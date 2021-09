De traducir 'Star Wars' al maltrato, el repaso del Aula de Cine de la Universidad de Alicante

Noticias relacionadas Alicante se entrega de nuevo a la comedia de Berlanga

De cómo se traduce "may the force be with you" a analizar la representación de la violencia machista, el Aula de Cine de la Universidad de Alicante estrena programación de otoño. Y lo hace con la vuelta a las exhibiciones, talleres y charlas que analizan estos y más temas durante estos meses.

Arrancan con fuerza, gracias a Quico Rovira-Beleta. Y este concepto lo tiene muy en mente este traductor ya que este es protagonista en la saga La guerra de las galaxias, de la que él se ha encargado de su paso al español.

Su experiencia con esta conocida franquicia y otras muchas, que incluyen por ejemplo las de Marvel, la tratará este viernes 1 a las 12 horas en la Sala Aifos del Campus (Edificio de Filosofía y Letras III), con la conferencia Que la traducción te acompañe: Cuando las series y películas viajan al extranjero.

El nuevo programa diseñado por el Aula de Cine está centrado especialmente en la accesibilidad de la cultura audiovisual para personas con déficit visual o auditivo, así como a la traducción interlingüística de las producciones audiovisuales. Este se desarrollará a lo largo de cinco sesiones, desde el 1 de octubre al 14 de diciembre, y contará con la participación del actor, guionista y director Sergio Milán y del escritor Lorenzo Silva. Todas las sesiones tendrán lugar en la Sala Aifos del Campus a las 12 horas.

El programa

Tras la sesión inaugural, la segunda sesión del programa será el 14 de octubre, con la proyección del documental Para Sonia (2015) del actor, guionista y director Sergio Milán. Tras ella habrá una mesa redonda con asistencia del director, la actriz y la productora.

El 21 de octubre, se impartirá el taller de audiodescripción para personas ciegas Ojos que no ven, corazón que sí siente, a cargo de Cristóbal Cabeza Cáceres, profesor de Traducción e Interpretación de la UA y traductor audiovisual; al que seguirá la conferencia La invisibilidad de la violencia de género en la historia del cine, el 25 de noviembre, a cargo de Israel Gil, coordinador del Aula de Cine y Audiovisual de la UA.

Gil adelanta que para su intervención retratará la evolución de cómo se abordaba este problema en la industria audiovisual. Y ahí incluirá fragmentos que se remontan a los inicios de este medio, en piezas del cómico Buster Keaton o Alice Guy, donde la violencia machista se abordaba mediante la comedia como un elemento normalizado socialmente.

El coordinador del Aula explica que el cambio de enfoque en esta cuestión empezará a trasladarse en la década de los 60, con la revolución social que aporta una mirada diferente para que deje de verse como un chiste y se comprenda el drama. Eso sí, apunta, la perspectiva será muy diferente según los países. Clásicos como el debut de Burt Lancaster en Forajidos, la transformación de Robert De Niro en Toro salvaje o la comedia de Verónica Forqué en La vida alegre aparecerán en esta charla.

Finalizará el programa el 14 de diciembre con la conferencia Libro y pantalla; ¿matrimonio de conveniencia? a cargo del premiado escritor Lorenzo Silva. Dos de las adaptaciones de su obra se verán también durante las proyecciones que acogerá la sede de San Fernando los martes a las 18:30, y donde se verán otros dos ciclos: Nikos Kazantzakis y John Huston.

Sigue los temas que te interesan