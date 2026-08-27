Boinas verdes y actores cara a cara: los secretos de la primera serie española que se colaba entre los soldados invisibles

Contar cómo trabajan los soldados que deben ser invisibles es buen material para cualquier serie, pero en España no fue hasta 2015 que una producción consiguió el apoyo para hacerlo. Once años después se reúnen actores y productores con los militares que les hicieron cambiar hasta el 70 % del guion para contar la realidad de la unidad de élite del Ejército de Tierra en España.

La cita será el próximo 18 de septiembre a las 19:00 horas en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) de la mano de la Fundación de los Boinas Verdes Roble y Machete. El coloquio benéfico, 15 euros, pretende "dar visibilidad a la fundación y para quién trabaja", como resume el comandante en la reserva Alfonso Blas.

La fundación centra sus esfuerzos en "todas las personas que han estado o están destinadas en unidades de operaciones especiales y sus familias". El foco principal son aquellos veteranos que ya "no estén en disposición de ser ayudados por el propio Estado o por el Ministerio de Defensa".

Una dura realidad que conoce bien José Acevedo, presidente de la fundación y coronel retirado, y que se llegó a encontrar a dos de los soldados a su servicio haciendo cola en Cáritas para tener comida. Por eso reitera esa búsqueda de visibilidad también para dar a conocer el Mando de Operaciones Especiales (MOE) en su propia casa, Alicante. "No se les ve cuando trabajan, pero sin embargo hay una serie que sí se hizo en base a una realidad", recuerda.

"Ese pasteleo no pasa"

La serie Los Nuestros, que cosechó un gran éxito de audiencia en sus emisiones de 2015 y 2019, no estuvo exenta de debate interno dentro de las propias filas militares. Jose Acevedo se muestra categórico al respecto: "A mí la serie me disgustó porque cosas que se hacían no pasan en operaciones".

Blas critica con humor la dramatización de las relaciones personales en zona de combate. "Tanto pasteleo entre un tío y una tía en una operación no pasa", sentencia el veterano, añadiendo que "no me imagino a una soldado de esa manera con un tío porque le suelta una galleta que lo enciende".

Esta disparidad entre la realidad y la ficción televisiva será uno de los grandes atractivos del coloquio. Acevedo asegura que "hay gente del Mando de Operaciones Especiales que va a ir al coloquio para enterarse exactamente qué pasó porque no estaba de acuerdo cuando vieron la serie" y buscan "quitarse de la cabeza el mal sabor de boca que le produjo". Un ejemplo de ese conflicto, que pone de ejemplo Blas, es que en el primer capítulo empezaban con una pelea y "nosotros no nos peleamos con nadie".

El peso de la invisibilidad

José Acevedo, quien fue portavoz de comunicación del Ejército de Tierra para la presentación de la serie, prefiere destacar el impacto positivo que tuvo la producción. "Sirvió también de introducción para ver una serie de documentales de cómo estaban trabajando las unidades del ejército de tierra fuera de España". Acevedo recuerda que el estreno rozó los 4 millones de espectadores. "Fue una llamada de atención de la propia serie al trabajo de las fuerzas armadas en el exterior de nuestro país".

No obstante, la naturaleza misma de las operaciones especiales dificulta que su trabajo trascienda. "Las misiones de las unidades de operaciones especiales suelen ser bastante invisibles para todo el mundo", señala Alfonso Blas. "Son cosas que pasan en zona de operaciones y pueden tener una repercusión estratégica", pero al no haber cámaras, "no hay nada grabado, no se va a ver nada y nadie va a comentar nada dentro del ejército".

Blas explica que la opinión pública solo conoce estas hazañas cuando ocurren eventos de enorme impacto mediático. Como ejemplos, cita la recuperación de la isla de Perejil, la evacuación de Afganistán o la batalla de Nayaf en 2004, una misión histórica que el propio Blas coordinó desde España.

Una nueva etapa en Alicante

El desconocimiento social es una batalla que la fundación está decidida a ganar en la provincia de Alicante, donde el MOE tiene un arraigo histórico de más de cinco décadas. Blas lamenta que muchos ciudadanos ignoren su presencia en el acuartelamiento de Rabassa: "A mí cuando hay gente que me dice en Alicante 'pues yo no sabía que estaban aquí los de operaciones especiales', lo que pienso es qué mal he hecho mi trabajo, pero también qué poca conciencia hay de la vida para no saberlo siendo alicantino".

Para revertir esta situación, la organización ha iniciado un cambio de rumbo. "Estamos en una nueva etapa de difusión. Necesitamos extendernos más. Necesitamos que la gente nos conozca", afirma con rotundidad el presidente de la fundación.

El coloquio del 18 de septiembre contará con la participación del actor protagonista Antonio Velázquez y el productor Tadeo Villalba. Junto a ellos intervendrán figuras clave como el sargento instructor del MOE José Acosta (encargado de entrenar a los actores), el soldado y actor Hiram Embaye y el teniente coronel en la reserva Juan Ginés Juangi. Este último fue el asesor militar que, según se desvelará en la charla, logró modificar el 70 % de la propuesta hecha por los guionistas para ajustarlo a la realidad militar.

Al finalizar el coloquio, los asistentes podrán disfrutar de un vino español en un ambiente distendido. El encuentro contará con la colaboración especial del pastelero Raúl Asencio, quien presentará sus reconocidos panetones para la ocasión.

Las entradas están disponibles mediante un donativo de 15 euros. Para aquellos que no puedan asistir pero deseen colaborar, la fundación ha habilitado una Fila 0 bajo la misma cuenta bancaria.