El "gran tabú" del Corredor Mediterráneo: el tramo Alicante-Algeciras no podrá transportar mercancías

El trazado del Corredor Mediterráneo que va de Alicante a Algeciras no va a ser operativo para el transporte de mercancías, según ha adelantado la publicación especializada El Mercantil y ha explicado a EL ESPAÑOL el presidente de la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP), Juan Diego Pedrero: "Que no se diga que va a servir para que Murcia o el sur de la Comunidad Valenciana exporte frutas o verduras porque no va a ser viable".

El motivo son las pendientes máximas que se encuentran en esa parte del trazado, y que alcanzan las 28 milésimas hacia el norte y 27 hacia el sur. Las cuestas con esa inclinación resultan "demasiado pronunciadas para los trenes más pesados", al menos si no se produce una inversión adicional "muy costosa" para adecuar las infraestructuras.

Pedrero ha indicado que desde la asociación ya se advirtió a Adif de este problema hace dos años, y que el trazado planificado se ha mantenido. "Las pendientes son de un rigor tal que no van a poder ser abordadas por los trenes de mercancías, que son más pesados que los trenes de viajeros". Este tramo se quedaría, pues, única y exclusivamente para el transporte de personas.

¿Podría existir alguna solución técnica en las propias máquinas? Pedredo no lo considera factible: "Tal como está planteado el trazado, no veo una base técnica. Es verdad que los trenes tienen cada vez más potencia, pero hay que tener en cuenta otros factores, como que las ruedas patinen".

Una alternativa, explicó, "es que sean más pequeños", pero eso supondría transportar menos mercancías en una infraestructura "cuyo canon ya es altísimo, por lo que el coste de los productos se dispararía". Un problema similar se daría si se equipan con doble tracción, "unos sistemas con un coste cercano a seis millones de euros. Los precios no serían viables".

La mejor baza, pues, sería actuar sobre el trazado. El problema es que intervenir en estos tramos "dispararía el coste". Sobre todo porque "quitar pendientes de una línea puede ser más o menos complicado en función de la orografía", y en el caso de Alicante-Algeciras "habría que hacer un trazado prácticamente nuevo".

De hecho, el presidente de la AEFP puso como ejemplo la actuación en la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, donde sí hay ptrevistas actuaciones en ese sentido, pero con un desnivel "mucho más bajo" por lo que el coste es menor.

Pedrero asegura que "en Adif son perfectamente conscientes de este problema" y que, de momento, no se ha planteado una solución que permita el transporte de mercancías "por cuestiones presupuestarias". En su opinión, "es totalmente entendible que exista una presión para que esta infraestructura se ejecute, pero hay que preguntar para qué".

"El Corredor Mediterráneo no debería de ser un instrumento para ganar diez minutos en un AVE, sino para que una región tan industrializada pueda exportar sus productos a toda Europa", añadió. "Y, tal como está hoy planteado, el sur de la Comunidad Valenciana se queda fuera de eso. Pero parece que sea un gran tabú afirmarlo", sentenció.

Exportaciones

Por otra parte, el saldo comercial de la Comunidad Valenciana alcanzó un superávit de 1.770 millones de euros entre enero y abril, el doble que en el mismo periodo de 2020, con un crecimiento de las exportaciones del 15%.



La tasa de cobertura se situó hasta abril en el 119,3%, 9,4 puntos porcentuales mayor que la de 2020 (109,9%), según el informe mensual del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.



Las exportaciones aumentaron un 15 %, hasta 10.928 millones de euros, y las importaciones alcanzaron los 9.157 millones en el primer cuatrimestre del año, lo que supone un incremento del 6%.



La Comunidad Valenciana es la cuarta autonomía en volumen de exportaciones por detrás de Cataluña, Andalucía y Madrid entre enero y abril.



Las ventas a países de la Unión Europea, que es el primer destino de las exportaciones valencianas con el 59 % del total, crecieron un 19,4 % hasta los 6.442 millones, un aumento que también se dio en los principales países destino, Alemania (con un 20,2 % más) y Francia, con un 21,9 % más.



A América, con el 13,6 % de las exportaciones totales de la Comunidad, las ventas aumentaron un 6,3 % hasta los 1.484 millones; a Asia, un 11,6 % con un volumen de 861 millones ; y a África un 13,4 % con 741 millones.