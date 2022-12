Blanca Paloma: "Hay un orgullo en ese movimiento que revisita el flamenco y dialoga con la electrónica"

EaEa, la canción con que Blanca Paloma competirá en el Benidorm Fest 2023 ya está en las plataformas. Y la artista de Elche siente el orgullo de recordar a su abuela, de la que heredó una máquina de coser "y esta sed de flamenco". Un género en el que ahora ofrece una mirada electrónica después del éxito logrado con Secreto de agua, que la llevó a la final de la primera edición del concurso con destino Eurovisión.

"Es una experiencia muy personal mostrar este homenaje íntimo a mi abuela", cuenta. Ella es la que aparece en la portada del sencillo y que ha ido adelantando con vídeos de cuando ella misma era pequeña, "que siempre me ha gustado cantar y bailar por casa". El flamenco "es una herencia que me deja mi abuela: una máquina de coser y esta sed de flamenco que poco a poco he ido saciando bebiendo de diferentes fuentes".

Eso se ha trasladado en su forma de escribir las canciones e interpretarlas:"Siempre mirando para atrás e investigando en lo jondo y haciéndolo mío, que es transmitirlo al mundo a mi manera". Las diferencias entre Secreto de agua y EaEa son fruto de "las diferentes caras" que tiene su personalidad artística.

La primera nació como tema principal de la serie Lucía en la telaraña, un documental de RTVE sobre el crimen sin resolver de una joven asesinada en una piscina. Una canción con la que "quería poner mi granito de arena con la voz para que la historia llegara lo más lejos posible".

EaEa, su otra cara, "es mi propia historia, es mi cachito de verdad, ese legado que me han dejado mis ancestras". Un presente que lo entiende como "un regalo que hago ahora a la gente después de haber digerido este…". Y deja la respuesta en el aire porque se detiene un segundo para razonar "que el flamenco es infinito", un género al tiene un gran respeto.

Por eso, más allá de algún compás de bulería, a Blanca Paloma le gusta la conexión con el folclore porque "podría recordar a esas canciones que recopilaba Lorca con la Argentinita". Y la fuerza de ambas es la que la convencía a presentarse a un concurso nacional que sirve de preparación para el certamen internacional.

Ya fuera a la cita de Turín o a la de Liverpool de 2023, Blanca Paloma valora que "es interesante" llevar temas como estos dos porque "puede gustar mucho en Eurovisión". En particular por esas raíces flamencas que "a nosotros no nos llama tanto la atención y no le ponemos el valor que deberíamos en el festival, pero que fuera se vería como una propuesta muy propia".

"Hay un orgullo en formar parte de ese movimiento de revisitar el flamenco y de dialogar con otros estilos como la música electrónica", razona después de un lunes muy intenso en el que ha estado en la presentación oficial y luego con más promoción. Esa fusión de géneros en EaEa "hace que otro tipo de público llegue a esa propuesta flamenca y sin dejar esa esencia del flamenco que es con la que me identifico".

Artistas como Rosalía o su Niño de Elche han explorado de diferentes formas esta idea y gracias a ellos su camino es otro. "Cuando pensamos en figuras del panorama actual que han reformulado el panorama, me inspira la libertad con la que crean y que abren las puertas a proyectos que quizás no hubieran tenido cabida".

Ahora es ella la que toma su turno para enseñarlo. "Ha sido un cocinar a fuego lento e ir haciendo propios estos sonidos. En esta diversidad, mi voz va a tener siempre la esencia", asegura, "porque en el estilo con que dialogue mi reto es cómo preservar la autentificada viendo como jugar con los límites".

