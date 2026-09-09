Alicante roza el medio millón de residentes extranjeros: ya son el 25% y superan el 50% en varios municipios

Mapa de la Comunitat Valenciana y sus provincias desglosadas por población. E.E

Pasear por las calles de cualquier población de Alicante y escuchar conversaciones en otro idioma ya es una realidad que forma parte de la identidad alicantina.

Una identidad cosmopolita que, lejos de desaparecer, se dirige a una clara alza, pues la provincia de Alicante se aproxima a medio millón de residentes extranjeros.

En concreto, 497.387 personas de nacionalidad extranjera estaban empadronadas en el territorio alicantino a 1 de enero de 2025, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos en el informe Aproximación estadística a la población extranjera en la provincia de Alicante, elaborado por el Secretariado Diocesano de Migración.

La cifra representa el 24,5% de la población total de la provincia, de manera que prácticamente una de cada cuatro personas que viven en Alicante tiene nacionalidad extranjera.

Además, el colectivo ha aumentado en 32.786 personas durante el último año, un crecimiento que sitúa a Alicante como la tercera provincia española con más población extranjera, solo por detrás de Madrid y Barcelona.

La provincia también encabeza el ranking nacional en términos relativos. Con un 24,5% de población extranjera, se sitúa por delante de Almería, con un 23,2%, y Girona, con un 21,9%, según el informe, basado en los datos del padrón del INE a 1 de enero de 2025.

Cerca de la mitad

Alicante reúne 497.387 de las 1.055.925 personas extranjeras que residen en la Comunitat Valenciana. Esto supone el 47,1% del total autonómico, frente al 41,6% de la provincia de Valencia y el 11,3% de Castellón.

La Comunitat Valenciana supera por primera vez el millón de residentes extranjeros y alcanza una proporción del 19,5% sobre el conjunto de su población. En un año, el número de personas extranjeras ha crecido en 86.323, aunque el mayor incremento absoluto se ha registrado en la provincia de Valencia, con 43.741 nuevos residentes extranjeros. Alicante ha sumado 32.786 y Castellón, 9.796.

En la provincia alicantina, la población extranjera se reparte prácticamente a partes iguales entre hombres y mujeres: 249.629 hombres, el 50,2%, y 247.758 mujeres, el 49,8%.

Reino Unido lidera

Europa continúa siendo el principal origen geográfico de la población extranjera residente en Alicante, con 277.321 personas, el 55,8% del total. Dentro de este grupo, 137.369 residentes proceden de países de la Unión Europea y 139.952 de países europeos no comunitarios.

América es el segundo continente con más presencia, con 113.767 personas, el 22,9% del total, y es también el grupo que más crece. África concentra 81.159 residentes, el 16,3%; Asia suma 24.324, el 4,9%; y Oceanía y las personas sin nacionalidad reconocida representan conjuntamente el 0,17%.

Por nacionalidades, Reino Unido continúa ocupando la primera posición, con 68.904 residentes. Sin embargo, el colectivo británico ha perdido 1.882 personas en el último año y encadena su tercera caída consecutiva.

Colombia se consolida en el segundo puesto, con 51.224 residentes, tras sumar 8.227 personas en un año. Le siguen Marruecos, con 49.749; Ucrania, con 32.831; Rumanía, con 24.034; y Argelia, con 23.662. La población argelina ha aumentado en 3.831 personas, mientras que también han registrado crecimientos destacados los colectivos de Ucrania, Marruecos y Países Bajos.

Las seis nacionalidades más numerosas —Reino Unido, Colombia, Marruecos, Ucrania, Rumanía y Argelia— concentran el 50,3% de la población extranjera de la provincia.

Cinco municipios reúnen al 44,2%

La población extranjera no se distribuye de manera homogénea por el territorio. Cinco municipios concentran 219.613 residentes extranjeros, el 44,2% del total provincial.

Alicante es el municipio con más población extranjera en términos absolutos, con 76.685 personas, aunque representan el 21% de sus habitantes. Le siguen Torrevieja, con 49.699 residentes extranjeros; Elche, con 35.421; Orihuela, con 30.946; y Benidorm, con 26.862.

Torrevieja destaca por el peso relativo de esta población, que alcanza el 49,5% del padrón municipal, a solo medio punto de convertirse en mayoría. En Orihuela, las personas extranjeras representan el 36,7% de la población, mientras que en Benidorm suponen el 34,8%.

Municipio Población extranjera Peso sobre el total Alicante 76.685 21,0% Torrevieja 49.699 49,5% Elche 35.421 14,4% Orihuela 30.946 36,7% Benidorm 26.862 34,8% Calp 14.857 54,1% Xàbia 14.625 47,5% Dénia 13.844 29,1% Rojales 11.914 68,1% L’Alfàs del Pi 10.614 50,4%

En conjunto, los diez municipios con más población extranjera reúnen al 57,4% de los residentes extranjeros de la provincia.

El caso de Rojales

Los porcentajes más elevados se encuentran principalmente en municipios costeros y localidades del interior próximas a áreas residenciales del litoral. Rojales encabeza la clasificación: 11.914 de sus 17.488 habitantes tienen nacionalidad extranjera, el 68,1% del padrón.

Le siguen San Fulgencio, con un 66,8%; Daya Vieja, con un 63,3%; Benitachell, con un 61,5%; Llíber, con un 61,4%; Algorfa, con un 59,2%; Alcalalí, con un 57,2%; San Miguel de Salinas, con un 57,1%; Teulada, con un 56,4%; y Hondón de los Frailes, con un 55%.

En total, 15 municipios de la provincia superan el 50% de población extranjera. A Rojales, San Fulgencio, Daya Vieja, Benitachell, Llíber, Algorfa, Alcalalí, San Miguel de Salinas, Teulada y Hondón de los Frailes se suman Murla, Calp, Benijófar, Finestrat y L’Alfàs del Pi.

Calp, con 14.857 residentes extranjeros, es el municipio de más de 20.000 habitantes donde la población extranjera tiene mayor peso, con un 54,1%. En L’Alfàs del Pi alcanza el 50,4%, mientras que Finestrat llega al 50,5%.

Una población activa

Los datos del informe muestran también que la población extranjera residente en Alicante no está compuesta únicamente por personas jubiladas procedentes de otros países europeos.

El grupo de edad más numeroso es el de 40 a 44 años, con 42.249 personas, seguido por el de 35 a 39 años, con 41.642. Además, 339.319 residentes extranjeros tienen entre 15 y 64 años, el 68,2% del total, lo que refleja el peso de la población en edad de trabajar y participar activamente en la vida económica y social de la provincia.

Los menores de 15 años suman 63.280 personas, el 12,7% de la población extranjera. Por su parte, 94.788 residentes extranjeros tienen 65 años o más, el 19,1% del total.

El informe distingue, además, entre nacionalidad y lugar de nacimiento. En Alicante viven 124.107 personas con nacionalidad española que han nacido en el extranjero. Al mismo tiempo, 27.606 personas tienen nacionalidad extranjera pese a haber nacido en España. En conjunto, estos datos muestran una realidad demográfica más amplia que la que refleja únicamente el padrón por nacionalidad.

La provincia se acerca así a la cifra simbólica de medio millón de residentes extranjeros. Una población diversa, con una importante presencia europea, un crecimiento destacado de los ciudadanos procedentes de América y una distribución territorial muy desigual, que en algunos municipios ya ha convertido a las personas extranjeras en mayoría.