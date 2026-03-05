Alicante premia con el Azorín una novela "valiente y atrevida" sobre "la libertad de amar"

Amor, sexo y traición son los tres pilares sobre los que construye Pablo Álvarez La necesidad de amar. Esta es la novela que le ha dado los 45.000 euros con que está dotado el premio Azorín y con la que reivindica " la libertad de amar y poder amar como quieras".

El editor y agente literario da este galardonado salto después de una reconocida trayectoria en la que había abordado antes la escritura a través de guiones, obras de teatro y artículos. "Pero novelas no porque me daba mucho pudor", confiesa ante la prensa.

Con la edad "me dije que se pasa el arroz y me hice más valiente". Y ante la hoja la blanco coloca a su protagonista, un joven español que durante una beca de estudios en Roma aprenderá mucho. "Quería que fuese escritor para que contara lo que es la vida", destaca el ahora autor nacido en 1972.

La Roma de 1987 es el punto de partida de un viaje iniciático que se extenderá hasta 2025 y en el que habrá otra línea temporal para hablar de la heroína del siglo XVI Beatrice Cenci y en la que habrá hasta un cuento dentro de la propia novela.

Ese juego de espejos es el que ha alabado el jurado presidido por Juan Eslava Galán, que no ha podido acudir a la cita como habitualmente ha hecho. El propio Álvarez, naturalmente nervioso tras anunciarse el premio, reconocía que "estoy acostumbrado a hablar de otros y soy mejor para defenderlos".

Ese trabajo de editor y agente le ha relacionado con escritores como los televisivos Sandra Barneda o Christian Gálvez junto a otros grandes nombres como Guillermo del Toro, Kate Morton o Lucia Etxebarria. "A todos ellos les tengo que agradecer que he aprendido el oficio. Sin ese bagaje no estaría aquí y no habría escrito esta novela", asegura.

"Me he dejado la piel"

Ha sido un proceso largo, asegura. "Nunca veía el fin, me he tirado casi diez años escribiendo esta novela y quería hacer algo digno y que estuviera bien. He llegado hasta donde podía y me he dejado la piel", promete.

Relacionándose con ese variado plantel de autores, Álvarez dice que "me daba mucho pudor dedicándome a lo que me dedico ponerme a escribir, por esto tenía que hacer mucho más". Y la oportunidad la vio en el premio que otorga la Diputación de Alicante con la editorial Planeta: "Me parecía un premio bonito y por eso me presenté".

Una decisión totalmente acertada para Luz Gabás, la ganadora del Planeta en 2022 y ahora parte del jurado, no escatima ningún elogio al referirse al trabajo del ahora escritor. "Hay alma, mucha", explica, "intriga, personajes sólidos y muchos temas interesantes".

"Todo narrado con una sensibilidad extraordinaria" en lo que considera "una novela moderna, valiente y atrevida, trata un tema como el sida de una manera muy especial y que los lectores jóvenes lo podrán comprender".

