Ximo Puig pide una reforma fiscal para que Madrid reparta "con todos" su "plus de riqueza"

El presidente valenciano, Ximo Puig, eleva un poco más sus reivindicaciones federalistas cada vez que acude a la capital de España. Y este miércoles no defraudó en el desayuno informativo de Europa Press. Propuso aprovechar la reforma fiscal planteada por el Gobierno para introducir un mecanismo de compensación con el que Madrid reparta "con todos" su "plus de riqueza". Y no solo eso. Pidió que cada año se celebre la Fiesta Nacional en una ciudad distinta del país y la descentralización de varias instituciones estatales.

Por lo que respecta a la propuesta para la redistribución de la riqueza, se la lanzó al Comité de Expertos para la reforma fiscal "para que se estudie con rigor". "Me parece sugerente la tesis del prestigioso profesor de Oxford Paul Collier. Lleva años analizando las dinámicas generadas en las capitales debido a las 'economías de aglomeración'. Y para corregir las brechas de productividad en sus países plantea una iniciativa", expuso.

Consistiría en "una aportación de los más beneficiados en las metrópolis para compartir con todos esa mayor productividad generada por el apoyo público". "Un plus de riqueza que se genera no por azar, sino gracias al sustento público estatal y a las economías de aglomeración", indicó, y aseveró que "la filosofía es sencilla: Si hay privilegio, debe haber contraprestación".

Preguntado por EL ESPAÑOL sobre si se trataría de incrementar el actual mecanismo de compensación o de implementar un nuevo sistema, afirmó que él propone "una nueva herramienta", y precisó que se trataría de "una imposición específica para que aquellas rentas aporten un espacio de solidaridad".

¿Un impuesto nuevo para las rentas altas radicadas en Madrid?, le preguntó el moderador. "Podría ser", dijo, pero instó a que lo analicen los expertos. "No voy a improvisar ahora un impuesto", agregó.

