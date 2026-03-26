La Generalitat no cederá las VPP de Les Naus hasta que hable la justicia: “No vamos a tapar lo que se ha hecho mal”

La polémica por las viviendas de VPP de Les Naus, en Alicante, ha regresado este jueves al centro del debate político en las Cortes Valencianas. La vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, defendió con firmeza la actuación del Consell y negó que el actual Gobierno autonómico esté tratando de minimizar o encubrir las irregularidades detectadas en la adjudicación de estos inmuebles.

Frente a las críticas de la oposición, subrayó que el Ejecutivo autonómico “no tiene nada que esconder”. Ha afirmado que está actuando “con transparencia” y que fue este gobierno, y no el anterior (PSOE-Compromís-Podemos), quien decidió investigar y trasladar el caso a la Fiscalía en un plazo de 24 horas.

El debate llega después de la polémica sobre las presuntas irregularidades en la gestión y adjudicación de estas viviendas de protección pública, señalando a funcionarios y responsables de etapas anteriores. En ese contexto, la oposición ha exigido explicaciones y ha planteado que la Generalitat se quede ya con los pisos de Les Naus para garantizar que se salvaguarde el interés general.

Como ha informado EL ESPAÑOL,entre los adjudicatarios figuraban la entonces concejal de Urbanismo, Rocío Gómez,(ya dimitida); la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez‑Hickman (dimitida de este cargo e investigada con expediente informativo); dos arquitectos municipales y un funcionario de la Conselleria de Vivienda ascendido en tiempos del Botánico de Ximo Puig.

Camarero ha respondido a esas peticiones acusando a la oposición de falta de coherencia y de intentar reescribir el relato de lo sucedido. Y recordó, nuevamente, que uno de los principales investigados es un funcionario que fue ascendido durante los gobiernos del Botánico, y recalcó que la causa ya está en manos de una jueza que deberá determinar eventuales responsabilidades.

La vicepresidenta insistió en que, frente a la tesis de que el Consell estaría actuando con tibieza o con voluntad de “tapar” el caso, la realidad es justo la contraria: “Si alguien ha denunciado, si alguien ha investigado, ha sido este Gobierno”, remarcó, para desmontar -ha expresado- el intento de trasladar ahora la carga de la sospecha al actual Ejecutivo.

Uno de los puntos más controvertidos del intercambio fue la propuesta de la oposición para que la Generalitat asuma ya la titularidad de las viviendas y las saque del procedimiento judicial.

Camarero ha rechazado tajantemente ese planteamiento, al considerar que tendría el efecto perverso de favorecer a quienes pudieran haber cometido irregularidades. “¿Qué pretende? ¿Que los posibles chorizos, los posibles delincuentes, que quien ha hecho malas cosas ahora se salgan de rositas del juzgado?”, lanzó desde la tribuna, reprochando a la bancada contraria que, bajo la apariencia de defender a los futuros adjudicatarios de VPP, busque en realidad cerrar en falso la instrucción judicial.

La vicepresidenta defendió que el itinerario correcto pasa por respetar los tiempos de la justicia y no alterar el objeto del procedimiento mientras existan diligencias abiertas. A su juicio, solo cuando la jueza se pronuncie y determine qué debe ocurrir con esas viviendas, la Generalitat podrá adoptar una decisión definitiva sobre si las retira o no a sus actuales titulares.

Hasta entonces, ha señalado, el Consell se mantendrá firme en su posición de no “quitarse de en medio” ni “tapar lo que se ha hecho”. Camarero remató su intervención reclamando “un poco de coherencia” a la oposición y asegurando que el Gobierno valenciano llegará “hasta el final” en la investigación para depurar todas las responsabilidades que puedan derivarse del caso Les Naus.