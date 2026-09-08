¿Cómo será la Alicante del futuro? El plan para crear miles de viviendas y un parque gigante que asombra en Madrid

El Ayuntamiento de Alicante ha presentado de forma oficial en Madrid las líneas maestras de su nuevo Plan General Estructural (PGE), aprobado inicialmente de forma reciente. El encuentro, celebrado en el consistorio madrileño, ha servido para estrechar lazos y compartir estrategias de suelo, vivienda y ordenación urbana entre grandes urbes del país.

La reunión de trabajo ha contado con la participación de los responsables de Urbanismo de Alicante (Antonio Peral), Madrid (Borja Carabante), Valencia (Juan Manuel Giner), Murcia (Antonio Navarro) y Palma de Mallorca (Óscar Fidalgo). En esta ocasión, el concejal de Zaragoza no estuvo presente en la cita madrileña, quedando el foro configurado por los representantes de los otros cinco municipios.

Durante la sesión, Peral ha destacado que Alicante atraviesa un "momento histórico" y que el nuevo PGE busca generar sinergias en materias tan cruciales como el desarrollo habitacional y la gestión eficiente del territorio. Entre las grandes cifras del plan presentadas en Madrid, sobresale la proyección de más de 44.000 nuevas viviendas en la ciudad y la ampliación del suelo industrial en 4,3 millones de metros cuadrados.

Asimismo, el plan contempla la creación de cuatro grandes nodos económicos y un modelo de movilidad diseñado para potenciar las conexiones de Alicante por carretera, tren de alta velocidad y vía aérea. El concejal de Urbanismo detalló que, de forma paralela al desarrollo del PGE, la ciudad ya tiene en marcha planes para construir más de 10.000 viviendas en suelo urbano, las cuales no requieren esperar a la aprobación definitiva del nuevo marco estructural.

Esta presentación en la capital española consolida el ambicioso diseño de ciudad que el propio Antonio Peral ya avanzó el pasado mes de mayo. En aquel momento, se detalló que el nuevo urbanismo busca preparar a Alicante para un horizonte demográfico cercano a los 500.000 habitantes.

El pilar social de esta transformación radica en que más del 40 % de las nuevas viviendas proyectadas serán de protección oficial, como promete el concejal popular. Para albergar este crecimiento, se prevé el nacimiento de ocho nuevos barrios y la reconversión de antiguas zonas industriales en residenciales. Este cambio de modelo se concentrará de forma prioritaria en los sectores de La Florida y Rabassa, donde se habilitarán unas 14.000 viviendas.

El aspecto medioambiental es el otro gran eje del avance de mayo. Alicante prevé triplicar su superficie de zonas verdes mediante un Eje Verde que conectará la Serra Grossa con las lagunas de Rabasa, dando forma al parque forestal más grande de la ciudad. Además, la conexión con el mar se reforzará con el Eje Azul, un paseo continuo de 21 kilómetros por el frente litoral hasta la playa de San Juan.