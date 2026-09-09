Luis Barcala, el primer alcalde en instalar las luces de Navidad: reta a Abel Caballero y dispara el presupuesto un 85 %

Alicante no solo quiere rivalizar con los mejores destinos paradisíacos de playas. Con la instalación del alumbrado navideño antes de que termine el verano y con los termómetros marcando 30 grados, también quiere competir con Vigo para ser la primera ciudad en celebrar la Navidad.

Mientras que vecinos y turistas de Alicante pasean por sus calles con chancletas, sombrillas y abanicos, por encima de sus cabezas los operarios crean una distorsión espacio-temporal montando los primeros motivos navideños y adelantando el calendario varios meses.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, busca así seguir el modelo del regidor vigués Abel Caballero y estirar la magia de la Navidad para propiciar la activación comercial de las diferentes zonas de la ciudad de cara a una campaña navideña cada vez más precoz.

Abel Caballero cambió las reglas del juego al desvincular el montaje de las luces de la temporada de invierno y Vigo sigue siendo la referencia en cuanto a ledes y ornamentos.

Para acercarse al modelo de éxito gallego, en la otra punta de España, Barcala ha doblado la apuesta por el alumbrado especial, aumentando un 85 % el presupuesto en los últimos años, hasta los 700.000 euros anuales.

Comparación del coste por persona del alumbrado de Navidad. J.V.

El montaje en la capital de la Costa Blanca se ha adelantado a comienzos de septiembre desde hace varios años, siguiendo la estela de Vigo, que volvió a adelantarse al resto del país con el inicio del montaje a finales de julio.

Alumbrado de Navidad en La Rambla de Alicante, en 2025. E.E.

Esta antelación, que en un principio respondía a la complejidad técnica de instalar millones de ledes, se ha convertido en el primer gran acto promocional de la Navidad.

Millones de ledes

El pasado año Alicante se brilló gracias a 2,6 millones de luces ledes, un gran árbol de 18 metros de altura y adornos completamente renovados por nuevo contrato de alumbrado para las fiestas, al que le queda otro año.

La iluminación se renovó con respecto al 2024 y en la zona centro predomina un color uniforme en tono champagne. Son en total 214.600 watios de potencia lumínica repartida por el centro, la playa y los barrios.

Con la apuesta por las luces, Barcala busca reforzar la imagen festiva de Alicante, impulsar el turismo y apoyar al comercio local mediante una experiencia visual más impactante y moderna durante las celebraciones más representativas del calendario alicantino.

Presupuesto anual para la instalación de luces y ornamentos navideños en Alicante y Vigo. J.V.

"Alicante está a reventar todos los días y esperamos que sea la capital de la Navidad", señaló la pasada campaña el alcalde alicantino.

Pero los números dan la victoria a Vigo, que este año instalará más de 12 millones de ledes a lo largo de 500 calles.

El Belén Gigante de Alicante. E.E.

Una de sus piezas centrales será un Belén monumental de cerca de 100 metros cuadrados, motivo en el que Alicante no solo domina en España, sino en todo el mundo con su Belén Gigante, que entró en el Guinness World Records con su Virgen María de 10,58 m de altura, su san José de 18,10 m y su Niño Jesús de 3,32 m, convirtiéndose desde 2019 en una atracción a nivel nacional.

Destaca también el gran árbol de 18 metros de altura que sirve como punto de encuentro en Alicante. Así como las múltiples actividades navideñas que se organizan. El año pasado fueron más de 60. Entre ellas, la casita de San Nicolás en la Plaza de Séneca y el campamento de las Carteras Reales que se sumaron al Belén Gigante de la plaza del Ayuntamiento.

Sobre el día del encendido, tanto Alicante como Vigo se reservan la sorpresa que desvelará la fecha que dará comienzo a la Navidad.

En 2025, Alicante lo hizo el 21 de noviembre y Vigo, una semana antes, el día 15. Pero la primera en hacerlo fue Estepa, en Sevilla, que se llevó el reconocimiento el 7 de noviembre, en una carrera en la que cada vez se suman más participantes.