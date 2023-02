Varry Brava lanza 'Bambú' y sueña con San Remo para Eurovisión: "Nos pone mucho"

"Libertad sin prejuicios y atrevida" son los conceptos con los que Varry Brava define su nueva etapa, Varry Visión. La banda de Orihuela después de conseguir uno de los éxitos del Benidorm Fest 2022 con Raffaella presenta Bambú y mantiene el deseo de ir a Eurovisión pensando en el pasaporte de San Remo.

"Bambú la empezamos a componer justo cuando salimos de Benidorm Fest 2022", recuerda Óscar Ferrer. El cantante explica que la inspiración partía "de la variedad de grupos que éramos y que estábamos juntos haciendo un proyecto único" con el que se relanzó exitosamente la selección del tema que representa a España en Eurovisión.

Esos sentimientos se convirtieron en un te amo y te odio, "esa visión de dos conceptos que se contraponen, pero que pueden hacer cosas juntas". Y para bajarlo más a lo terrenal, Ferrer nos sitúa en la incertidumbre sentimental de quien cree sentir algo "que no debería y se dice 'esto no es normal, no entra en los parámetros', pero son sentimientos naturales".

En este primer episodio de la Varry Visión plantean que "en la contraposición de lo que debería sentir y hacer" se lanzaron "a componer sobre dos personas que no saben lo que siente el uno por el otro porque cuando uno siente cosas bonitas no hay que verlas de manera negativa".

A iniciar esta etapa les ayudan en el vídeo la directora de comunicación de RTVE María Eizaguirre y gran conocida por los seguidores del concurso en Benidorm, la actriz de Cerdita Laura Galán y el artista Peter de UPA Next. "Queríamos caras conocidas de distintos medios audiovisuales y que estuvieran mezclados y con un guiño a un año muy televisivo", razona.

Eso es lo que han conseguido gracias a su búsqueda del pase a Eurovisión con un tema como Raffaella. El tema, con más de un millón de reproducciones en YouTube, se ha convertido ya en uno de los más escuchados de su carrera. Un éxito que valoran en su justa medida.

"Todas las canciones marcan un antes y un después", razona Ferrer. "Raffaella lo ha hecho y vendrán otras. Las canciones están para definir los proyectos para darles más o menos éxito. Su vida es esa. Mover sensaciones en el público y que reboten. Y desde luego es muy importante porque ha llegado a mucha gente y eso nos pone otro lugar y se trata de seguir caminando y de seguir haciendo las canciones".

Con ella han entrado a Italia, un país del que adoran su cultura musical, y al que quieren seguir volviendo. "Lo próximo sería quizás San Remo, nos gustaría ver qué pasa, nos pone mucho", cuenta sobre el festival que escoge el tema que va por este país a Eurovisión y en el que en 2022 ya participó Ana Mena descartando el proceso por España en Benidorm Fest.

Volver a Benidorm

Al festival alicantino no le cierran tampoco las puertas "si viene la canción", pero como destaca risueño, "después de lo que ha hecho Blanca Paloma, a ver quién se presenta porque ella lo ha hecho por segunda vez y ahora el listón no es por cualquier cosa: hay que tener mucho nivel".

En la segunda edición del concurso, Ferrer está "encantado" con el trabajo hecho "porque todos los segundos discos, películas y canciones son muy complicados". En este caso valora que "todo el mundo se ha puesto las pilas y han entendido el nivel", lo que se ha traducido en que "todos bailaban muchísimo y se ha podido ver que, en exceso, todo es contraproducente".

Y por quien están contentísimos es por la otra representante alicantina con la que estuvieron el año pasado en la final, Blanca Paloma. Este año, "íbamos con ella todo el rato y sabíamos que iba a estar a la altura de un festival y que era la candidata". De hecho, recuerda que cuando vieron su propuesta se les puso "la piel de gallina y los ojos en lágrima". Una propuesta que se alinea con su Varry Visión porque es "valiente y atrevido, fieles a lo que uno siente con la música" y por lo que confían en que "nos dejará en buen lugar seguro".

