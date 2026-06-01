Una concejal de IU ofreció a un proveedor "pasta en efectivo" y evitar trámites: "Te lo puedo dar limpio sin factura y sin nada"

El municipio alicantino de Monforte del Cid no celebró en las Navidades de 2025-26 su tradicional Cabalgata de los Reyes Magos por la alerta de previsión de lluvias del pasado 5 de enero (sí hubo una recepción).

Sin embargo, desde el equipo de Gobierno municipal (Izquierda Unida-PSOE) intentaron conseguir a toda prisa todo lo necesario para poder celebrarla. Pero a tenor de las investigaciones del grupo municipal de Vox que dirige su portavoz Rafael Náñez, no lo hizo siguiendo la legalidad.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a los audios enviados por la concejal de Contratación, Patrimonio y Transparencia, Maribel de las Nieves Antón (IU) a un proveedor.

En esos audios hay un momento en el que le ofrece dinero en metálico, sin pasar por Intervención y la contabilidad municipal, y cobrar por adelantado. Incluso habla de hacer participar en la operación a una tercera empresa.

Son varias las posibles estrategias de pago a lo largo de hasta 8 audios de Whatsapp que le envió Maribel de las Nieves Antón al empresario.

La más clara es cuando le ofrece: "Tenemos una empresa que nos ha patrocinado una parte de la Cabalgata, bueno una parte..., y nos ha dado bastante pasta en efectivo y te puedo dar ya la semana que viene. O sea, tú puedes cobrar antes de esperar al pago... tu empresa puede cobrar antes de esperar al pago del ayuntamiento, por lo menos 1.800 o casi 2.000 euros, ¿Vale? Entonces, luego solo quedaría pues el pico, que ese sí que lo tendríais que facturar al ayuntamiento".

Y la concejal continúa: "Lo digo porque serían, por ejemplo, 1.000 euros de eso te lo puedo dar limpio sin factura y sin nada. La otra parte que te pague, te lo puedo facturar, me lo tienes que facturar al nombre de la empresa esta tercera que te he comentado que no se está trabajando, como adelanto y como todo, solo a falta de dejar el pico ese de los 600 y pico euros, a facturar ese sí al ayuntamiento".

Incluso la concejal dice explícitamente que el dinero en efectivo lo recogió el propio alcalde: "Me acaba de avisar el alcalde que se lo han dado a él".

Al final de ese mensaje lo dice más claro todavía: "A no ser que me salga otra empresa y que me diga, 'oye, pues toma otros 1.000 euros'. Y te digo, 'pues mira, pues te doy toda la pasta en efectivo y nos lo quitamos de encima'. Pero en principio eso, 1.000 euros de patrocinio que nos han dado hoy, más por lo menos 800 euros que puedo rascarle a la empresa esta de suministros que tenemos contratada como terceros. Díselo así a tu jefa, que por lo menos casi los 2.000 euros os los vamos a pagar antes de incluso darme el último traje, ¿vale?".

Audio de la concejal de Contratación de Monforte del Cid al empresario de Trajes de Reyes. Héctor Fernández

Los trajes no se llegaron a hacer porque la empresa se negó, aunque una delegación de Monforte del Cid incluso fue el 23 de diciembre de 2025 al almacén que la firma tiene en Castalla para comprobar calidades y cerrar los detalles. "No eligieron de las más caras, pero un peldaño por debajo...", ironizan desde la empresa.

Este diario se ha puesto en contacto con el empresario J.E.S., encargado de los pedidos de "Trajes De Rey Mago, Venta y Alquiler" de Alicante, con una experiencia de 15 años en el sector, que corrobora todo expresado en los audios que recibió de la concejal de Monforte del Cid. Matiza que la empresa es de su mujer, como autónoma, "la jefa" a la que se refiere la concejal. Y que desde el primer momento "parecía que iban muy apurados" de tiempo. "Comenzaron a insistir y a insistir y yo tengo mucho trabajo en esas fechas. Lo que no voy a cometer son ilegalidades", añade.

También se ha intentado poner en contacto repetidas veces con la concejal de Monforte del Cid Maribel de las Nieves y con el alcalde Juanjo Hernández, para conocer su versión, y ha sido imposible.

La negociación

J.E.S. asegura que el primer contacto de este ayuntamiento con él fue el 5 de agosto de 2024, para saber precios de la cabalgata anterior. Explica, que como hace con el resto de los ayuntamientos, el 7 de octubre de 2025 le mandó los catálogos nuevos por si Monforte del Cid estaba interesado en contratar sus servicios.

No fue hasta el 15 de diciembre cuando, según el empresario alicantino, la concejal contactó con él. En ese primer audio la concejal le explica: "Necesitaría que me dijeras qué es lo que tienes en alquiler para este año, ¿vale? Porque eh justo han sacado las cosas que solemos poner, los trajes que tenemos de los Reyes y a más de uno le faltan algunas cosas. Entonces, el alcalde ha empezado, 'Madre mía, y ahora qué hacemos, no sé cuántos'." Entonces, digo, "Bueno, bueno, voy a llamar (...) que yo tengo un contacto, que hemos hablado tú y yo alguna vez, pero nunca hemos llegado a concretar nada".

