El ADDA arranca la nueva temporada sinfónica con 'Festiva' y las hermanas Labéque este fin de semana

El Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) está con los últimos preparativos para recibir la nueva temporada de conciertos 2021-2022 que tiene previsto comenzar este fin de semana de la mano de las intérpretes francesas, Katia y Marielle Labéque. La orquesta sinfónica del ADDA será la encargada de poner el broche final de la temporada el 3 de junio con el concierto titulado 'De la libertad'.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, ha señalado el interés que ha despertado la nueva temporada entre el público "por la calidad y el equilibrio logrado al aunar lo nuestro, con una orquesta propia de máximo nivel, con los más grandes nombres de la tradición de la música clásica". Ha confirmado que se está consiguiendo cifras récord en la venta de abonos, con 800 adquiridos, un 8% más que la temporada pasada, y un incremento también en las entradas individuales. "En porcentaje de ventas estamos a la altura de Madrid, con índices muy superiores a otras ciudades de España", ha asegurado Julia Parra.

Por su parte, el director artístico del ADDA, Josep Vicent, ha destacado que la Temporada 2021/2022 "nace del compromiso de todas las partes, tanto los artistas invitados como de los que trabajan desde aquí en el proyecto, y eso hace que el auditorio esté cada vez más consolidado y en el punto de mira de los melómanos de toda Europa".

Como novedad, se aplicará por primera vez desde que empezó la pandemia un aforo del 100% con el mantenimiento de los protocolos de desinfección, limpieza, ventilación, toma de temperatura e itinerarios seguros y el uso obligatorio de mascarilla y gel desinfectante. En los dos primeros conciertos, el 1 y 2 de octubre, se mantendrá un metro y medio de separación dado lo avanzado que se encuentra el proceso de organización y venta de entradas.

La temporada sinfónica comienza este fin de semana con las intérpretes francesas Katia y Marielle Labéque, que presentarán un repertorio compuesto por la Obertura Festiva, Op 96 de Dimitri Shostakovich, el Doble Concierto para dos pianos y orquesta de Philip Glass y la selección de las Suites 2 y 1 de Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev.

Las hermanas Labéque han tocado con las orquestas más prestigiosas del mundo, como la Berlin Philharmonic, Bayerischer Rundfunk, las sinfónicas de Boston, Chicago, Londres, Cleveland Orchestra, Leipzig Gewandhaus, las filarmónicas de Londres, Los Angeles y Viena, la Filarmonia della Scala, Philadelphia Orchestra, Dresden Staatskapelle o Royal Concertgebouw Amsterdam, entre otras. Además, han actuado bajo la dirección de reconocidos maestros de la talla de Marin Alsop, Alain Altinoglu, Semyon Bychkov, Sir Colin Davis, Gustavo Dudamel o Gustavo Gimeno.

Calendario de Conciertos

Tras la inauguración de la temporada con las Labéque, ADDA·Simfònica continuará el calendario con 'Elegía' el día 15, mientras que la NDR Elbphilharmonie Orchester cerrará octubre el miércoles 27 con 'Fantasía Romántica'. El jueves 2 de diciembre la Rundkunk Sinfonieorcherter Berlin ofrecerá 'La grande', mientras que ADDA·Simfònica interpretará ‘Imperial’ el viernes 17 para cerrar el año y ‘La noche de los mayas’ el 14 de enero para iniciar el 2022. También en enero tendrá lugar el concierto ‘Titán’ de la Filarmónica dellla Scala el martes 25.

En febrero, la Orquesta del Teatro Mariinsky ofrecerá 'Carta Blanca' el viernes 4 y ‘Conexión expresiva’ junto a ADDA·Simfònica el sábado 5, dos conciertos recuperados de la temporada anterior que fueron aplazados a causa de la pandemia. La agrupación alicantina también actuará el viernes 18 con 'Sinfonía española' y la Orchestre de la Suisse Romande finalizará el mes el sábado 26 con 'De la esperanza'.

ADDA·Simfònica comenzará y acabará el cartel del mes de marzo el viernes 11 con ‘Gala lírica’ y el jueves 31 con 'La canción de la tierra', mientras que la Orquesta Sinfónica Radio Viena interpretará el concierto 'La resistencia' el sábado 19. En abril, la temporada sinfónica celebrará dos audiciones, 'El mandarín maravilloso' el día 7 con la Orquesta Sinfónica de Düsseldorf y 'Los planetas' con ADDA·Simfònica, el viernes 29 de abril.

También la orquesta alicantina iniciará la programación de mayo con De la naturaleza’ el sábado 7, seguida de la Swedish Symphony Orchestra con ‘El destino’ el día 13 y por Academy of St Martin in the Fields que ofrecerá ‘Concertante’ el jueves 19 de mayo. Festiva culminará en junio de la mano de ADDA·Simfònica y el concierto titulado ‘De la libertad’, el viernes 3 de junio.

