el presidente, a quien "no lo apoyaron ni los suyos". "El 'Madrid ens roba'", ha dicho en alusión al eslogan que históricamente ha utilizado la Cataluña independentista, "ha quedado en una parodia nacional”.



En un comunicado emitido este jueves, Catalá ha insistido en que Puig "dijo claramente que apostaba por imponer una tasa a las rentas más altas de Madrid", por lo que entiende "que ahora se desdiga es ahondar en el ridículo porque la propia hemeroteca le desmiente".



La número 2 del PP valenciano ha recordado en dicha nota que, en una comparecencia ante los medios este miércoles en el Palau de la Generalitat, el president Puig aseguró que él “nunca” reclamó un nuevo impuesto para las rentas altas de Madrid, sino que reclamó una "compensación del efecto capitalidad” e indicó que esto no solo se podía producir por la vía fiscal.

Bajar los impuestos

A este respecto, Catalá ha exigido al Botànic que “baje los impuestos de una vez y deje de marear con propuestas para tapar la nefasta gestión del Consell". La actual diputada autonómica añade que "si Puig quiere marcar la agenda nacional debería centrarse en no demonizar a sectores como el ocio nocturno y la hostelería y dejar de enfrentar territorios”.



A su juicio, Puig “es un presidente sin criterio, que funciona a base de ocurrencias”. “Hace tiempo que está desnortado y va de desautorización en desautorización por parte de los suyos. Le ha pasado con el impuesto a Madrid, pero también ha quedado en evidencia con el Tajo-Segura o con la financiación autonómica, con la que no ha conseguido ni un solo avance”.



“No puede ser que al president de la Generalitat se le conozca fuera de la Comunitat Valenciana como el presidente de las ocurrencias, que se gana un titular un día por extravagante y al día siguiente otro cuando el Gobierno lo deja en evidencia. Los valencianos no nos merecemos esto”, ha señalado esta abogada nacida en Valencia.



En último lugar, para María José Catalá, “Puig está en horas bajas" porque "en lugar de mirar tanto a lo que ocurre fuera debería centrarse en la recuperación social y económica de la Comunitat Valenciana” tras la debacle que ha supuesto la crisis sanitaria y el posterior parón que sufrido la región.

Sigue los temas que te interesan