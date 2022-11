Así es Sofía Martín, la alicantina que quiere conquistar el Benidorm Fest con la energía de 'Tuki'

Seguro que a estas alturas te suena su nombre, y si no, seguro que has escuchado su voz. Ella es Sofía Martín, la joven alicantina que está conquistando la lista de los éxitos 'Viral 50 Spain' en Spotify, y que tiene muy claro cuál quiere que sea su próxima victoria: Benidorm Fest 2023.

'Tóxica', 'Vamos a bailar' o 'Yo por ti', con Abraham Mateo y Vice, son algunos de sus sencillos. Ahora todo el mundo está pendiente de 'Tuki', la canción con la que se presenta al festival en el que se elegirá al artista representante de Eurovisión junto a otros 17 candidatos. Entre ellos, otra alicantina, Blanca Paloma.

La joven, de 26 años, domina varios idiomas (alemán, francés, italiano y español). Esto se debe en parte a que su madre es alemana, y su padre, natural de Salamanca. Sofía ha vivido en diferentes partes del mundo.



Nació en Alemania. Pero a los dos años regresó a España para trasladarse a la ciudad natal de su padre. Después se mudó a Torrevieja para finalmente acabar en la ciudad de Alicante porque como ella dice "aquí están mis raíces". Y justo en la ciudad de Alicante es donde Sofía está recargando pilas estos días para lo que se viene y "asimilando" todo lo que está sucediendo "tan deprisa".

Desde su residencia en el centro de Alicante se desplazaba todos los días a la Escuela Europea de Alicante, donde ha estudiado gran parte de su vida. Un centro que le ha servido para aprender mucho de idiomas y tener una "conexión especial" con Europa. De valenciano, sabe algo menos. Nos confiesa entre risas.

Tiene un vínculo muy fuerte con el mar. De ahí que entre sus rincones favoritos de su tierra estén la playa de San Juan o el Cabo de las Huertas. "Para mí no existe mejor conexión que ese momento en el que te estás metiendo al mar, sea invierno o verano", detalla. Ahora está de aquí para allá. Hace muchos viajes a Madrid, pero también a Berlín, donde trabaja con su equipo.

La energía de 'Tuki'

'Tuki' es la canción que ha elegido para su actuación en el Benidorm Fest, que se desarrollará en forma de tres galas los próximos días, 31 de enero, 2 de febrero y 4 de febrero, cuando tendrá lugar la gran final. Compuso la canción hace ya algún tiempo sin tener ni idea de lo que se le venía encima.

La palabra tuki significa "malandro" en Venezuela. Pero este significado nada tiene que ver con su canción porque la ha reinventado para convertirla en "un momento optimista, una forma divertida de expresar que estamos bien, que hemos conseguido todo lo que nos hemos propuesto". Que nadie se alarme porque los venezolanos ya le han dado "el visto bueno" para cambiar su sentido, explica entre risas.

La artista cuenta que la canción surgió un día que quedó con un amigo para debatir sobre música y comer pizza. En ese momento de su vida, Martín no tenía muy claro cuál sería el próximo paso que daría en su carrera, pero al final la vida le ha demostrado que con un poco de fe y mucho trabajo, los sueños se hacen realidad.

Aunque poco más nos puede revelar de la canción, Sofía Martín se imagina en el escenario con un vestuario oscuro, repleto de negro, rojo o quizá azul marino. Todavía está por definir, pero lo que sí tiene claro es que quiere contrastes en su puesta en escena. "Si la ropa es más elegante y fina, que el fondo sea de calle o al contrario, pero que refleje mi personalidad y estilo".

Una conexión especial

Sobre sus compañeros de Benidorm Fest explica que todavía no conoce a todos, pero que hay buen rollo, y que incluso tienen un grupo de Whatsapp en el que todos los días se dicen algo. "Si uno tiene un concierto intentamos ir a apoyarlo", describe.

No se ha querido mojar con quién es su favorito, pero dice que con cada uno siente una conexión especial. "A Vicco la respeto un montón como compositora y cantante. Alfred es uno de los primeros con los que me metí al estudio en Madrid. Me encanta 'Cachito', de Agoney. Y las Twin Melody me cayeron superbien", menciona a algunos.

Sofía Martín se describe como una persona muy tranquila, pero cuando las cosas no van bien, suele decirse así misma que puede y que "todo pasa por una razón". A su 'yo' de hace diez años le diría que se siente "orgullosa". "He tardado mucho tiempo en creer en mí y valorarme de verdad, aunque siempre he sabido que quería dedicarme a la música", concluye.

