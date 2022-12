Así suena la canción de la alicantina Sofía Martín para el Benidorm Fest 2023: "Estamos tuki"

"Nunca hubo un plan 'B'. Estaba el sueño de romper, seis para arriba sin perder una. Nunca pudieron creer, ahora llaman para saber, así lo vamos a prender esta noche...". Así comienza 'Tuki', la canción con la que la alicantina Sofía Martín se ha propuesto conquistar el escenario del Benidorm Fest 2023.

Radio Televisión Española (RTVE) tenía previsto hacer públicas las canciones de los 18 artistas que se presentan al concurso musical este lunes, 19 de diciembre. Sin embargo, la cadena se ha adelantado un día, publicando las canciones en la plataforma 'Play' justo después de la final del fútbol, que ha terminado con la victoria de Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

La cantante, de 26 años, ya lo está petando con algunos de sus éxitos como 'Tóxica', 'Vamos a bailar' o 'Yo por ti', con Abraham Mateo y Vice. Ahora, todo el mundo está pendiente de 'Tuki', la canción con la que se ha propuesto ganar el festival del que saldrá el artista representante de España en Eurovision 2023. Por cierto, que Martín no es la única alicantina concursante del Benidorm Fest, porque la ilicitana Blanca Paloma también repite este año con su cación 'EaEa'.

En una entrevista para EL ESPAÑOL de Alicante, Sofía Martín ya desveló algunas pistas sobre Tuki, un himno a la alegría y a la superación, pero sobre todo un recordatorio sobre lo importante que es confiar en uno mismo. "Un momento optimista, una forma divertida de expresar que estamos bien, que hemos conseguido todo lo que nos hemos propuesto", explicó.

Sofía Martín relata como la idea de la canción le surgió durante una noche con un amigo mientras comían pizza y hablaban de la vida. Un plato que por cierto guarda mucha relación con la cantante, quién también es de origen alemán, porque ha introducido este plato entre la letra. "Estamos tuki, estamos bien y estamos living...". "Quiero pizza todos los días, casa para la familia y billetes de color lila", son algunas de las frases que pueden escucharse en Tuki.

El TikTok de la cantante es como un diario personal en el que comparte sus entrenamientos, ideas y pensamientos con los seguidores. Hace pocos días también relato como fue el día en el que se enteró de que era una de las elegidas para participar en el Benidorm Fest. Una noticia que, por cierto, a punto estuvo de no saber porque a los organizadores les costó localizarla, ya que su teléfono no se encontraba operativo porque estaba ella estaba en Estados Unidos.

También por TikTok e Instagram hizo público que le faltaba un bailarín para su actuación en el festival, que tendrá lugar los próximos días, 31 de enero, 2 de febrero y 4 de febrero, con la gran final. Tras lanzar el concurso por redes sociales y considerar las 65 candidaturas que le llegaron, finalmente ha conseguido bailarín. Un joven llamado Yeray Costa, que recibió la noticia por videollamada por parte de la misma Sofía Martín.

Date prisa y dale al 'play' si todavía no has escuchado las canciones que sonarán en el esperado Benidorm Fest 2023, entre ellas: 'Quiero arder', de Agoney; 'Desde que tú estás' de Alfred García; 'Yo quisiera', de Alice Wonder; 'Flamenco', de Aritz Arén; 'EaEa', de Blanca Paloma; 'Uff!' de la girlband E’ffemme; 'La Lola' de Famous; 'Mi familia' de Fusa Nocta; 'Inviernos en Marte' de José Otero; 'Quiero y duelo' de Karmento; 'Arcadia' de Megara; 'No nos moverán' de Meler; 'Tracción' de Rakky Ripper; 'Aire' de Sharonne; 'Que esclati tot' de Siderland; 'Tuki' de Sofía Martín; 'Sayonara' de Twin Melody; y 'Nochentera' de Vicco.

