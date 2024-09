El Principal de Alicante consigue el mejor año en espectadores desde más de una década y busca más

El Teatro Principal de Alicante presenta la programación de la nueva temporada y celebra el éxito que ha tenido el año pasado en espectadores y el que está teniendo en este. De hecho, en 2023 ha tenido su mejor cifra de público en una década y este año apunta a una similar. Lo que sí está pendiente es la prometida reforma del edificio.

La actividad no para en el principal teatro de la provincia. Con el Festival de Teatro Clásico ya en marcha, presentan la parte de programación pendiente para este cuatrimestre y hasta principios de febrero. En total serán 68 montajes con los que esperan mejorar los datos conseguidos en 2023.

María Dolores Padilla, la subdirectora del Teatro, valora que en el año pasado entraron 101.032 espectadores. Una barrera con la que confirma el adiós a las durísimas restricciones de la pandemia, que hicieron que en 2020 fueran 26.992 los que pasaran por el patrio de butacas. Para encontrar una cifra superior hay que remontarse a 2023, cuando fueron 104.271.

A pesar del éxito que demuestran esos números, tanto Padilla como el director del Institut Valencià de Cultura, Álvaro López-Jamar, subrayan que llevar adelante una programación como esta no se basa solamente en ello. "Hay que tener en cuenta al público, pero no se puede dar una programación facilona y hay que anticiparse a tendencias y ser arriesgado, y ese es un factor que no todo el mundo la tiene", afirma el responsable de la Generalitat, una de las tres instituciones propietarias del centro.

Padilla destaca que al preparar la programación se piensa que "atraiga a los espectadores porque necesitamos que entren al teatro". Un objetivo que consigue con "mucha música y mucho teatro, con grandes producciones que son un lujo porque ya no hay prácticamente producciones con ocho intérpretes". "La unión de todas las modalidades es lo que atrae al público diverso de Alicante y pretendemos acertar en todos", concluye.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.