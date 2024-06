El Teatro Principal tendrá (al fin) su reforma: Banco Sabadell desbloquea el dinero de la Generalitat tras 6 años

El Teatro Principal tendrá al fin su muy necesaria reforma. El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado que ya tiene el compromiso por escrito del Banco Sabadell para desbloquear su millón y medio de euros. Ambas entidades recibieron esa cantidad por la entrada, hace ya seis años, de la Generalitat como una de las tres propietarias del centro.

El desbloqueo de los tres millones significa que esa cantidad se podrá dedicar, como estaba inicialmente previsto hace seis años, para la reparación y actualización del edificio construido originalmente en 1846 y cuya última gran reforma se produjo en 1990.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha valorado a través de un comunicado municipal que "estamos de enhorabuena y muy satisfechos de poder anunciar que, con este trámite, Intervención da el visto bueno para acometer la necesaria rehabilitación del Teatro Principal con un presupuesto de tres millones de euros".

Beldjilali ha asegurado que "el objetivo es acometer una gran remodelación que desde hace unos años necesitaba el Teatro Principal y actualizarlo para que siga siendo uno de los mejores escenarios del panorama nacional". La concejala ha reconocido que "ha sido un camino difícil y más largo de lo que nos hubiera gustado, pero estoy muy ilusionada de haberlo conseguido porque la apuesta por Cultura pasa por disponer de esta infraestructura emblemática en perfectas condiciones, porque el Teatro Principal es el buque insignia de la historia cultural alicantina".

¿Qué es lo que se podrá hacer? Los informes técnicos previos aconsejan actuar sobre el edificio del Teatro Principal, tanto en el exterior como en el interior, por el paso del tiempo y el uso de las instalaciones. Techos con goteras que llegan al propio escenario, grietas en las paredes y un patio de butacas necesitado de un recambio, son solo tres de las prioridades.

Como señalan las fuentes municipales, para ello era necesario liberar los fondos aportados por la Generalitat Valenciana cuando entró a formar parte como propietaria de un tercio del Teatro Principal junto con el Ayuntamiento y el Banco Sabadell el 28 de diciembre de 2018. Dos cheques que recibieron ambas entidades en un acto protocolario que se hizo en el salón azul del consistorio.

Con la llegada del escrito firmado por la entidad bancaria que se compromete a aportar 1,5 millones para la reforma del inmueble que se suman a los 1,5 ya desbloqueados por el Ayuntamiento los trámites administrativos se pueden poner en marcha. Las previsiones del propio Ayuntamiento señalan que se podría licitar el proyecto en los próximos meses y después su ejecución, de manera que para 2025 puedan comenzar las obras en el exterior, aprovechando el verano para acometer el interior, entre otras cuestiones el cambio de las butacas.

A pesar de los años transcurridos y los informes técnicos, hasta que esta cantidad no se desbloqueara, no podían iniciarse los trámites. Un tiempo transcurrido que ha perjudicado lo que se podrá realizar ya que los tres millones no pueden ejecutar ahora lo mismo que se podría haber hecho hace seis años. Y no, como explican fuentes municipales, ese dinero estaba bloqueado y por tanto no ha generado ninguna clase de rédito en el tiempo transcurrido.