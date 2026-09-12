Alicante celebra la Semana Europea de la Movilidad con una marcha ciclista hasta la Almadraba

La Concejalía de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Alicante celebra del 16 al 22 de septiembre la Semana Europea de la Movilidad dirigida a fomentar una movilidad más sostenible y el fomento de los modos de transporte público, el uso de los vehículos de movilidad personal y los itinerarios peatonales, como alternativas saludables al uso del vehículo privado.

Una edición de siete días y más de 15 actividades que viene marcada por la entrada en vigor de la nueva normativa para patinetes eléctricos el 1 de octubre para lo que se dispondrá instalará carpa informativa durante cinco días para que los usuarios puedan conocer estas novedades, tal como ha detallado el consistorio en un comunicado.

Entre las actividades programadas se encuentra la Ciclovía Litoral del domingo 20 entre la Puerta del Mar y la avenida de Villajoyosa en la que se cierra al tráfico todo este tramo para disfrutar con la bicicleta de las mejores vistas de la bahía de Alicante. Además, este año se presenta como novedad la actividad 'A la Almadraba en bici', una marcha ciclista organizada para toda la familia que recorrerá el litoral norte de la ciudad el sábado 19.

El resto de actividades incluyen tres itinerarios peatonales por el centro los días 16, 17 y 18, Parques Singulares, las playas de la Almadraba y La Albufereta y Santa Cruz, talleres de revisión y ajuste de bicicletas y la carpa informativa e información para conducir patinetes eléctricos con las novedades que introduce la nueva normativa que entra en vigor el 1 de octubre los días 16, 17, 18, 21 y 22 en distintos puntos de la ciudad, además de celebrar el Concurso de Fotografía con Móvil del 16 al 22 de septiembre.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha animado a todos los alicantinos "a sumarse a las actividades de la Semana de la Movilidad, con acceso totalmente libre y gratuito, de forma particular o en familia para fomentar la práctica de los modos de movilidad más sostenibles y saludables".

"Caminar por la ciudad, aprender a circular con los patinetes y demás vehículos de movilidad personal, y fomentar el uso del transporte público colectivo son el objetivo de estas jornadas, animando a los alicantinos a dejar el coche particular aparcado y contribuir a la mejora del aire en la ciudad y hacer más habitable y sostenible nuestro entorno", ha subrayado el edil.

Patinetes eléctricos

De Juan ha resaltado la importancia en esta edición de la carpa informativa sobre patinetes eléctricos, con motivo de la entrada en vigor el 1 de octubre de la nueva normativa de circulación para estos vehículos de movilidad personal. Básicamente, entre las condiciones que deberán cumplir sus usuarios se encuentran el tener una edad mínima de 15 años para conducirlos, los menores de esa edad no podrán llevarlos, y se establece el uso obligatorio de casco y chaleco reflectante en condiciones de poca visibilidad.

El casco es la principal medida de protección personal para los conductores de patinetes. Su uso pasa a ser obligatorio y los agentes comprobarán además que debe estar homologado. La normativa también establece medidas para aumentar la visibilidad de estos vehículos de movilidad personal, de ahí que establezca la obligación de llevar chaleco o elementos reflectantes de noche o con escasa visibilidad, estableciendo que los profesionales (riders) lo llevarán siempre.

Además de elementos reflectantes, el patinete deberá incorporar luces delanteras y traseras y deberán llevar siempre el alumbrado activo de noche o con baja visibilidad. La obligatoriedad de llevar las luces encendidas las 24 horas se aplaza hasta octubre de 2027. La nueva normativa de la DGT también establece límites a la circulación fuera de ciudad con estos vehículos de movilidad personal, pudiendo ser utilizados solo por vías segregadas como carriles bici o vías ciclistas interurbanas.

También se exige desde el pasado 2 de enero de 2026 seguro de responsabilidad civil y Certificado de Circulación obligatorio desde 2024. El incumplimiento de estas normas puede acarrear multas de hasta 200 euros. Además, la Policía Local de Alicante ya ha anunciado que va a realizar una campaña de control para supervisar el cumplimiento de la nueva normativa.

Actividades

El programa de la Semana de la Movilidad se inicia el lunes 16 con una nueva edición los talleres de revisión y ajuste de bicicletas, más Biciregistro, en la plaza Navarro Rodrigo en horario de 9 a 14 y de 17 a 20 horas, que se trasladará el 17 a la plaza Grafitero Kiz, el 18 a la plaza del Ayuntamiento, el 21 a la plaza Agatángelo Soler y el 22 a la Glorieta Sergio Cardell. Como el resto de actividades será libre y gratuita.

Del 16 al 18 de septiembre se promocionarán los itinerarios peatonales. El martes 16 se realizará el primero con salida en el Apeadero de la Estación del Trenet de la Marina para recorrer la Albufereta y la Almadraba; el 17, el recorrido empezará en la plaza del Ayuntamiento para recorrer el Centro Histórico y el barrio de Santa Cruz; y el 18, el tercer recorrido se realizará por el centro tradicional con la visita a los parques singulares de la ciudad con salida en la plaza del Paseíto Ramiro. La inscripción es gratuita y se puede realizar a través de la web www.semanamovilidadalicante.es. Los grupos serán de un máximo de 25 personas y las salidas se realizarán de las 18 a las 20 horas.

El 18 de septiembre tendrá lugar una Jornada Biciescuela, en la que participarán los más jóvenes de los institutos de Secundaria, que realizarán un itinerario ciclista por la ciudad acompañados por la Brigada Ciclista de la Policía Local hasta la plaza del Ayuntamiento.

Un día más tarde, el sábado 19 de septiembre, se celebrará la marcha ciclista 'A la Almadraba en bici', con un recorrido de unos 6 kilómetros pensado para toda la familia, que se va a desarrollar con la colaboración de la Brigada Ciclista de la Policía Local, en horario de 11 a 13.30 horas. Esta actividad familiar se realiza en bicicleta o vehículo de movilidad personal con punto de partida situado a las 11.00 en el Paseo de la Policía Nacional, junto a la avenida de Elche.

El domingo 20 de septiembre se reedita la Ciclovía litoral en la que se habilitará la libre circulación de bicicletas y vehículos de movilidad personal entre la Puerta del Mar y hasta mitad de la avenida de Villajoyosa (La Cantera). Además, en la avenida Juan Bautista Lafora (junto al paseo de Gómiz) se habilitará una carpa de información para circular con patinetes, un circuito de habilidad y un Parque Infantil de Tráfico para pasar un día en familia libres de humos. Todos los participantes deberán inscribirse en la carpa instalada al efecto, recibirán un regalo y entrarán en el sorteo de tres bicicletas.

Otra novedad de este año es el Concurso de Fotografía en el que los mejores fotógrafos serán premiados con tarjetas Móbilis de 30 viajes para moverte por Alicante de forma sostenible.