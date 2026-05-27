El nuevo jefe de la Guardia Civil blinda Alicante ante el reto de la ciberdelincuencia y el turismo

La Guardia Civil de Alicante estrena liderazgo con una hoja de ruta clara para combatir los nuevos delitos. El coronel Francisco Poyato ha asumido oficialmente el mando de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, tras la retirada en julio de José Hernández Mosquera. Poyato, que conoce profundamente la provincia tras más de una década de servicio en ella, encara este liderazgo como un "enorme reto" profesional y personal.

"Asumo una nueva responsabilidad, el mando de la comandancia de Alicante", declaró el coronel durante su discurso de toma de posesión en un solemne acto celebrado en la Casa Mediterráneo. Para Poyato, estar al frente de esta unidad supone gestionar un despliegue que abarca el 84 % de la superficie provincial y da seguridad a 133 de los 141 municipios.

El coronel destacó la magnitud de su demarcación, señalando que protege a una población real cercana a los dos millones de habitantes. Ante este escenario, afirmó asumir el cargo "con ilusión y con la firme determinación de dar lo mejor de mí mismo en el cumplimiento de la misión que se me ha encomendado".

Poyato tiene clara la hoja de ruta para su mandato: "garantizar la seguridad de los ciudadanos de esta provincia", la cual definió como creciente en población y con un tejido empresarial y turístico de gran exigencia. "Esto implica asumir la dirección de esta comandancia con una idea clara de lo que los ciudadanos legítimamente exigen de la Guardia Civil", subrayó.

Entre sus objetivos prioritarios, el coronel enfatizó la necesidad de "prevenir la delincuencia en el campo, en los pueblos y ciudades". Para ello, se propone desarrollar planes de seguridad específicos adaptados a la "casuística delictiva en cada una de nuestras demarcaciones".

La lucha contra las nuevas formas de criminalidad ocupa un lugar central en su estrategia. "Impulsar la formación y la especialización en la investigación de delitos, especialmente en la lucha contra la ciberdelincuencia", es uno de los pilares que Poyato defenderá.

El coronel reafirmó su compromiso en la protección de los colectivos más vulnerables. "Seguiremos combatiendo la violencia de género mediante la mejora continua de nuestros procedimientos de actuación y la formación de nuestros agentes", aseguró con firmeza.

Respecto al motor económico de la provincia, el coronel anunció que se implementarán "planes específicos permanentes para la protección de la población turista". Estos planes buscan adaptarse a la realidad actual de la "desestacionalización del turismo" en la Costa Blanca.

Poyato también tuvo palabras para los mayores de la provincia, a quienes prometió "prestar especial atención". El objetivo es "priorizar toda la ayuda que nos puedan demandar y ofrecerles nuestros consejos en materia de seguridad y autoprotección".

Profesionalidad

El coronel quiso poner en valor el capital humano que ahora dirige: "Cuento con los hombres y mujeres que forman parte de esta comandancia y que día a día demuestran un excelente nivel de preparación técnica y humana". "Durante estos últimos 13 años he sido testigo de su profesionalidad y compromiso", añadió.

Durante su intervención, Poyato recordó la esencia histórica del cuerpo citando la Cartilla del Guardia Civil del Duque de Ahumada. El agente, recordó, "procurará ser siempre un pronóstico feliz para el afligido" y debe "velar por la propiedad y seguridad de todos".

Finalmente, el coronel Poyato agradeció el apoyo de su familia, especialmente a su mujer y a sus dos hijas, a quienes definió como sus "mejores consejeras". Con el respaldo de las autoridades y de sus 3.000 efectivos, Poyato inicia una etapa centrada en el "beneficio de la seguridad de esta provincia".