"Tengo muchas ganas de entrar": Alicante vuelve al cole con miles de alumnos deseando comenzar el nuevo curso 2026/2027

A las 8.30 horas de este miércoles, varias familias ya se encuentran frente a la puerta del CEIP Óscar Esplà esperando junto a sus hijos a que abra la gran puerta verde tras la cual se encuentra el nuevo curso 2026/2027.

Unos momentos que aprovechan para charlar sobre expectativas, ganas, miedos e ilusiones. Van llegando más niños y con ellos comienzan los saludos y los reencuentros tras el verano. "¡Mira mi nueva mochila!", se escucha.

Algunos padres hablan de la huelga de profesorado, otros de lo cara que está siendo esta vuelta al cole, pero todos coinciden en l importancia de acompañar a sus hijos en esta nueva etapa de su vida.

"tengo muchas ganas de entrar" asegura Rus, 9 años. La niña llegó a España junto a sus padres y su hermano desde Venezuela hace tan solo unas semanas. "Me gusta estudiar, tengo ganas de aprender matemáticas", continúa.

A las 9 en punto, cuando al fin abre la gran puerta, las dos colas que se han formado en ambos lados de la acera se van reduciendo poco a poco a medida que los alumnos se adentran, los más jóvenes acompañados de sus padres, en las puertas de una nueva etapa llena de incógnitas e ilusiones.

Más estudiantes y profesores

La vuelta al cole en la Comunitat Valenciana se produce con cifras al alza con 808.688 alumnos matriculados en la red pública y concertada y una plantilla de 83.921 docentes, lo que supone 385 profesores más que el curso pasado.

Las puertas del CEIP Óscar Esplà este miércoles. Laurine Maurice

En el caso de Alicante, la provincia acoge a 305.280 escolares, mientras que Valencia concentra la mayor parte del alumnado con 404.450 estudiantes y Castellón cierra la lista con 98.958.

Ratios y nuevas unidades

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha detallado las ratios medias previstas, una medida muy solicitada por los profesores y una de sus mayores reivindicaciones. Así, el ratio establecido queda en 20,6 alumnos por aula en Infantil y Primaria, 24,1 en Secundaria y 28,6 en Bachillerato.

Además, se han puesto en marcha 102 unidades nuevas gracias a la norma que permite abrir la primera unidad con un mínimo de tres alumnos en zonas con riesgo de despoblación. Este curso, 63 municipios contarán con una ratio máxima inferior a 25 estudiantes en toda la etapa de Infantil de tres años.

Refuerzo en inclusión

En el ámbito de la inclusión, habrá 383 aulas UECO, con 144 nuevos especialistas y 48 aulas adicionales. Según Educación, todo el alumnado que requiera esta modalidad de escolarización tendrá plaza garantizada. El personal no docente de atención educativa ha crecido un 44% desde el curso 2022/2023.