J.S.E explica que en su negocio trabajan tres meses al año: "Y claro, a mí que me debas 3.000 euros..., que si no recuerdo mal era la factura...". Eran los últimos días de diciembre y el tiempo se echaba encima. El empresario señala que les comunicó: "Oye, el dinero no está en la cuenta, yo no voy a hacerte ningún traje". Según explica, "con el dinero por delante, en dos o tres días los trajes podían haber estado confeccionados".

A partir de ahí comienza el cruce de mensajes, por audio la concejal, y por escrito el empresario. Al principio todo parecía normal: "Me tienes que pasar lo que es el presupuesto, la proforma que me dijiste, para a partir de ahí empezar el contrato, porque la factura me la tienes que pasar una vez o me traes el primer traje (...) Pero la factura me la vas a tener que poner a la fecha de enero porque yo lo voy a hacer con el presupuesto en enero prorrogado y lo tengo ya presupuestado para cogerlo de una partida (...) Sé que es un rollo, pero si has trabajado con otros ayuntamientos, pues más o menos será así".

Se suceden los mensajes hasta que en un momento determinado la concejal parece tantear al empresario con un nuevo método de pago: "Escucha, estoy en ciernes también con la empresa que tenemos contratada, tenemos contratada una empresa de animación que nos va a suministrar bastante material, puesto que sabes que los ayuntamientos no podemos movernos, yo que sé, ir al chino y comprar cualquier cosa. Entonces, para cosas de atrezo y algunos personajes, incluso la coordinación de la Cabalgata".

Contrato menor para la Cabalgata de Monforte del Cid.jpg

A lo que añade: "Y estoy viendo con esta empresa, que ellos la verdad es que cada cosa que le mando, hay que comprar esto, tal, van, me lo compran. Lo facturan a su nombre y a mí me lo traen sin trámite. De rascarle 1.000 euros de los que les tengo contratados para pagaros a vosotros una parte del trabajo para que no tengáis que esperar, por ejemplo, el pago del Ayuntamiento, ¿Vale?"

En ese mismo mensaje la concejal describe los métodos de trabajo con esta tercera empresa: "Que va a ser un pago te voy a poder hacer seguro con ellos, pero porque no se me niegan nunca nada. Hay confianza también con esta empresa, pero necesito que me digas, porfa, lo de los trajes, porque tengo que contar con la gente que va a llevar, por ejemplo, antorcheros, pajes y tengo que un poco difundir la información también para y para también quedarnos un poco tranquilos, que ya se me sale el corazón con esto".

Es en el siguiente mensaje en el que la concejal le hace la oferta formal de pagar en dinero en metálico una parte del encargo "limpio sin factura y sin nada". Posteriormente hay nuevos mensajes: "Me tienes que meter la factura antes del 31 de diciembre y antes de meterme la factura dime el total porque así te digo, pues te puedo dar tanto y sobre el restante me metes la factura. Para pagarte una parte en mano y la otra parte te la podemos hacer en la factura de del ayuntamiento y así una parte la patrocina un colaborador".

Al no concretarse el trabajo la edil manda un último mensaje en el que parece echarse atrás: "Tengo 3.000 euros de retención de crédito, que reservé 3.000 euros para pagar los trajes. En lo del efectivo te lo dije para que dispusierais de dinero para empezar y para tener dinero vosotros ya, y no me pasara esto".

Último audio de la concejal de Contratación de Monforte del Cid al empresario de Trajes de Reyes Héctor Fernández

El empresario resume: "Sabemos cómo funciona esto. Sabemos cómo son los ayuntamientos y esto a veces es un cóctel que te puede salir bien o te puede salir mal. Nosotros en un evento de 400 niños los dejamos sin Reyes Magos y sin juguetes, ¿Por qué? Porque las personas encargadas no hicieron su trabajo. Me dijeron,: 'Va, venga, por los niños'. Y Joder, que yo también tengo hijos".

Preguntas en el pleno

El portavoz de Vox en Monforte del Cid, Rafa Náñez, ha asegurado a este diario que hoy mismo, en el pleno que se celebrará en el municipio alicantino, interrogará tanto al alcalde Juan José Hernández Rico (IU) como a su concejala de Contratación sobre el contenido de estos audios.

Según explica Náñez, "los ciudadanos de Monforte deben saber si se trata de una práctica habitual que el alcalde, como figura en los audios, recoge el dinero de patrocinadores en mano. Si es una práctica habitual que se use dinero 'negro' para pagar a proveedores sin facturas ni el correspondiente pago del IVA. Los ciudadanos merecen saber si hay empresas y cuáles son, que gestionan 'dinero en b' para el pago de determinados proveedores. Y si esas cantidades quedan reflejadas en la contabilidad municipal bajo la supervisión de la Intervención".

Además, recordó que fue IU en su programa electoral del 2019 el que propuso: "No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera".

También, Náñez señala que IU propuso "extender la responsabilidad solidaria en la deuda originada por fraude fiscal a quienes colaboren en él, y subsidiaria a quienes subcontraten obras o servicios sujetos a obligación tributaria. Porque, cuando la concejal dice 'te doy toda la pasta en efectivo y nos lo quitamos de encima', ¿cómo iban a cotizar los respectivos impuestos tanto el Ayuntamiento como la empresa? Eso es presunto fraude fiscal".