Josep Vicent cierra la temporada más difícil del ADDA Alicante abriendo la Jove Simfònica

Josep Vicent llega renovado de la parálisis que supuso la pandemia. No solo porque decida llamar Festiva a la nueva temporada. O porque tenga ya confirmadas fechas para una gira en China. Ni porque estrene una nueva formación, Jove Simfònica.

"Ha sido un año de muchas dificultades y de tener que reaccionar continuamente a las nuevas situaciones que se producían respecto a nuestro público, la colocación en el escenario, las cancelaciones... Es una temporada que nos ha tenido alerta".

"Desde el principio hemos mantenido una actitud lo más optimista y constructiva posible". Eso les ha llevado a buscar e invertir en nuevas formas de comunicarse con su audiencia. "Hemos iniciado un proceso sólido de creación de material audiovisual", explica, "para que la presencia de la música y la cultura fuera continuada". Un camino por el que han pasado por las televisiones locales hasta las plataformas de pago generalistas y especializadas.

Y para hacerlo se han lanzado con recursos que les permiten seguir cumpliendo su premisa de que no se inicia ninguna actividad en el ADDA si no es para hacerla con el máximo nivel de excelencia. "Es la función que tiene este edificio", subraya Josep Vicent. "Ahora mismo tenemos una orquesta de un nivel extremadamente alto y cada acción técnica tiene que estar mínimo a ese nivel, sino sería ponernos un lastre".

Por eso presume de que "cuando hacemos grabaciones lo hacemos con los mejores realizadores e ingenieros en audio, iluminación y vídeo". Ese es también un requisito que se marcan en su colaboración con la discográfica Warner Classics. Con ella están a punto de presentar la grabación de su primer disco desde que empezaran hace año y medio a trabajar.

A este trabajo dedicado a Camille Saint-Saëns le seguirá la grabación el próximo 1 y 2 de julio del tributo sinfónico a Chick Corea. "Va a ser un proyecto mágico" en el que estarán con Paquito D’ Rivera y Antonio Lizana, entre otros.

Esa difusión les ha permitido "diversificar el receptor". Ahora, como explica, tienen una relación directa con ese nuevo público. Y que esperan ampliar ahora con la propuesta que tienen para hacer una pequeña serie en la plataforma de pago Filmin. "Son un montón de efectos del trabajo hecho en audio y vídeo", valora. "Sin haber hecho, hubiera muerto la capacidad de impulsar al público durante la pandemia".

Esto les ha generado otro punto de valor. El extender la marca de Alicante más allá de la provincia gracias a la cultura. "Me gusta hablar de realidades, no especular. Y siempre pensé que Alicante merecía un buque representativo en la calidad y energía. Y me atrevo a decir en la alegría de hacer. Ahora mismo Adda Simfònica cumple con esas expectativas".

Después de la parada que lastró la expansión internacional en los directos, "se ha retomado con mucha celeridad las acciones para conciertos fuera". Y eso lo considera un lujo "ya que con el presupuesto tan limitado con que contamos se hace una optimización muy grande de esos recursos y el efecto es multiplicador".

En España han pasado ya este año por Santander, se irán próximamente a Madrid, Bilbao y el festival de Pollença. Y fuera ya tienen comprometidas las fechas para el festival italiano de Stresa y más allá, mucho más allá, China, entre el 15 y el 30 de septiembre de 2022. "Son proyectos que, ahora mismo, ya no nos cuestan dinero. Al revés. Nos llegan porque hemos generado una maquinaria interesante también desde fuera".

Festiva "tiene un punto de celebración porque no veíamos muy claro cómo salir de esta movida del covid. Daba la sensación de que se podría alargar". Por eso cuando vieron que tenían la oportunidad de cerrar giras "y que todos hayan podido decir que sí es un motivo para celebrar". Tanto como agradece que "hay una confluencia muy buena con nuestra diputada y el presidente".