Horarios de la Cremà de las Hogueras de Alicante 2026: calendario completo y orden de los monumentos por horas

Los equipos de limpieza y sanitarios en la avenida de Alfonso el Sabio, este miércoles. M. H.

La ciudad de Alicante ya cuenta las horas para rematar las Hogueras con la Nit de la Cremà. Y eso implica planificar las comisiones que se quieren visitar si se quiere disfrutar del fuego y, luego, de la Banyà.

En este dispositivo del Ayuntamiento participan 321 personas que se reparten en 38 equipos para la quema de los monumentos, 10 equipos de refuerzo para apoyar a los titulares de la cremà, 2 equipos del GOIR y 34 agentes destinados al tráfico.

En este medio centenar de equipos, los protagonistas son los bomberos. Para esta noche en la que tienen que controlar cómo se queman las obras de los artistas estarán 180 profesionales que contarán con el apoyo de las diputaciones de Alicante y Valencia más las brigadas forestales.

A diferencia del 2025, donde la cremà de las portadas de barracas en la avenida Alfonso el Sabio generó una fuerte polémica porque se quedaron varias sin hacerlo, esta noche se espera que todo se desarrolle sin problemas.

El arranque será a la medianoche con el disparo de la palmera desde el Castillo de Santa Bárbara. Pedro Espadero y Sergio Gómez verán un año más cómo se consume su trabajo en las hogueras oficiales de la plaza del Ayuntamiento.

A partir de ahí se organizan por tres tramos horarios todas estas creaciones.

A las 00:00 horas

Florida Portazgo , la ganadora del primer premio en Categoría Especial se quemará sobre la 01:00 h, cuando llegue la comitiva oficial de la plaza del Ayuntamiento.

, la ganadora del primer premio en Categoría Especial se quemará sobre la 01:00 h, cuando llegue la comitiva oficial de la plaza del Ayuntamiento. Baver-Els Antigons (Especial)

(Especial) Diputació-Renfe, con el Ninot indultat. (Especial)

Polígono de San Blas (Especial)

(Especial) Port d'Alacant (Especial)

(Especial) Sagrada Familia (Especial)

(Especial) Sèneca-Autobusos (Especial)

(Especial) Hernán Cortés (Categoría 1)

(Categoría 1) Mercado Central (Categoría 1)

(Categoría 1) Parque Plaza Galicia (Categoría 1)

(Categoría 1) José Ángel Guirao (Categoría 2)

(Categoría 2) Óscar Esplá (Categoría 2)

(Categoría 2) Parque de las Avenidas (Categoría 2)

(Categoría 2) Avenida de Lóring-Estació (Categoría 3)

(Categoría 3) Ciudad de Asís (Categoría 3)

(Categoría 3) Florida Sur (Categoría 3)

(Categoría 3) Barrio Obrero (Categoría 4)

(Categoría 4) Bulevar del Pla-Garbinet (Categoría 4)

(Categoría 4) Rabasa Polígono Industrial (Categoría 4)

(Categoría 4) Mercado Babel (Categoría 5)

(Categoría 5) Pla del Bon Repós-La Goteta (Categoría 5)

(Categoría 5) Nou Alacant (Categoría 6)

(Categoría 6) Polígono de Babel-Bernardo Pérez Sales (Categoría 6)

(Categoría 6) Remigio Soler (Categoría 6)

A partir de las 01:30 horas

Calvo Sotelo (Especial)

(Especial) Carolinas Altas (Especial)

(Especial) Florida Plaza La Viña (Especial)

(Especial) La Ceràmica (Especial)

(Especial) Foguerer-Carolinas (Categoría 1)

(Categoría 1) La Condomina (Categoría 1)

(Categoría 1) Princesa Mercedes (Categoría 1)

(Categoría 1) Benalúa (Categoría 2)

(Categoría 2) Plaza de Ruperto Chapí (Categoría 2)

(Categoría 2) Plaza de Santa María (Categoría 2)

(Categoría 2) Calderón de la Barca-Plaza de España (Categoría 3)

(Categoría 3) La Florida (Categoría 3)

(Categoría 3) San Antón Bajo (Categoría 3)

(Categoría 3) Sant Blai de Baix (Categoría 3)

(Categoría 3) Sant Blai de Dalt (Categoría 3)

(Categoría 3) Altozano Sur (Categoría 4)

(Categoría 4) Barri Sant Agustí (Categoría 4)

(Categoría 4) Benito Pérez Galdós (Categoría 4)

(Categoría 4) Gran Vía-Garbinet (Categoría 4)

(Categoría 4) Rabassa (Categoría 4)

(Categoría 4) San Blas (Categoría 4)

(Categoría 4) San Fernando (Categoría 4)

(Categoría 4) Altozano (Categoría 5)

(Categoría 5) Gran Vía Sur (Categoría 5)

(Categoría 5) L'Harmonia San Gabriel (Categoría 5)

(Categoría 5) Los Ángeles (Categoría 5)

(Categoría 5) Portuarios-Pla del Bon Repós (Categoría 5)

(Categoría 5) Vía Parc Vistahermosa (Categoría 5)

(Categoría 5) Virgen del Remedio-Cruz (Categoría 5)

(Categoría 5) Carolines Baixes (Categoría 6)

(Categoría 6) L'Albufereta (Categoría 6)

(Categoría 6) Pla Hospital (Categoría 6)

(Categoría 6) Puente Villavieja (Categoría 6)

A partir de las 03:00 horas